Stripe теперь работает в Таиланде

Официальный запуск Stripe в Таиланде состоялся . Теперь у тайского малого и среднего бизнеса увеличился выбор поставщиков решений для приёма и обработки электронных платежей из-за рубежа. Впрочем, конкуренция в этой нише в Таиланде довольно высокая: из глобальных корпораций — это PayPal; азиатские конкуренты на рынке представлены финтех-стартапами Omise и 2C2P. До официального запуска в королевстве сотни тайских компаний в течение 12 месяцев работали с платформой в бета-режиме. Из тайских компаний, которые уже интегрировали решения Stripe, можно упомянуть онлайн-платформу для сделок с недвижимостью Baania, систему для автоматизации бухгалтерского учета FlowAccount и ритейлера элитной мебели Chanintr.
Разделы: Бизнес в Азии, Разное, Таиланд · Теги: fintech, ведение бизнеса в Азии, онлайн-сервисы, онлайн-торговля, платежные системы, процессинг платежей, стартапы, финтех, цифровая экономика, цифровизация