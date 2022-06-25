С 1 июля 2022 в Таиланде отменяют Thailand Pass

Поделюсь радостными для соскучившихся по Таиланду потенциальных туристов новостями:





с 1 июля 2022 отменяется Thailand Pass; с 1 июля 2022 отменяется требование наличия у туристов обязательной страховки от Covid-19; весь Таиланд объявляется зеленой зоной, то есть иностранец может ехать свободно, куда его/ее душа лежит; масочный режим в общественных местах отныне перестает быть обязательным; введение туристической пошлины в 300 бат с человека отложено, минимум, до четвертого квартала 2022; круизные лайнеры возвращаются в Андаманское море, а их пассажиры смогут сходить на берег Пхукета.

Так, круизный лайнер Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean International уже выполняет рейсы у южных берегов Таиланда. На судне с 16 палубами можно разместить 4188 пассажиров в 2100 каютах.

По прибытию в Таиланд иностранец должен иметь при себе сертификат вакцинации от COVID-19, а также справку о ПЦР-тесте, сделанном не позднее, чем за двое суток до прилета. Туристический сбор оплачивать не нужно. Тайские чиновники до сих пор не определились, какой размер сбора должен быть определен для пересекающих сухопутную границу королевства. Россиянам сейчас прилететь в Таиланд стало намного сложнее из-за войны на Украине и наложенных на РФ санкций со стороны всего цивилизованного мира. Есть варианты полетов через Стамбул на самолетах Turkish Airlines (там, кстати, предлагаются прикольные бесплатные экскурсии по городу при длительных стыковках) или на самолетах арабских авиаперевозчиков: Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways.