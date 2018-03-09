Новые банкноты поступают в обращение в Таиланде

ЦБ Таиланда вводит в обращение в стране новые банкноты тайского бата. Свеженапечатанные купюры 17-го выпуска станут ходить наравне со старыми тайскими батами. Отличительная особенность новых банкнот — это изображение на них нового тайского монарха, Махи Вачиралонгкорна.





Выпуск новых банкнот национальной валюты Таиланда будет, как часто заведено в азиатских монархиях, приурочен к официальным государственным праздникам. Новые купюры в 20, 50 и 100 бат выйдут в обращение 6-го апреля 2018 (День династии Чакри). Новые пятисотки и тысячные банкноты Центральный банк Таиланда запустит в денежную систему страны с 28 июля 2018 года (День рождения короля).

Подробнее о вводе в обращение новых банкнот тайского бата и защите их от подделки читайте на сайте ЦБ Таиланда.