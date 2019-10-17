Бесплатные экскурсии по Стамбулу от Turkish Airlines

Географическое положение Стамбула (бывшего Константинополя) — очень выгодное: между Европой и Азией. Исторически множество торговых путей пролегало через проливы Босфор и Дарданеллы, обогащая за счет интенсивной торговли сначала Византийскую империю, потом Османскую империю, а потом и Турцию. В современное время турецкие власти продолжают успешно монетизировать выгодное географическое положение Стамбула еще и за счет авиаперелетов. Национальный авиаперевозчик Турции — турецкие авиалинии, — обладает огромной маршрутной сетью, связывающей воедино 110 стран мира. Авиахабом Turkish Airlines служит новый международный аэропорт Стамбула после его официального открытия 29 октября 2018 года. Велика вероятность, что российские или украинские туристы, летящие на отдых в Анталию, Аланию, Кемер, Сиде, Мармарис, Бодрум и др. курорты Турции регулярными авиарейсами турецких авиалиний, будут делать пересадку в аэропорту Стамбула (Istanbul Airport). Повезет, если время стыковки двух рейсов незначительно. Вышел из одного самолета, совершил трансфер на другой, и улетел по назначению. Но обычно время стыковки после прилета в аэропорт и вылета оттуда на другом самолете составляет от нескольких часов до полудня. Можно сидеть в зале ожидания, прилипнув к экрану смартфона или планшета. Благо дело, бесплатный WiFi доступен на всей территории стамбульского аэропорта. Или просто скучать/дремать в ожидании вылета. Но я хотел бы предложить нашим пассажирам более плодотворную и интересную альтернативу. Авиакомпания Turkish Airlines предоставляет своим клиентам бесплатные экскурсии по Стамбулу. Вас заберут из аэропорта на автобусе, покажут вам кое-какие незабываемые достопримечательности Стамбула, накормят вкуснейшими блюдами турецкой кухни, а затем вовремя привезут обратно в аэропорт. И всё это совершенно бесплатно для вас, потому что вы клиент турецких авиалиний. Объясняю, как воспользоваться этой интересной программой лояльности от гостеприимных турков.

Бесплатные экскурсии по Стамбулу: детали, плюсы и минусы сервиса

Многие соотечественники знают о такой фишке, как бесплатные экскурсии по Стамбулу от Turkish Airlines. По крайней мере, русскоговорящих туристов, записывающихся на экскурсии, автор этих строк и отец-основатель Тайского Портала наблюдал в аэропорту просто толпы. Стремление к халяве в нас неистребимо. Нас (русскоязычных) так много, что авиакомпании пришлось пойти навстречу клиентам, наняв несколько русскоговорящих гидов и блондинку-сотрудницу службы бронирования. Это сильно упрощает коммуникации, так как наши люди, как правило, иностранными языками не владеют от слова «вообще». Справедливости ради, отмечу, что есть приятные исключения.





Как попасть на бесплатную экскурсию: пошаговый сценарий действий

Заранее внимательно изучаем электронные билеты. Нас интересует время прилета в аэропорт Стамбула и время вылета оттуда на борту другого самолета турецких авиалиний. Если временной лаг на стыковку менее 3 часов, то нет смысла беспокоиться и проходить паспортный контроль. Все равно не успеете на экскурсию, так как от аэропорта до района Султанахмет с главными туристическими достопримечательностями ехать где-то около часа. Обратно столько же. Возможно попадание автобуса в пробки и заторы по пути; Если у вас есть 5 часов или более до начала посадки на самолет из Стамбула, изучите расписание экскурсий Touristanbul. На момент написания этого обзора у них на сайте предлагается 6 вариантов экскурсий в разное время и разной длительности. Есть даже вечерний круиз на прогулочном судне по Босфору, который доступен с 1 мая по 31 октября. Оцените, какая из экскурсий подойдет вам по времени. Учитывайте, что регистрироваться на экскурсию нужно за полчаса или более до ее начала; После приземления в аэропорту Стамбула вам нужно пройти паспортный контроль, получить штамп в загранпаспорт. Если вы являетесь гражданином страны (наподобие Афганистана, Танзании и Зимбабве), не имеющей безвизового режима посещения Турции, вам нужно до прилета оформить и оплатить электронную турецкую визу. Граждане РФ, Украины, Беларуси, Казахстана имеют безвиз в Турции для посещения с туристическими целями; С собой в город берете только ручную кладь. Если она громоздкая, то можно сдать сумки в камеру хранения прямо в аэропорту. Сумки, сданные в багажное отделение, будут перегружены персоналом аэропорта из прибывшего самолета на борт другого самолета, на котором вы полетите из Стамбула по месту назначения. Это не ваша головная боль. Но дополнительно уточните на стойке регистрации перед полетом, как в вашем случае оптимальнее поступать с багажом; Проходите таможенный контроль аэропорта («зеленый коридор»), минуете толпу встречающих с табличками, поворачиваете направо и идете через весь зал к стойке регистрации турецких авиалиний THY Hotel Desk. Привожу фрагмент схемы нового аэропорта Стамбула с моими пометками; В терминале берете билет с номером в электронной очереди. Подходите к окошку после появления вашего номера на электронном табло. Отдаете клерку ваш посадочный талон на самолет турецких авиалиний, на котором вы будете улетать из Стамбула. Работник авиакомпании считывает из базы ваши данные по электронному номеру билета. Посадочный талон вам вернут; Служащий на основе информации о текущем времени и времени вашего вылета предложит вам одну из шести возможных экскурсий. Выдаст фирменную наклейку с номером. Наклейку можно прикрепить на вашу одежду или сумку; Ожидайте вашего гида в зале напротив стойки (это между 13-ым выходом и 14-ым входом). После прихода гида, он/она отметит организованных в группу участников по списку. Затем вся группа последует к автобусам, припаркованным на этом же уровне аэропорта; С момента посадки в туристический автобус, ваши бесплатные экскурсии по Стамбулу можно считать стартовавшими. Остальные организационные детали экскурсии вам объяснит гид по пути автобуса в старинный центр города.

Вот фрагмент схемы аэропорта Стамбула с моими пометками. Щелкните на изображении для его увеличения:





Общая схема экскурсии выглядит следующим образом. Пока группа едет из аэропорта в район Султанахмет в европейской части Стамбула, по пути вам покажут бухту Золотой Рог, Галатский мост, сохранившиеся части древней городской крепостной стены Константинополя, побережье Мраморного моря. Затем группу привезут в ресторан Tamara на завтрак или обед (в зависимости от времени экскурсии). Или в другой ресторан неподалеку на ужин. Оттуда после легкой трапезы и начинается пешая экскурсия. Благо дело, рестораны находятся в пешей доступности от главных туристических мест старого города Стамбула. После экскурсии туристов снова покормят, рассадят в автобусы и привезут обратно в аэропорт. Если вам повезло попасть на вечерний круиз по Босфору, то он начинается от Галатского моста, где будет ожидать стоящее на якоре прогулочное судно.