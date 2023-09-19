Таиланд после пандемии: фото и пояснения к ним

Так уж получилось, что основной автор и отец-основатель сайта Тайский Портал смог выбраться в Таиланд после пандемии коронавируса лишь в сентябре 2023 года. Это пик сезона дождей в королевстве. Я решал в Таиланде свои утилитарные задачи, также параллельно щелкал фотографии на зеркальный фотоаппарат и на камеру смартфона всего вокруг, что попадалось по пути. Фото получились мрачноватые, зато в сезон дождей повсюду много зелени, многие тропические растения цветут как раз в это время. Я хотел бы поделиться наиболее интересными кадрами этой моей поездки с читателями моего блога. Ну, и также поясню, что запечатлено на фотографиях и контекст в общем.

Таиланд в сезон дождей: фото зелени и цветочков

Обилие зелени на склоне горы на острове Сичанг (Koh Sichang)

Цветы в горшках под дождем на рынке Чатучак. Цветы выставлены на продажу, но из-за ливня днем потенциальные покупатели попрятались. Вообще вещевой рынок Чатучак переживает взлет продаж после окончания пандемиии короновируса и массового возвращения иностранных туристов в Таиланд. Особенно бойко идет торговля в торговом центре JJ Mall, примыкающем к рынку, и в торговом центре Bangsue Junction через дорогу от рынка. Bangsue Junction вообще стал винтажной меккой для бангкокцев и иностранных туристов. Там представлено огромное количество лавок с различными винтажными товарами на любой вкус и кошелек. Но вернемся всё-таки к цветочкам.





Селфи отца-основателя Тайского Портала на фоне буйства зелени в парке Рот Фай в Бангкоке (сентябрь 2023 года)









Водные растения в Таиланде в сезон дождей тоже активно расцветают. На фото пчёлы собирают нектар из раскрывшихся цветов. Парк королевы Сирикит, Бангкок.

Еще один необычный тропический цветок из Таиланда. Если этот фото-обзор попадется на глаза какому-либо авторитетному ботанику, то пусть этот джентльмен или эта леди не постесняются блеснуть эрудицией, чтобы просвятить нас, простых смертных, на тему названий этих растений. Очень хотелось бы узнать.

Перейдем от тропических цветов к ягодкам, вернее, к тропическим фруктам. В сентябре сезон рамбутанов и мангустинов. Они дешевы в это время. Килограмм рамбутанов стоит 40 бат, столько же стоит килограмм крупных мангустинов в сезон дождей. Урожай рамбутанов в Таиланде собирают с мая по конец сентября. А обильные урожаи мангустинов в Таиланде собирают с апреля по декабрь.

Бангкок после пандемии: фото и размышления

В Бангкоке меня поразило большое количество новых небоскрёбов, построенных за последние 5 лет моего отсутствия в Таиланде. Весь этот строительный бум основан на ипотеке, обеспечивающей прибыль тайским банкам и бангкокским застройщикам. Средний класс в Бангкоке богатеет и увеличивается количественно, что делает выгодными инвестиции в финансовый и строительный сектора экономики королевства. Еще меня поразила пробка из новеньких Mercedes и BMW в час пик вечером на Сукхумвите, которую я наблюдал, прогуливаясь пешком между станциями BTS Asok и Siam. Представители среднего класса тайской столицы стремятся владеть люксовыми автомобилями, а финансирование происходит с привлечением автокредитов.

В Бангкоке меня порадовало следующее нововведение — теперь асфальт пешеходных переходов стал выделяться красной краской. Впрочем, это не сильно изменило отношение тайских водителей к пешеходам, которые всё так же неофициально причислены к низшим существам на улицах мегаполиса. Тайские водители редко пропускают пешеходов, даже на выкрашенных красной краской пешеходных переходах. Приходится прошмыгивать между проезжающими машинами, мотоциклистами и тук-туками, рискуя жизнью. Исключение — пешеходные переходы на перекрестках дорог со светофорами. Там тайские водители вынуждены останавливаться.

Автор Тайского Портала с неподдельным интересом изучил здание нового железнодорожного вокзала Бангкока — Krung Thep Aphiwat Central Terminal (старое название: Bang Sue Grand Station). Отсюда теперь можно доехать на поезде до Хуахина, города Чиангмай и прочих региональных городов Таиланда. От нового ж/д вокзала ходит специальный бесплатный автобус к месту старого вокзала Хуа Лампонг (Hua Lamphong), который располагается рядом с Чайна-тауном Бангкока (районом Яоварат). Что будет на месте старого вокзала, власти города пока еще не решили. Здание было колоритное, но как транспортно-логистический узел давно устарело и современным запросам горожан и туристов уже не отвечало. Вот так выглядит посадка на бесплатный шаттл-бас до Хуа Лампонг на выходе из здания ж/д вокзала Krung Thep Aphiwat Central Terminal:





Табло прибытия и отправления поездов на новом ж/д вокзале Бангкока Krung Thep Aphiwat Central Terminal (Bang Sue Grand Station). Я не поленился узнать, сколько стоит в сентябре 2023 года билет на поезд из Бангкока в Хуахин. 330 бат и 4 часа в пути. В это же время от северного автовокзала Бангкока Морчит Май за место в маршрутке до Хуахина просят заплатить 180 бат. И поездка занимает 3 часа. Вообщем, выгода путешествий поездами по Таиланду не очевидна.





В огромных торговых центрах Бангкока, в небольших магазинах, просто на уличных билбордах в сентябре 2023 года можно часто увидеть изображения международной звезды K-Pop Лисы — Лалисы Манобан (девушки с тайскими корнями), рекламирующей различные товары и бренды. Девушка словно «сорвала джек-пот», став амбассадором множества тайских брендов и компаний целиком.

За время пандемии коронавируса и после ее окончания сеть метрополитена в Бангкоке заметно расширилась: ввели в строй новые ветки метро MRT, а также были удлинения существующих веток BTS. Так, автор Тайского Портала опробовал красную линию метро MRT, проехав от ж/д вокзала Банг Сы Гранд Стейшен до конечной станции Рангсит на въезде в Бангкок с севера. На фото: терминал оплаты за поездку по красной ветке бангкокского метро. Кстати, я отметил, что стоимость проезда в метро снизилась за счёт введения лимита на увеличение стоимости проезда до дальних станций. Ценник стал демократичнее, чем 5 лет назад. Допустим, 42 бата сейчас вместо 65 бат до пандемии. Наверное, это последствия социальных мер, которые субсидируются тайским государством обоим операторам бангкокского метро. Вот совсем недавно прошла новая инициатива, которая вводит фиксированную плату за проезд по красной и пурпурной линиям метро MRT Бангкока в размере 20 бат. Всё это не подарок невиданной щедрости, а финансируется за счет субсидий от государства, стремящегося погасить возможные очаги социального недовольства. Ну, и знак, что новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин приступил к работе.

На улицах Бангкока после пандемии теперь часто можно увидеть электрические тук-туки, произведенные компанией Banpu NEXT. Жаль только, что электричество в Таиланде относительно дорогое, так как 60% его выработки происходит при сжигании природного газа. Собственные месторождения природного газа в Таиланде (в Сиамском заливе) находятся на стадии снижения добычи, поэтому приходится импортировать СПГ. А цены на него подвергаются скачкам на товарных биржах и держатся на высоких уровнях, в том числе, из-за войны на Украине.

Был удивлен, насколько массово и открыто теперь в торговом центре MBK и других бойких торговых местах в Бангкоке торговцы продают подделки под известные бренды: одежды, обуви, аксессуаров. Причем реплики иногда попадаются довольно высокого качества. До пандемии на продавцов контрафактом систематически устраивались полицейские рейды со штрафами и конфискацией товара. Те торговцы, кто платил взятки коррумпированным полицейским, узнавали о грядущей облаве заранее. Ну, и просто закрывали свои точки на неделю-другую. Те, кто не имел знакомых в полиции, несли соответствующие издержки. По состоянию на сентябрь 2023 года, в Бангкоке продаются ежедневно горы подделок под Nike, Gucci, Dior, Versace, Michael Kors и прочие бренды. И никому до этого нет дела.

До коронавируса представители тайского малого бизнеса, особенно стрит-фуд, предпочитали расчёт за наличные тайские баты. Но во время коронавирусной пандемии люди стали бояться подцепить заразу при передаче купюр и монет из рук в руки. Как результат, в Таиланде стали популярны бесконтактные платежи по QR-кодам. Теперь на территории королевства QR-коды можно увидеть наклеенными у каждой макашницы, в каждой уличной забегаловке с едой, в лавках на рынках и т.д. Скоро, как в Китае, кошелек не нужно будет носить в кармане, ведь для покупок будет достаточно иметь с собой смартфон с установленными финансовыми мобильными приложениями.

Хуахин после пандемии: всё дешево в сезон дождей

Так выглядит городской пляж Хуахина во время сезона дождей в сентябре. Мрачненько, зато людей на пляже практически нет. Есть шансы попасть под дождь, зато вода в море чистая и теплая. Ну, и ценники на гостиницы в низкий сезон дешевы и свободных номеров в них великое множество. Вообщем, автор Тайского Портала изрядно кайфанул в Хуахине за два дня пребывания там. Да, попал под интенсивный моросящий дождь утром по пути к горе с буддийским храмом. Не дошел, пришлось повернуть назад.

Городской пляж Хуахина входит список из 24 пляжей Таиланда, где с 1 февраля 2018 года запрещено курение. Объявление об этом напоминает, что нарушителям грозит штраф в размере 100 тысяч тайских бат или 1 год тюремного заключения.

Ценник на проживание в приличной гостинице Phuangpen Villa Hotel (или еще вариант написания: Puangpen Villa Hotel) всего в 400 метрах от пляжа в низкий сезон начинается от 700 бат за простой номер. Я же взял номер пошикарнее, — с верандой, — за 960 бат ($27,27) за ночь. Из других постояльцев я видел лишь трех белых пенсионеров возле бассейна. Хуахин вообще имеет славу курортного города для северо-европейских пенсионеров. Скандинавские бабушки и дедушки (шведы, датчане, норвежцы + финны с оговоркой, что Финляндия в состав Скандинавии не входит) зимуют в тропическом раю или живут постоянно, тратя тут свои щедрые европейские пенсии. В высокий сезон цены на проживание в гостиницах могут удвоиться, а на пляже становится тесно от многочисленных туристов.

К сожалению, моя попытка запечатлеть с помощью моего зеркального фотоаппарата красивый рассвет над водами Сиамского залива с пляжа в городе Хуахин натолкнулась на жестокую реальность. В сезон дождей небо редко бывает безоблачным. В моем случае, солнечные лучи во время рассвета еле-еле пробивались сквозь темно-синюю завесу из туч:

Таиланд: что осталось неизменным и после коронавирусной встряски

Автомобильные пробки на улицах Бангкока в час пик такие же громадные:

В сезон дождей в Юго-Восточной Азии не стоит игнорировать вероятность попадания под ливень. Здесь жарко и влажно всегда в сезоны дождей. Здесь адски жарко в сезон жары. И очень комфортно в низкий сезон (начало ноября — середина февраля). В этот приезд мне повезло, так как ливни шли поздно вечером и ночью. Утром, благодаря хорошо работающей ливневой канализации тайской столицы, можно было наблюдать лишь небольшие лужицы воды на асфальте улиц, напоминавшие о прошедшем ночном ливне. Большой зонт и/или дождевой плащ из полиэтилена (они продаются во всех магазинах 7-Eleven) помогут не промокнуть по пути в случае такого дождика:

Вот видео типичного для Бангкока вечера в сезон дождей, снятое мною на смартфон на выходе из японского ресторанчика, где автор Тайского Портала имел удовольствие откушать вкуснейший рамен:

Паутина из проводов в Бангкоке никуда не девается. Ну, разве что в самых центровых, пафосных районах столицы, где много иностранных туристов, провода смогли упрятать под землю в специальную кабельную канализацию. Там же, где живут обычные бангкокцы, всё по-старому. Ни ужасный внешний вид городской среды, ни вопросы безопасности городских чиновников не трогают.

Продолжение следует…