Итак, с 1 мая 2024 года произошло обнуление порога беспошлинного ввоза в Таиланд для посылок из-за рубежа. Ранее существовал лимит в размере 1500 тайских бат. Все онлайн-заказы из-за пределов королевства Таиланд, которые были дороже этого лимита, облагались НДС (VAT) в размере 7%. Впрочем, на какие-то товарные группы налог изначально обнулили. Например, на книги. Всё, что дешевле 1500 бат, до мая 2024 не облагалось налогом. Прибывающая в контейнерах огромная волна дешёвых вещей с китайских онлайн-маркетплейсов Алиэкспресс, JD.com и прочих интернет-магазинов не приносила практически ничего в тайскую казну. Местные, тайские маркетплейсы, а также тайские предприниматели из сектора розничной торговли систематически жаловались властям на необоснованность конкурентных преимуществ китайских продавцов. Тайские власти отреагировали, обнулив порог для налогообложения зарубежных заказов тайских граждан.

Даже с учётом 7%-го налога китайские товары в Таиланде заметно дешевле аналогичного ширпотреба, произведённого в Таиланде. Очевидно, что потребуются дополнительные меры по защите местных производителей.





Что касается дорогих товаров, то, например, при заказах в Таиланд с Амазона тайский налог НДС добавлялся по умолчанию в окончательную сумму платежа. А вот на eBay можно было договориться с конкретными продавцами, чтобы те указывали желаемую стоимость почтового отправления при оформлении зарубежной доставки в Таиланд на почте. Например, 35$ вместо $300. И тогда отправление формально подпадало под беспошлинный ввоз, не облагаясь поборами. Теперь схема усложнится. Допустим, Алиэкспресс, JD.com, SHEIN, Banggood и прочие крупные интернет-маркетплейсы пойдут, подобно Amazon, по пути централизации начисления налогов на заказы в Таиланд. Более мелкие зарубежные интернет-магазины не станут заморачиваться внедрением дополнительного функционала для их сайтов и мобильных приложений, тогда прибавится работы тайским чиновникам в карго-центре аэропорта Суварнабхуми. А электронная коммерция после ковида по всему миру быстро набирает обороты. Так что, дел будет невпроворот.

С другой стороны, невозможность конкурировать с китайцами в производстве дешёвого ширпотреба может подтолкнуть тайских предпринимателей на более многообещающую дорогу развития производств товаров с высокой добавленной стоимостью. Или вообще IT-сервисы можно развивать: всяческие AI-стартапы. Робототехника, электромобили, биотех тоже весьма перспективные области для развития. Кстати, идея тайского премьер-министра Сретты Тависина усиленно продвигать Таиланд в качестве регионального хаба в Юго-Восточной Азии по производству электромобилей — уже даёт плоды. Китайцы подтянулись на призыв, японцы тоже не отстают: Toyota запускает в Таиланде производство электрических пикапов.