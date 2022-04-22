Этот мой пост не о Таиланде. И даже не о масштабной войне на Украине, развязанной охреневшим от собственной безнаказанности престарелым диктатором Путиным 24 февраля 2022. Я желаю украинцам скорейшей победы над путинскими военными. И чем более унизительным будет военное поражение путинского режима, тем быстрее сменится власть в России на что-то более адекватное современности. После потопления флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера «Москва», становится ясно, что украинские бойцы медленно, постепенно, очень непросто, но побеждают путинскую военную машину. Я же хотел бы обсудить то, что ждет российских граждан — токсичность: российского гражданства, российских денег, русского языка, людей из России.

Предыстория, кайфушки в Таиланде и стратегические ошибки моей политэмиграции

Автор этих строк и он же отец-основатель Тайского Портала свалил из России в сентябре 2012 года по политическим причинам. Я был оппозиционным активистом, участником митингов и различных акций неповиновения. После «Марша Миллионов» 6 мая 2012 года и последовавшей волны точечных репрессий (Болотное дело) против выбранных случайным образом его участников я пришел к выводу, что путинский режим превратился из гибридного авторитарного в жесткий авторитарный режим. Режим начал окукливаться, что не могло не сказаться на экономике страны. Последняя начала тормозить, сбавлять обороты даже при высоких ценах на углеводороды. У меня появилось чувство, что пора валить из России. Ничего хорошего такая политико-экономическая динамика не обещала в будущем. Вообщем, я уволился с работы и улетел в Юго-Восточную Азию. Благо дело, что у меня к тому времени сформировался пассивный денежный поток в виде дивидендов от сделанных ранее удачных инвестиций в акции. Долги, обременения в виде семьи и детей, прочие обязательства — полностью отсутствовали. Денег хватало на скромную жизнь в Таиланде, зато неограниченно долго и с очень приятным качеством жизни (тепло круглый год, море под боком, тёлочки азиатские тебе улыбаются и дарят любовь, тайская кухня — это воистину гастрономические кайфушки).

Мысленно возвращаясь назад во времени, я прихожу к выводу, что неверно выбрал географический регион для релокации. В Юго-Восточной Азии непросто обзавестись гражданством какого-либо из местных государств. А об интеграции в местный социум и зарабатывании денег внутри местных экономик, скорее всего, придется лишь мечтать. Белый человек в Азии никогда своим не станет. Закончились деньги — улетаешь в родную страну ближайшим рейсом. Да, исключения, конечно, бывают. Но эти истории успеха штучные. Ошибка выжившего.

Валить нужно было в одну из стран Латинской Америки. Интегрироваться — легко. Язык (испанский или португальский) заходит без проблем (в отличие от азиатских языков). Получить гражданство — не проблема (3-5 лет жизни). Паспорта многих южноамериканских государств радуют их обладателей безвизовым въездом в страны ЕС, Австралию, Канаду и даже в США. Имея двойное гражданство условной Аргентины и России, можно довольно комфортно маневрировать по жизни. Понятно, что оба государства — говённые. Но диверсификация рисков сама по себе идет на пользу.

Токсичность иранского паспорта

О том, что токсичность родного государства может ударить по жизненным планам, я всерьез задумался после общения с простым парнем из … Ирана. Да, это государство — участник так называемой «оси зла». Режим, спонсирующий, по мнению США, терроризм. 40 лет под международными санкциями.

В начале 2015-го я приехал в Иммигрейшен на Джомтьене, чтобы продлить мою визу. Жил я тогда уже в Бангкоке, но в тайской иммиграционной базе данных я значился живущим в Паттайе. Поэтому продление моей визы оформлялось на Джомтьене. Это был высокий сезон. О пандемиях и длительных локдаунах тогда в Таиланде никто не слышал и не подозревал, что эти напасти смогут напрочь убить местную туриндустрию всего пятью годами позднее. В высокий сезон в Паттайе было много зимовщиков и прочих праздных бездельников, поэтому в то утро перед открытием офиса выстроилась длиннющая очередь людей, которым требовалось продлить визы.

Стоя в очереди, я познакомился и разговорился по-английски со смуглым парнем лет 30-ти. Его физиономия в солнечных очках Ray-Ban Aviator светилась довольной улыбкой. Я подумал сначала, что это араб. Но тот дядька выглядел слишком вестернизированным и расслабленным для араба. Потом я перебрал в памяти накопившиеся обширные факты по географии стран и континентов. Позитивные, смуглые и общительные люди обитают в Бразилии.

— Ты бразилец? — спросил я своего нового знакомого.

— Нет, — довольная улыбка собеседника сменилась на виноватую. — Я из Ирана, прикинь!

В очереди к офису мы стояли под яркими лучами утреннего солнца более часа, поэтому многое успели обсудить. Про режим аятолл в родной стране иранец высказался матерно. Старые маразматики во власти, сошедшие с ума на почве религии и ненависти к США, лишили нормального будущего всю молодежь в стране. Иранец сказал, что живет на тот момент в Паттайе уже три года. И всё ему там по душе. Но вот только с работой или заработком сложно.

— Знаешь, сколько безвизовых стран в мире доступны с иранским паспортом? — спросил с обидой в голосе новый знакомый.

— Сколько? — проявил любопытство отец-основатель Тайского Портала.

— Две. Северная Корея и Камбоджа, — продолжил иранец. — Иранский паспорт — полное говно для перемещений по миру. Афганский паспорт и тот лучше.





Перепроверка



Фрагмент данных из рейтинга Henley & Partners за 2022 год. Иранский паспорт занял 102 место вместе с паспортом Демократической Республики Конго. 42 страны мира не требуют оформления виз для посещений иранскими гражданами. Из них подавляющее большинство ставят визу по прибытию или позволяют оформить по интернету электронное разрешение на въезд. Чисто безвизовых стран для иранцев на 2022 год тринадцать: Армения, Венесуэла, Гаити, Грузия, Доминика, Катар, Малайзия, Микронезия, Ниуэ, Оман, Острова Кука, Турция, Эквадор.

Слова стоят дешево. Услышанное (увиденное, прочитанное) я никогда не принимаю на веру. Все факты, догадки, данные экспериментов я стараюсь перепроверять. Ну, допустим, не 2 государства не требуют виз для иранских граждан, а, с оговорками, 42 государства. Все равно, при таких ограничениях перемещаться по миру с иранским паспортом очень сложно.

Тогда, когда я общался с тем иранцем, я подумал про себя: «А ведь и российский загранпаспорт может стать не менее токсичным, чем иранский. Ведь наш престарелый диктатор не может спокойно прожить без геополитических побед. Он тоже, как утверждают пропагандоны с Первого канала и НТВ, воюет с Америкой».

Токсичность всего, что связано с Россией

В случае с Ираном, международные санкции на государство вводились постепенно в течение 40 лет. Да, санкции подстегнули бедность и отсталость этой исламской страны. Причем Иран изначально был гораздо беднее и хуже интегрирован в мировую экономику, чем Россия в 2022 году. Иранцы смогли за десятилетия жизни под санкционным давлением придумать целую систему из хитрых схем, позволяющих обходить экономические ограничения. Да, использование этих схем существенно удорожает получение благ современного мира: от покупок модных брендовых вещей и гаджетов (специальные иранские посредники-покупатели ездят за заказанными товарами в Дубай), до доступа к популярным у западной аудитории интернет-сервисам (помогает использование VPN). Наличные доллары в Тегеране легко можно приобрести у уличных менял по курсу черного рынка. О жизни в Иране вышел чудный видео-материал Каково жить в стране-изгое на YouTube-канале Редакция Алексея Пивоварова. Посмотрите, очень занятно:

На Россию после вторжения путинской военщины в Украину Запад наложил беспрецедентно суровые санкции относительно быстро. Всего за полтора месяца Россия превратилась в автаркию, с которой никто не хочет иметь дел. Сам путинский режим за первый месяц войны с Украиной быстро трансформировался из жесткого авторитарного в тоталитарный фашистский. Внешние признаки фашизма: мракобесие, агрессивная пропаганда, блокировка всех альтернативных источников информации, уголовное преследование оппозиции и гражданских активистов. Они-таки додумались использовать латинскую букву Z как путинский аналог свастики! Воистину Путин — это Гитлер XXI века. В итоге, на конец апреля 2022 Россия стала гораздо токсичнее Ирана. На что распространяется токсичность:

российские деньги токсичны. Зарубежные активы инвесторов и бизнесменов с российским гражданством подвергаются блокировкам; российские загранпаспорта токсичны. Получить в загран шенгенкую визу россиянам до войны было легко. После войны о шенгенских визах граждане РФ надолго забудут. Не говоря уже о получении виз в США, Великобританию, Австралию и Канаду. Забудьте! Туры в Испанию, Италию, Францию, Грецию, на Кипр для российских туристов теперь под запретом из-за визовых сложностей. Не забываем о том, что самолеты российских авиакомпаний не могут летать в воздушном пространстве ЕС, а европейским самолетам запретили летать над территорией РФ; российские граждане отныне токсичны. К сожалению, это надолго. За военные преступления путинского режима ненавидеть в мире будут всех русских. Хоть даже люто презирающих Путина и его гнилую систему. Наподобие автора этой статьи.

Что дальше?

Для прогнозирования будущего полезно читать классику. Например, я в университетские годы, хоть и не был гуманитарием, но любил читать произведения Ремарка. Некоторые вещи в его романах о жизни в Веймарской республике и в нацистском Третьем Рейхе живо перекликаются с ельцинскими 90-ми годами и «встающей с колен» путинской Россией двухтысячных, десятых и начала двадцатых годов XXI века. Очень похоже наличие ресентимента в общественных настроениях и как политики его цинично эксплуатировали что в нацистской Германии, что в путинской России. Отличие заключается в том, что в Третьем Рейхе многочисленная молодежь зиговала и боготворила их фюрера. Нашего фюрера погруженная в гаджеты немногочисленная российская молодежь откровенно ненавидит, а «зигуют» старые совкодрочеры. Которые сами никогда не жили достойно и сыто и желают напрочь похерить светлое будущее для всех следующих поколений России.

Особенно мне «зашел» роман Тени в раю. В нем Эрих Мария Ремарк, в том числе, описывал всеобщую ненависть к немцам во время Второй Мировой войны и после нее. Плюс, Германия долгие годы платила репарации как за Первую Мировую, так и за Вторую Мировую.

По моим ощущениям, война на Украине — это последняя агония путинского режима. Поражение в войне (+давление от санкций) приведет к смещению Путина. Может быть, Упырь сдохнет сам. Может быть, ему помогут. Затем власть в стране возьмет в руки что-то вроде военной хунты из генералов армии и/или ФСБ/ГРУ. Эта хунта будет стоять на коленях перед Западом, чтобы те сняли часть из самых разрушительных санкций и позволили России вновь обрести статус бензоколонки. После хунты возможна стихийная демократизация. Скорее всего, если в России и будет демократия, то скорее латиноамериканский вариант с очень хреновыми политическими и экономическими институтами. Страна будет бедная и отсталая при любом раскладе. Те, кто эмигрируют из России, с большой долей вероятности, ничего не потеряют.

Главное — не ошибиться со страной для релокации.

Существуют еще соображения о роли личности. Допустим, из тюрьмы выпустят Алексея Навального. Он станет президентом, подтянет Сергея Гуриева с командой честных профессионалов-экономистов, заряженных политической волей создать на месте государства-помойки нормальную, цивилизованную, современную страну. Оппозиционеры-политэмигранты называют ее Прекрасная Россия Будущего. Впрочем, репарации за войну на Украине всё же придется исправно платить. Это красивый сценарий. Я бы многое отдал, чтобы он воплотился в реальность. Но будет как-то по-другому. Жизнь — не сказка.

Наш выбор — релокация!