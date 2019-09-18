В Таиланде запретят банковские карты с магнитной полосой

C 16 января 2020 года на всей территории Таиланда тайские и иностранные банковские карты с магнитной полосой перестают приниматься для платежей в магазинах и для съема наличности в банкоматах. ЦБ Таиланда давно продвигает и популяризирует замену дебетовых и кредитных карт с магнитной полосой на более защищенные микропроцессорные карты с чипом, также известные как смарт-карты. В королевстве установлено около 67 тысяч банкоматов, и все они принимают банковские карты с чипом.





Резюме по использованию банковских карт в Таиланде

По состоянию на сентябрь 2019 года, в Таиланде на руках у населения находится 64 млн. действующих дебетовых карт, 23 млн. кредитных карт и 16 млн. карт для съема наличности в банкоматах. Все тайские банки бесплатно заменяют клиентам устаревшие карты с магнитной полосой на смарт-карты.

Кроме тренда на повсеместное внедрение чиповых карт в Таиланде наблюдается также увеличение использования бесконтактных платежей на основе технологии NFC. Мобильные банковские платежи популярны у молодежи. Особенно мобильный банкинг K Plus. Объем онлайн-платежей и платежей по картам в стране постоянно нарастает. Это хорошо для тайской экономики, в которой традиционно велика доля наличных платежей.