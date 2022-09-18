BYD начнет производить электромобили в Таиланде

В начале сентября 2022 стало известно, что представители одного из крупнейших китайских производителей электромобилей — корпорации BYD, — подписали договор о покупке земли площадью в 96 гектар в провинции Районг у WHA Corp. для строительства завода. Китайцы решили локализовать производство в Таиланде, чтобы без ввозных пошлин поставлять электромобили в страны Юго-Восточной Азии и в Евросоюз. Этот автомобильный завод станет первой производственной мощностью BYD в странах Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Китайцы инвестируют в проект 30 млрд. тайских бат. Выпуск электромобилей на новом заводе начнется в 2024 году. Ожидается выпуск в Таиланде 150 тысяч электромобилей BYD в год. Территориально земля под китайский завод электромобилей расположена в промзоне WHA Rayong 36 Industrial Estate. Восточная тайская провинция Районг вообще славится развитыми автомобильной промышленностью и нефтехимией, что обусловлено удобной логистикой (дороги, глубоководные порты — всё рядом). WHA Corp. — это крупная тайская управляющая компания со специализацией в сфере промышленной недвижимости (склады, заводы, фабрики).