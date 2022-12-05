Тайские аккаунты PayPal стали недоступны для иностранцев

30 ноября 2022 года был последним днем, до которого требовалось внести номер тайского национального удостоверения личности или номер тайского водительского удостоверения в качестве дополнительной верификации персональных аккаунтов PayPal в Таиланде. Это было требование ЦБ Таиланда, который борется с отмыванием денег в тайской экономике. Плюс, есть подозрение, что тайские чиновники жаждут поставить под контроль и налогообложение многочисленные ручейки интернет-заработков расплодившихся местных фрилансеров. Цифровая экономика в Юго-Восточной Азии ведь бурлит и увеличивает обороты с каждым годом.

Чем было полезно наличие тайского аккаунта PayPal у иностранца, постоянно живущего в Таиланде

Коротко две причины: снижение транзакционных издержек и удобство.

Мой опыт использования тайского аккаунта PayPal

Я пользуюсь электронной платежной системой PayPal с 2002 года. У меня были три аккаунта в разных странах, включая Россию и Таиланд. С их помощью я расплачивался за покупки на онлайн-маркетплейсах и в интернет-магазинах, платил за западные онлайн-сервисы наподобие услуг хостинг-провайдеров, принимал платежи за проданные мною товары и выполненные мною заказы как фрилансера (был и такой этап в моей жизни — работал на западных заказчиков).

В 2012 году я прибыл в Таиланд, где полгода исключительно кайфовал, дегустировал местную кухню, путешествовал по королевству и соседним государствам, любил молоденьких, веселых, азиатских красоток. У меня были тогда накопления и пассивный денежный поток от удачных инвестиций на российском фондовом рынке. Но к весне 2013-го года мне надоело бездельничать, и я нашел бизнес-партнера, вместе с которым мы начали мутить одну лежащую на поверхности темку с недвижимостью в Паттайе. Забегая вперед, отмечу, что в том проекте выявилось на поверку слишком много неожиданных подводных камней, поэтому мы закрыли лавочку и разбежались каждый своей дорогой. Затем я включился в торговлю по интернету различными тайскими товарами. Мне потребовался тайский банковский счет (открыл в Касикорн банке) и местный PayPal-аккаунт. На последний я получал платежи за проданные товары на eBay и ETSY. Затем выводил выручку на мой прикрепленный тайский банковский счет. Вывод из PayPal на тайский банковский счет более 5000 тайских бат бесплатен, меньше — обойдется в 50 бат комиссии платежной системе. С 2013 года меня мотало в разные стороны, но тайский ПэйПэл меня выручал, экономил издержки в разных моих ипостасях: онлайн-торговца, IT-фрилансера, владельца собственного небольшого стартапа. Ниже привожу скриншот, сохраненный на память (для увеличения, кликните на изображении):





В 2022-м году я, как и многие зарабатывающие на хлеб своим умом по интернету соотечественники из России, оказался между молотом и наковальней. Наш идиотский бункерный дед погнал войска на вторжение в Украину. Как результат, прилетели международные экономические санкции на РФ весной 2022-го. Мои российские счета PayPal и Payoneer подверглись блокировке. Мой тайский счет PayPal «кастрирован» тайским ЦБ в декабре 2022 и нефункционален. Печалька. Я понимаю, что существует радикальное решение данной проблемы — это приобретение второго гражданства небольшого демократического государства, которое не лезет воевать с соседями. Но, к сожалению, легче написать, чем сделать.

2022-ой год оказался ужасным. Хуже я не припомню. Возможно, следующий год будет еще тяжелее. Украинцам я желаю выстоять и победить, как бы тяжело им не было.

Возможные пути обхода введенных ограничений

Глобальная электронная платежная система PayPal с корнями из Кремниевой Долины должна следовать официальным требованиям регуляторов на рынках, где ее бизнес присутствует. То есть выполнять формальности. Им нет смысла терять клиентскую базу, приносившую компании денежный поток в виде комиссий. Понятно, что данную проблему очень сложно решить в лоб, то есть получить тайское гражданство. Это долго, дорого и вряд ли сто́ит того.

Можно попробовать обходной вариант. Например, сдать экзамен на водительское удостоверение в Таиланде может и иностранец с любой тайской неиммиграционной визой. Обычно сдают сначала на вождение мотоцикла, а потом на легковой автомобиль. Стоит недорого. Экзамен несложный. Выданное тайское водительское удостоверение иностранный гражданин может использовать в Таиланде как удостоверение личности, например, чтобы постоянно не носить с собой загранпаспорт. Можно попробовать вбить номер этого водительского удостоверения личности в базу у себя в профиле американской электронной платежной системы.

Сработает или нет, не знаю. Но вот один из возможных обходных вариантов. Без нарушения законов и прочего криминала. Что касается обнальщиков, арбитражеров, всяческих скрывающихся в Таиланде от правосудия мутных личностей, то они наверняка умеют пользоваться криптовалютами для отмывания серых или вообще преступных доходов.