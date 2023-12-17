Changan запустит производство электрических внедорожников в Таиланде

Китайский автопроизводитель Changan Automobile представил на международной автовыставке Thailand International Motor Expo 2023 два своих новых электромобиля. Это электрический кроссовер Deepal S07 и электрический лифтбек Deepal L07. Оба авто праворульные. С ними Чанган начинает международную экспансию с Таиланда и других стран АСЕАН. Более того, топ-менеджмент Changan Automobile выбрал Таиланд в качестве первой зарубежной страны, где будет развернуто производство китайских электромобилей под брендами Deepal, Avatr и Qiyuan. В данный момент идёт строительство автозавода Чанган в тайской провинции Районг. А с его конвейера начнут сходить новенькие электромобили в начале 2025 года.

Видео-обзор дебютировавших электромобилей от Changan: Deepal S07 и Deepal L07:

Несколько технических нюансов. Deepal — это суббренд Changan, который начал использоваться с 2022 года для электрических и гибридных автомобилей Чанган массового сегмента. Deepal S07 является международным брендом-аналогом для китайского бренда Deepal S7. Аналогично для Deepal L07 в Китае используется бренд Deepal SL03. Силовая установка у S07 и L07 одинаковая: батарея на 66,8 кВт·ч и электромотор на задней оси мощностью 258 л.с. Запас хода у L07 составляет до 540 км, а у S07 — до 485 км. Колёсная база у обоих электромобилей Чанган равняется 2900 мм.





Цены:

за Deepal S07 — 1 399 000 тайских бат ($40000);

за Deepal L07 — 1 329 000 тайских бат ($38000).

Конкурирующими электромобилями на этом автошоу в Бангкоке выступали различные модели BYD и Tesla, а также электромобили Volvo и Hyundai. Из люксовых электромобилей стоит упоминания электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore, который обожают многие богатые представители секс-меньшинств LGBTQIA2S+ в Азии. Motor Expo 2023 проходил с 30 ноября по 11 декабря 2023 года в Бангкоке, в выставочном центре IMPACT Challenger. Я уже упоминал, что новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин активно продвигает Таиланд как региональный хаб для производства электромобилей и аккумуляторов к ним. Тайские власти предлагают выгодные условия, включающие налоговые стимулы, для иностранных производителей электромобилей, решивших открыть производство на территории королевства. Сретта Тависин даже встречался с Илоном Маском в США в попытке уговорить культового предпринимателя начать сборку электромобилей Tesla в Таиланде.