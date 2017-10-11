На пляжах Таиланда запретят курить

С ноября 2017 года власти Таиланда вводят в действие запрет на курение на 20 самых популярных пляжах страны. Любителям курить рядом с морскими волнами и выбрасывать окурки прямо на песок пляжа теперь будут грозить штрафы до 100 тысяч бат и/или тюремное заключение до 1 года. Так тайские чиновники пытаются бороться за чистоту пляжей и улучшение экологии. Пока запрет на курение на пляжах Таиланда пилотный. Если результаты окажутся позитивными, тайские власти могут распространить правило No Smoking на все пляжи страны.

Идея запрета родилась после анализа результатов масштабной очистки 2,5-километрового пляжа Патонг на Пхукете, где из песка было извлечено более 101 тысячи окурков от сигарет или треть от всего мусора. Это примерно 0,76 «бычка» на квадратный метр пляжа. В Департаменте природных ресурсов и окружающей среды Таиланда также планируют запретить курить на пассажирских паромах и туристических лайнерах. Драконовские штрафы за курение на борту снизят количество окурков, выбрасываемых пассажирами прямо в море.





На каких тайских пляжах будет запрещено курить

пляж Мае Пим (провинция Районг);

пляж Лаем Синг (провинция Чантабури);

пляж Банг Саен (провинция Чонбури);

городской пляж Паттайи и Джомтьена (провинция Чонбури);

пляж Там Панг на острове Ко Сичанг (провинция Чонбури);

пляж Ча-ам (провинция Петчабури);

городской пляж Хуа Хина (провинция Прачуапкхирикхан);

пляж Као Такиаб (провинция Прачуапкхирикхан);

пляж Патонг на Пхукете;

пляж Бопут на острове Самуи (провинция Сураттани);

пляж Сайри (провинция Чумпхон);

пляж Чалатас (провинция Сонгкхла);

пляж Тава Сукри (провинция Паттани);

пляжи островов Ко Кай Нок и Ко Кай Най (провинция Пхангнга);

пляжи Пра Ае и Клонг Дао на острове Ко Ланта (провинция Краби).

Почему-то тайские чиновники забыли о культовых пляжах островов Пхи-Пхи и не вспомнили о том, что на острове Панган есть множество пляжей, которые хорошо бы почистить не только от окурков, но и от укурков. Последних особенно много на Пангане собирается во время Full Moon Party.

Уважаемые курильщики! Бросайте курить! Эта вредная привычка убивает как ваше здоровье, так и здоровье тех, кто находится рядом с вами. Или хотя бы выбрасывайте бычки в урны!