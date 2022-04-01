Как продлевать баланс DTAC онлайн

Поделюсь лайфхаком, который поможет сберечь деньги и нервы тем соотечественникам, у которых есть рабочие prepaid сим-карты HAPPY TOURIST SIM от тайского мобильного оператора dtac. Метод работает по состоянию на конец марта 2022, но далее возможны изменения. Дело в том, что тайские мобильные операторы TRUE и DTAC в ноябре 2021 года объявили о слиянии. Две тайские телекоммуникационные компании объединяются в одну. Наверное, это отразится на пользователях сотовой связи. Но пока продление баланса по описанной ниже схеме работает.

Почему dtac HAPPY TOURIST SIM так популярна среди туристов?

Всё просто. Эту сим-карту массово продавали/вручали бесплатно встречающие гиды от турфирм по прибытию туристов в аэропорты королевства: Суварнабхуми, Дон Муанг, Утапао, аэропорт Пхукета и др. Обычно турист за неделю-две отпуска проговаривает баланс мобильного и/или использует включенный пакет мобильного интернет-трафика с помощью смартфона или планшета. Потом тайская симка выбрасывается в мусор туристом уже по прилету в родную страну. А тайский номер мобильного освобождается для использования с другой prepaid сим-картой.

Почему баланс мобильного номера dtac имеет смысл пополнять и продлевать?

Есть несколько причин, по которым иностранцам требуется иметь постоянный тайский номер мобильного телефона:

турист решает провести зимовку в Таиланде или задержаться еще дольше по той или иной длительной визе: рабочей, студенческой, пенсионной. Наличие постоянного номера телефона в Таиланде сильно упрощает жизнь. Поэтому баланс мобильного телефона требуется периодически пополнять; иностранец покупает недвижимость в Таиланде. Чтобы оплачивать коммунальные счета или принимать платежи от арендаторов (если квартира сдается), требуется иметь тайский банковский счет. Тайский номер мобильного нужен как двухфакторная аутентификация для онлайн-банкинга. На мобильный телефон будут приходить SMS с кодами подтверждения транзакций; иностранец открывает брокерский счет в Таиланде для инвестиций на тайском фондовом рынке и/или тайский банковский счет для других целей. В обоих случаях наличие постоянного тайского номера мобильного телефона требуется для двухфакторной аутентификации в веб-приложениях и/или в мобильных приложениях.

Допустим, пополнять баланс тайских мобильных операторов DTAC, AIS, TRUE, находясь в Таиланде, не представляет сложностей. Можете сделать платеж в салоне мобильной связи вашего оператора. Можете зайти в ближайший мини-маркет 7-Eleven, FamilyMart, Lotus’s go fresh, где продавец на кассе оперативно внесет ваши средства на баланс. Можете воспользоваться платежными терминалами. Можете пополнить с карт VISA/MasterCard/JCB непосредственно в мобильном приложении вашего тайского оператора связи. Можете купить карты пополнения мобильных телефонов на онлайн-маркетплейсах LAZADA или Shopee.

Имеем в виду, что для prepaid-тарифа dtac HAPPY TOURIST SIM при неиспользовании баланса на разговоры и интернет-трафик требуется довносить по 10 тайских бат из расчета для продления баланса на сутки. Иначе даже при положительном балансе, он будет просрочен. А тайский номер деактивируется, после чего уйдет к новому клиенту.

Проверка баланса мобильного счета в DTAC: *101*9#

Как пополнять баланс тайского мобильного dtac, находясь за пределами Таиланда

Как показала пандемия коронавируса, наши планы перемещения по миру могут быть радикально похерены очень надолго. Но даже в условиях закрытых границ и отмененных международных авиаперелетов многие проблемы можно решать дистанционно. Сохранить тайский номер телефона можно с помощью пополнения баланса по интернету следующими способами:





совершив пополнение картой VISA, MasterCard, JCB на официальном сайте мобильного оператора; отправив платеж из онлайн-банкинга основных тайских банков, включая: Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Thai Military Bank, Bank of Ayudhya, Government Savings Bank, Thanachart Bank. Система онлайн-банкинга тайской дочки сингапурского банка UOB тоже позволяет слать платежи для пополнения сим-карт всех тайских мобильных операторов; воспользовавшись услугами посредников, которые принимают дополнительные методы платежей, например посредством PayPal. Могу навскидку привести в качестве примера онлайн-сервис Recharge.com. Посредники обычно берут комиссии сверху суммы пополнения.

Как продлевать баланс тайского мобильного dtac онлайн

Бывает ситуация, что средств на балансе тайского мобильного номера много, но сам срок жизни этого баланса остается небольшим. Как на этом скриншоте (баланс уже был продлен):

Можно закинуть на баланс еще денег, чтобы получить 1 сутки продления за каждые 10 бат внесенных новых средств. Чем больше сумма пополнения счета, тем на бо́льший период производится продление. Но существует более красивое решение данной практической задачи. Собственно, раскрываю суть лайфхака.

Авторизуемся в Личном кабинете на сайте DTAC:

https://www.dtac.co.th/en/mydtac/login.html

В поле вводится ваш тайский номер мобильного телефона dtac. Это касается prepaid-тарифов, для тарифов postpaid на сайте реализован более широкий функционал. В качестве пароля на этот номер должна придти СМС с кодом подтверждения. Вводите 4 цифры пришедшего кода в форме авторизации:

Далее мы заходим в Личный кабинет клиента dtac prepaid. Там мы кликаем в верхем меню на пункте Jaidee Service.

В разделе Jaidee Service есть восемь крупных иконок с полезными опциями для пользователей мобильной связи. Для продления срока жизни баланса нас интересует Jaidee Day Giveaway. А ниже дается расшифровка на английском языке: Account expiring soon? Request an extension.

Подгружается форма покупки продления баланса мобильного телефона dtac:

Видим, что ценник на продление вполне себе приемлемый: 30 дней за 3 бата, 90 дней за 9 бат, полгода — 15 бат. Выбираем необходимый период, жмём кнопку Subscribe. Сумма списывается с баланса мобильного, а сам баланс продлевается на выбранное количество дней. В качестве подтверждения приходит SMS с новыми значениями.

Надеюсь, что этот неоднократно мною опробованный лайфхак будет полезным для многочисленных читателей блога Тайский Портал.