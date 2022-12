SAWASDEE by AOT — мобильное приложение, приводящее в ужас

Небольшое введение в суть вопроса для тех, кто не в курсе или не отслеживает дела в Тайском королевстве. В Таиланде есть корпорация Airports of Thailand. Она владеет и управляет шестью аэропортами в королевстве, а именно: Суварнабхуми (Бангкок), Донмыанг (Бангкок), аэропорт Пхукета, аэропорт Чиангмай, аэропорт Хат Яй и аэропорт Чианграй. Airports of Thailand (коротко: AoT) — это частная публичная компания. Ее акции торгуются на Тайской фондовой бирже SET. До пандемии коронавируса у AoT было разработанное своими силами мобильное приложение в помощь авиапассажирам. Оно было убогое и практически бесполезное. К открытию Таиланда для иностранных туристов после пандемии топ-менеджмент AoT обеспокоился по поводу создания нового, более полезного мобильного приложения. Они заключили договор на 10 лет и 8 млрд тайских бат ($231 млн) с одним из тайских системных интеграторов, корпорацией Sky ICT. Компания предоставляет целый спектр IT-решений для крупного бизнеса в королевстве. Через несколько месяцев, то есть к октябрю 2022-го, ребята выкатили новое мобильное приложение SAWASDEE by AOT и приступили к внедрению комплексной IT-системы для шести перечисленных выше тайских аэропортов. Ниже я поделюсь моими впечатлениями от Android-версии приложения. Спойлер: никакие розыгрыши самых щедрых призов не способны компенсировать массовое отмирание нейронов головного мозга при работе с этим косячным продуктом!

