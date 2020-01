Китайский коронавирус в Таиланде: стоит ли отложить поездку?

Вспышка заболевания новым коронавирусом произошла в начале января 2020 года в китайском городе Ухань. Это административный центр провинции Хубэй. Инфекция распространяется очень быстро, в том числе за пределами Китая. Количество инфицированных в Китае на конец января 2020 уже перешагнуло 10000 человек. Коронавирус 2019-nCoV унес жизни уже более 2 сотен человек. Эпидемия вируса в Китае произошла в самое неприятное время — перед Китайским Новым годом, когда китайцы активно путешествуют по стране (навещают родных) и за ее пределы (туризм). Неудивительно, что инфицированные новым смертельным вирусом китайские туристы были выявлены и в Таиланде.

По туризму на остров Хайнань китайский коронавирус действительно нанес сокрушительный удар. Иностранцы отказываются от туров в Китай, авиакомпании отменяют рейсы. В лучшем случае, китайское направление станет безопасным для туристов где-то через полгода. Пока ученые не разработали вакцину против вируса 2019-nCoV, мало кто захочет рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. Желающим делать бизнес с Китаем тоже разумнее отложить поездки туда до большей ясности ситуации с эпидемией. Если вспышку эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2003 году удалось локализовать, то в случае с коронавирусом проблема выглядит гораздо масштабнее. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения:

🚨BREAKING🚨

"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020