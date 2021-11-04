Лалиса: тайская звезда K-pop

Лалиса Манобан, одна из участниц южнокорейской девичьей поп-группы Blackpink, вспыхнула на небосклоне K-pop новой яркой звездой. Лиса — тайка. Родилась в провинции Бурирам. Став звездой в Южной Корее, Лалиса не забывает о своих корнях, попутно популяризируя среди многочисленных фанатов тайскую культуру. Тайцы гордятся глобальным успехом молодой землячки. А премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча похвалил девушку за популяризацию в одном из сольных клипов звезды построенного кхмерами древнего замка-святилища Пханом Рунг в Бурираме. Кстати, на фото выше певица запечатлена в традиционном тайском головном уборе, который носили актрисы королевского театра Сиама. Головной убор этот называется монгкут (по-тайски: รัดเกล้ายอด). И представляет собой высокую тиару с остроконечным шпилем. Один пост Лалисы в Instagram существенно подстегнул продажи позолоченных реплик этого головного убора в интернет-магазинах тайских хендмейд-мастеров.





Лалиса Манобан: интересные моменты биографии

Девушка родилась 27 марта 1997 года в тайской провинции Бурирам. Имя при рождении — Pranpriya Manoban. Уже в более сознательном возрасте она по совету астролога легально поменяла имя на «Лалиса». По-тайски: ลลิษา มโนบาล Смена имён у тайцев — широко распространенная практика. Они верят, что новое имя может изменить их судьбу к лучшему. Технически для изменения имени тайца нужно лишь подать прошение в ближайший буддийский храм;

биологический отец Лисы развелся с ее матерью через несколько лет после рождения дочери. Мать Лалисы повторно вышла замуж за швейцарца по имени Marco Brüschweiler (Марко Брюшвайлер). Он профессиональный шеф-повар и крепкий семьянин. Марко принимал деятельное участие в воспитании приемной дочери;

Лалиса с детства увлекалась танцами и музыкой. Принимала участие в различных творческих конкурсах и кастингах. Наконец, в 2009 году она выиграла в одной из номинаций в конкурсе молодых талантов от LG. После прослушивания в YG Entertainment в 2010 году Лалисе предложили стажировку в Южной Корее;

в августе 2016 Лиса дебютировала в качестве одной из четырех участниц в гёрлз-группе Blackpink, после чего к ней пришла популярность;

громадный потенциал Лалисы как инфлюенсера среди молодежи не остался незамеченным среди fashion-брендов. Девушка приняла предложение стать глобальным бренд-амбассадором французского дома моды Celine.

Лалиса на новогоднем шоу на Пхукете 2021/2022

Тайские власти желают символически навсегда попрощаться с коронавирусом, причинившим много бед и страданий жителям нашей планеты. По мере успешной массовой вакцинации от COVID-19 Таиланд постепенно полностью откроется для иностранных туристов. Отметить открытие королевства задумано на Пхукете во время красочного новогоднего шоу. Участвовать в нем пригласили Лалису и итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Местные тайские звёзды мало знакомы иностранцам, поэтому ставка делается на глобальных звёзд. К которым, волею случая, многочисленные фанаты теперь причисляют и тайскую девушку Лалису Манобан.