AIS запускает в Таиланде первую сеть 5G

Крупнейший мобильный оператор Таиланда — компания AIS, — выиграла на аукционе 23 лицензии на различные частоты спектра, включая 2600MHz, необходимые для построения мобильной связи пятого поколения (5G). Аукцион проводился 16 февраля 2020 года . В нем участвовали и другие два тайских мобильных оператора: True Move H (17 лицензий на частоты), DTAC (2 лицензии выиграно). Государственные телекоммуникационные корпорации CAT Telecom и TOT приобрели по 2 и 4 лицензии на частоты. С этого момента можно отсчитывать появление в Таиланде мобильных сетей пятого поколения. AIS с львиной долей нужных частот и 10-15 млрд. тайских бат инвестиций вырвется в технологические лидеры уже в этом году.





Передача данных по мобильным сетям пятого поколения обеспечит скорость до 20 Гбит/с. Это будет реальная альтернатива широкополосному проводному интернету. Тайские власти продвигают внедрение в стране 5G, надеясь дать толчок развитию цифровой экономики в королевстве. Топ-менеджмент AIS (Advanced Info Service) поставил цель к 2025 году достичь покрытия сетями 5G 50% территории всех крупных городов Таиланда, включая Бангкок, Чиангмаи, Паттайю и остров Пхукет.