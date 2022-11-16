Stripe теперь работает в Таиланде

Официальный запуск Stripe в Таиланде состоялся 26 октября 2022 года . Теперь у тайского малого и среднего бизнеса увеличился выбор поставщиков решений для приёма и обработки электронных платежей из-за рубежа. Впрочем, конкуренция в этой нише в Таиланде довольно высокая: из глобальных корпораций — это PayPal; азиатские конкуренты на рынке представлены финтех-стартапами Omise и 2C2P. До официального запуска в королевстве сотни тайских компаний в течение 12 месяцев работали с платформой в бета-режиме. Из тайских компаний, которые уже интегрировали решения Stripe, можно упомянуть онлайн-платформу для сделок с недвижимостью Baania, систему для автоматизации бухгалтерского учета FlowAccount и ритейлера элитной мебели Chanintr.