Приведу реальную историю, не связанную с Таиландом. Хочу дать возможность себе и читателям блога Тайский Портал отвлечься от мрачных мыслей о войне и нехороших ожиданий от ближайшего будущего. Итак, пару абзацев о пользе от доброты и вежливости в путешествиях по вообще по жизни.

Прямо перед войной на Украине я летал развеяться в египетскую Хургаду по пакетному туру. Тогда (это была первая половина февраля 2022) не было особенно широкого выбора стран для туризма, так как по всему миру распространились жесткие коронавирусные ограничения. Вообщем, я развеялся, позагорал и даже искупался в Красном море, несмотря на прохладную водичку, характерную для низкого сезона. Стою в аэропорту Хургады довольный и отдохнувший в очереди на регистрацию на чартерный рейс обратно в заснеженную Россию. Улыбаюсь, хоть улыбку на моем лице скрывает маска. Регистрация нашего рейса проходит сразу на четырех стойках регистрации. На стойках регистрации нас обслуживают арабские женщины. Они все в хиджабах на головах и в масках на лицах. Тогда как раз была вспышка омикрон-штамма коронавируса, поэтому масочный режим в публичных местах был обязательным повсюду.





Я в моей очереди уже довольно близко нахожусь к стойке регистрации. Вдруг наше внимание привлекает пассажирка лет 50-ти, стоящая возле стойки в соседней очереди. Дама эта внешне смуглая и с карими глазами. Вероятно, горячих кавказских кровей. Она и египтянки-сотрудницы аэропорта выглядели практически одинаково. Только египтянки сидели с хиджабами на головах. Вообщем, эта дама устраивает громкий скандал из-за того, что ей не разрешают провезти ее довольно увесистый чемодан как ручную кладь на борт самолета. На ломаном английском дама ругает арабок «fucking stupid». Ну, очень некрасивая сцена. Многие наблюдавшие из четырех очередей аж поморщились, настолько стыдно было за соотечественницу. Каким-то образом кавказскую туристку смогли угомонить. И она направилась к зоне вылета.

Подходит моя очередь. Я решаю сыграть на контрасте. Мне вдруг почему-то захотелось развеять широко распространенный за рубежом миф, что все русские — быдло и тупые у@бки. На хорошем английском и находясь на позитивном настрое я очень вежливо строю коммуникацию с молодой египтянкой с красивыми глазами. Хиджаб, черная маска и красивые, выразительные темно-карие глаза. Я получаю мой посадочный талон и откланиваюсь, не забыв сделать искренний комплимент той арабке. Наверное, эффект контраста между хамоватой смуглой черноволосой тёткой и вежливым светлоглазым юношей-европейцем удалось достичь. «Юноша» — в моем случае это сарказм и самоирония, чтоб вы знали.

Следующий кадр. Бреду по самолету в поисках моего места. Самолет — обычный чартер Airbus A320. Все места эконом-класса. Заранее выбрать места было можно по интернету, но за дополнительную плату. Полет длится всего 4 часа, поэтому я не заморачивался. Однако, мое место на борту оказалось козырным: возле окна во втором по счету ряду от аварийного выхода. А впереди кресла нет. То есть я могу максимально вытянуть мои ноги. При взлете и посадке одна из стюардесс занимала служебное выдвижное кресло возле аварийного выхода. И у нас получался чудный визуальный контакт.

Соседка из кресла сбоку с легкой завистью отметила о моем фартовом месте, что я — счастливчик. «Это подарок за мою вежливость и доброту», — ответил я.