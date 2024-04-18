Азиатский шенген на подходе?

Для иностранных туристов, желающих посетить за одну поездку сразу несколько стран Юго-Восточной Азии, вскоре может появиться удобная опция — единая виза в 6 государств АСЕАН: Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Мьянму и Малайзию. Своеобразный «азиатский шенген» — аналог шенгенской визы в ЕС, но для Азии. Срок действия визы — 90 дней. Вместо получения виз отдельно для каждой азиатской страны и заполнения кучи бумажек при пересечении границ достаточно будет дать просканировать пограничникам штрих-код на единой визе. Главным «локомотивом» для продвижения идеи азиатского шенгена выступает новый премьер-министр Таиланда Сретта Тависин. Он всячески стремится подстегнуть вялую тайскую экономику за счет различных стимулов: то по 10 тысяч бат обещает раздать тайским гражданам, чтобы те их потратили, то договорится об отмене виз с китайцами, то предлагает китайцам же построить за свои деньги сухопутный «канал» на юге королевства, то успешно продвигает Таиланд как азиатский хаб для производства электромобилей и батарей к ним. Вот недавно (в начале 2024 года) тайские власти опять подняли для рассмотрения идею о легализации в Таиланде казино.





Что касается азиатского шенгена, то идея единой визы АСЕАН лежит на поверхности, так как увеличение туристического потока в Таиланд позитивно сказывается на росте местной экономики. Иностранные туристы прибывают из соседних государств, щедро тратят в процессе путешествия привезённую с ними валюту. Многие местные жители достойно зарабатывают, оказывая услуги в сфере индустрии гостеприимства. Компании из туристического сектора получают прибыли, платя государству налоги. Эти средства пополняют бюджет. Все счастливы. Премьер-министр пришёл во власть из бизнеса, поэтому, в отличие о прошлой хунты, он руководствуется исключительно экономической целесообразностью. Если это выгодно для тайского королевства, выгодно для соседей, тогда существуют хорошие шансы договориться. А технические вопросы, как показывает практика, решаются, когда появляется политическая воля для их решения.

Сретта Тависин озвучил цель к 2027 году: ежегодно привлекать в Таиланд 80 млн иностранных туристов. Азиатский шенген, несомненно, окажется полезным инструментом для достижения данной амбициозной цели.

Для справки: за 2023 год 6 упомянутых выше стран Юго-Восточной Азии совокупно приняли 70 миллионов туристов. Из них более половины посетили Таиланд или Малайзию, как наиболее раскрученные туристические направления. Например, в Таиланде 20% трудоспособного населения занято как раз в туризме, чей вклад в ВВП королевства составляет около 12%.