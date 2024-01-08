С 1 марта 2024 года произойдет отмена виз между Китаем и Таиландом на постоянной основе. Тайские подданные получат безвиз в Китай. А китайские граждане — безвиз в Таиланд на 30 дней. Инициатива о безвизовом соглашении исходила от нового премьер-министра Таиланда Сретты Тависина (Srettha Thavisin). Он стремится увеличить приток китайских туристов в королевство, чтобы подстегнуть вялый рост тайской экономики. Дело в том, что после пандемии коронавируса число китайских туристов из-за начавшихся экономических проблем в самом Китае сильно не дотягивает до уровней, наблюдавшихся до пандемии. Например, за 2019 год Таиланд посетило более 10 млн китайских граждан, а за постпандемийный 2023 год — лишь 3,42 млн. Всего за 2023 год Таиланд посетило 28 млн. иностранных граждан.





Сретта Тависин приятно отличается от прошлых руководителей тайской военной хунты проактивной позицией и глубоким пониманием того, что нужно бизнесу: как местному, так и иностранному. Новый премьер-министр Таиланда вместо того, чтобы почивать на лаврах, совершает частые визиты во многие мировые столицы, ведёт переговоры с Илоном Маском и другими руководителями транснациональных корпораций, стараясь привлечь в Таиланд прямые иностранные инвестиции и новейшие технологии. Недавно он выразил намерение вести длительные переговоры со странами ЕС о получении гражданами Таиланда безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. Безвиз в Европу облегчит тайским бизнесменам ведение дел в государствах, входящих в Европейское экономическое пространство. Шансы договориться есть, хоть это будет и непросто из-за традиционной неспешности принятия решений европейской бюрократией. Таиланд экономически и политически стабилен, что делает его маловероятным отправным пунктом для нелегальной иммиграции в Европу. Есть также положительный пример Японии, чьи власти отменили визы для тайцев в 2013 году и не пожалели. В результате Япония стала популярным туристическим направлением для тайских туристов.