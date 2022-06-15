До войны 2022 года и наложенных на Россию беспрецедентно жестких международных санкций россияне не особенно стремились массово обменять рубли на тайские баты. Кто-то покупал квартиры на тайских курортах, поэтому без труда делал банковские переводы в долларах на открываемые для этих целей тайские банковские счета. Международные банковские переводы в долларах США из российских банков быстро доходили в Таиланд, где доллары автоматически конвертировались в тайские баты и поступали на банковские счета.

К лету 2022 года ситуация кардинально поменялась. Многие крупные российские банки попали под санкции ЕС и США. Среди подсанкционных банков значатся Сбер, Альфа-банк, Россельхозбанк, ВТБ, Совкомбанк и другие. SWIFT для них был отключен. Соответственно, банковские переводы за рубеж в долларах, евро и фунтах из этих банков стали невозможны. Причем переводы денег wire transfer даже из неподсанкционных российских банков часто «подвисают» неизвестно где на месяц и более, либо возвращаются отправителям. В добавление к этой напасти VISA и Mastercard ушли из РФ, что сделало эмитированные российскими банками карты этих платежных систем нефункциональными за границей, соответственно, ими также невозможно оплатить услуги иностранных онлайн-сервисов. В результате любящие комфорт и путешествия россияне устремились в ближнее зарубежье в так называемые карточные туры. Для открытия счетов в банках Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана и получения иностранных дебетовых карточек. Карточный туризм россиян принял такие массовые обороты, что в страхе попадания под вторичные санкции, например, банки Армении и Казахстана ужесточили правила выдачи карт россиянам. Наверное, и Узбекистан (в чьи банки можно делать переводы в российских рублях) как направление для карточного туризма не простоит долго. Нет, уже открытые иностранцами банковские счета узбекские банкиры замораживать не станут. Но требования для открытия новых банковских счетов значительно ужесточат, увеличив тем самым порог входа.

Таиланд как новое направление для карточного туризма россиян?

Казалось бы, Таиланд в этом плане может стать достойной заменой. Благо дело, что финансовая система королевства прекрасно развита и не находится под санкциями. Как раз с 1 июля 2022 будет отменен ThaiPass и многие пандемийные ограничения, включая ношение масок в публичных местах. Не пора ли паковать чемоданы и ехать в Шереметьево/Внуково/Домодедово, чтобы успеть на рейс Москва — Дубай — Бангкок?

Однако, не торопитесь покупать авиабилеты. Проблема в том, что по 30-дневному штампу о безвизовом пребывании в Таиланде иностранцу уже нельзя открыть тайский банковский счет. Требования ужесточили в феврале 2014 года. Требуется какая-нибудь долгосрочная тайская виза от 1 года: студенческая, виза жениха/невесты. А также бумага из иммигрейшн и страховка. Для обладателей пенсионных и рабочих виз требования по открытию тайских банковских счетов облегчены.

Данная статья написана в помощь тем соотечественникам, у которых уже есть тайские банковские счета. А таких немало. До обвала курса рубля 2014 года в Паттайе, на Пхукете, на Самуи, в Чиангмае проживала масса зимовщиков, дауншифтеров, свободных художников, фрилансеров, работающих на удаленке IT-шников, мелких рантье и просто бездельников из России. Некоторые наслаждались жизнью в Таиланде по 10 лет и более. Отец-основатель Тайского Портала с такими персонажами общался. Да, турбулентное время, удары судьбы и геополитическая непонятка вынесли подавляющее большинство этих людей за пределы Таиланда. Но тайские банковские счета и у некоторых работающие тайские дебетовые карточки остались. Наиболее популярными у иностранцев тайскими банками являются: Kasikorn Bank (KBank), Bangkok Bank, Siam Commercial Bank и Bank of Ayudhya (Krungsri). Срок действия тайских банковских дебетовых/кредитных карточек обычно составляет 5 лет. У каждого банка в Таиланде есть системы онлайн-банкинга и продвинутые мобильные банковские приложения. В качестве двухфакторной авторизации обычно используются коды в СМС-ках, приходящие на тайский номер мобильного клиента. Как продлевать баланс DTAC онлайн без затрат средств, я уже подробно описывал. К сожалению, не все покинувшие Таиланд иностранцы озаботились продлением своих тайских мобильных номеров. Это значит, что они могут просматривать баланс их тайских банковских счетов в онлайн-банкинге, но никаких транзакций не смогут там совершать. Те, кто сумели сохранить работающие в роуминге тайские симки, смогут менять тайские баты на российские рубли по интернету. Или совершать банковские переводы со своего тайского банковского счета в любую страну в мире, кроме стран-изгоев (Иран, Северная Корея, Российская Федерация).





Как обменять тайские баты на российские рубли онлайн (на примере KBank — Альфа-банк)

Пользуясь случаем, пропиарю чуть-чуть сервис VIPchanger.com. Переводы доходят быстро. Направлений обмена предостаточно. Комиссии у них адекватные для наших непростых времен, учитывая, что российский рубль больше фактически не является свободно конвертируемой валютой (сравниваем их курсы с межбанковским курсом рубля-бата). Сервис работает более 10 лет. Отзывы у них превосходные.

Выставляем заявку после регистрации в сервисе. Зарегистрированным пользователям сервис предоставляет небольшую скидку от общего объема средств. % скидки растет по мере увеличения количества обменянных с помощью сервиса денег.

Получаем в процессе информацию о лимитах, правилах и регламенте обмена:

На указанные системой реквизиты я шлю банковский перевод внутри банка Касикорн (KBank):

Через несколько минут приходит перевод российских рублей мне на счет в Альфа-банке. Сумма ровно та, что была рассчитана в заявке.

Как обменять рубли на тайские баты онлайн

Нужен тайский банковский счет. И банковский счет в одном из российских крупных банков: Сбер, Тинькофф, Альфа-банк. Либо аккаунт в российской платежной системе ЮMoney (бывшая Яндекс.Деньги) или QIWI. Для криптоманов в VIPChanger есть также вариант обмена стейблкоинов Tether USDT (TRC-20) на тайские баты.

Зачем может понадобиться обменять рубли на тайские баты по интернету:

чтобы просто перевести накопления из ненадежной российской юрисдикции, пока курс рубля держится искусственно крепким, в тайский банк. И затем хранить деньги в Таиланде в тайских батах, — в более предсказуемой валюте с низкой инфляцией; чтобы пополнить тайскую дебетовую карточку пластиковую или виртуальную для оплаты услуг глобальных онлайн-сервисов и шоппинга за пределами России; чтобы купить в Таиланде недвижимость, пока за рубли хоть что-то дают, кроме как в морду; для пополнения баланса азиатского брокерского счета.

Алгоритм обмена простой. Заходите в ваш аккаунт VIPchanger.com и создаете заявку на обмен. Получаете инструкции, куда слать ваши рубли или криптовалюту. Либо внутри российского банка банковским переводом, либо внутри платежной системы на кошелек обменника. Шлете рубли. Через несколько минут получаете на ваш тайский банковский счет обозначенную в заявке сумму в тайских батах, пришедшую банковским переводом из KBank.

От себя. По моим расчетам, курс обмена с использованием данного обменника получается выгоднее, чем если покупать на черном рынке в России наличные доллары, вывозить их в Таиланд (не более $10000) и класть их при личном визите на собственный банковский счет с конвертацией долларов в тайские баты. У меня получались комиссии где-то в районе +12,9% сверху курса рубля к доллару на Мосбирже. Это дешевле, чем покупать наличные доллары у менял с рисками попадания на кидок. Схема работоспособна на июнь 2022 года. Гарантировать ее плюсы или работоспособность сильно дальше в будущее вряд ли возможно. Так как слишком быстро меняются условия.