Nomad Capitalist: капиталист-кочевник

Пока весной 2020 года большинство населения планеты Земля сидит на карантине в самоизоляции в страхе заразиться коронавирусом, есть время для ознакомления с новыми идеями, способными дать практические знания для улучшения жизни. Есть такой интересный парень по имени Эндрю Хэндерсон (Andrew Henderson). Он замечателен тем, что является автором блога NomadCapitalist.com и YouTube-канала о получении гражданств различных стран за инвестиции. Выше выложен скан обложки одноименной книги. Главная идея и одновременно девиз капиталиста-кочевника по сути либертарианские: Go Where You’re Treated Best. Отправляйтесь туда, где к вам лучше относятся. Прочие детали (как создать портфолио гражданств, зарегистрировать оффшорные компании в удобных юрисдикциях и проводить грамотную географическую диверсификацию инвестиций) крепятся на этой идее, как мясо на скелете.

Об авторе идеи Nomad Capitalist

Эндрю Хендерсон до недавнего времени был урожденным гражданином США с норвежско-литовскими корнями. Родился и вырос в пригороде Кливленда, штат Огайо. Учился в университете Аризоны. Кстати, подавляющее большинство его друзей и одноклассников живут в тех же городах Огайо, где они родились и выросли. Кое-кто принял «радикальное» решение всей жизни, переехав в соседний район. На их фоне Эндрю кажется аномальным случаем. Парень основал международную консалтинговую компанию, оказывающую помощь в ускоренной иммиграции за инвестиции в разные удобные для жизни и бизнеса страны мира. Фирма также помогает легально оптимизировать налогообложение для предпринимателей из США, Австралии, Канады и стран Западной Европы. Эндрю не приемлет незаконные и откровенно криминальные методы ведения дел, предпочитая использование легальных лазеек и схем.

Эндрю Хендерсон (Andrew Henderson) не согласен с широко распространенным среди американцев мнением, что США — это лучшая страна в мире.

Он придерживается «теории трёх флагов» Гарри Шульца (Three Flag Theory by Harry Schultz):

Бизнес-база — бизнес и инвестиции располагать в юрисдикциях с низкими налогами или без налогов вообще; Паспорт и гражданство — иметь портфолио гражданств государств, необлагающих налогами доходы, полученные за рубежом; Игровая площадка — жить, как турист, в странах, которые действительно по душе и ненапряжны в плане образа жизни. Где общество или политический режим не давит людей «скрепами» и навязываемыми нормами.

Основатель Nomad Capitalist внес свои доработки в классическую схему образа жизни perpetual traveler, популярную среди либертарианцев и всяческих цифровых кочевников. Хендерсон рекомендует выбрать 2-3 базы в разных странах мира для жизни. Просто в целях диверсификации. Купить в каждом городе жильё. Стиль жизни вечного туриста более предпочтителен для предпринимателей, владеющих бизнесами без привязки к месту. Ведь власти государств гораздо реже напрягают туристов по сравнению с их резидентами и гражданами. А обладание целым портфолио паспортов (почти как Джейсон Борн), дающих легкость безвизового перемещения по миру, делают жизнь более комфортной и легкой.





Цель капиталиста-кочевника — свобода и счастье, достигаемые с помощью географической диверсификации.

Философия капиталиста-кочевника

По мнению Эндрю, философия Nomad Capitalist заключается в использовании легальных юридических лазеек и исключений для получения максимальной выгоды для себя при работе в глобальном мире. Нелегальные и преступные методы решения проблем отвергаются как нерационально рискованные. Сам Эндрю открыто не раскрывает схемы и наработки, которые эксплуатирует его бизнес. В его личном портфолио гражданств, судя по косвенным упоминаниям, есть паспорт Коморских островов (малоизвестное государство у берегов Восточной Африки), Сербии, вид на жительство в Малайзии и другие гражданства и резиденции. Из гражданства США он официально вышел.

Любимые страны Эндрю Хендерсона:

Грузия — The Best! — по мнению Эндрю, — это будущий Сингапур на низком старте;

Черногория;

Малайзия;

Мексика;

Колумбия;

Сингапур — хотя с сожалением отмечает, что удобные схемы получения гражданства этой страны уже давно закрыты властями.

Он не любит зарегулированные страны Западной Европы, где еще вдобавок очень высокие налоги. Не любит он и Канаду, где и климат плохой, и налоги высокие, и ценники на недвижимость вблизи пиковых значений.

Причины выхода из американского гражданства

Долгие годы Эндрю Хендерсона напрягало гражданство США из-за высоких налогов, слежки, ограничения личных свобод, его радикального несогласия с внешней политикой властей страны. Детально о причинах и процедуре выхода из гражданства США основатель Nomad Capitalist рассказал в этом ролике:

Только два государства в мире берут налоги со своих граждан, живущих за рубежом и имеющих доход за границей — это Эритрея и США. Явление называется citizenship based taxation. Эритрея, кстати нищая страна Африки после опустошительных войн, взимает всего 2% с доходов своих граждан, работающих за рубежом. И негров эти налоги не сильно беспокоят.

Граждан США помимо высоких налогов напрягает, что «Большой Брат» занимается слежкой за ними: читает интернет-переписку, мониторит финансовые транзакции и т.п. Как доказал Эдвард Сноуден, государство активно шпионит за американцами.

У бывшего американца Эндрю Хендерсона есть рецепты, как успешно и полностью легально противостоять притязаниям зарвавшейся бюрократической машины государств, стремящейся под теми или иными предлогами ограничить права и свободы своих граждан.

