Новый побор с туристов в Таиланде

С 1 апреля 2022 года отдых в Таиланде подорожает для среднестатистического иностранного туриста на 300 бат ($9,14). Иностранцам придется платить туристический сбор. Побор этот будет автоматически прибавляться к цене авиабилетов в Таиланд, наподобие того, как сейчас это происходит с топливными сборами (если они есть). Как технически будет изыматься туристический сбор с иностранцев, пересекающих границу по суше, пока неизвестно. Впрочем, это пока неважно, так как сухопутные границы Таиланда для иностранцев на начало 2022 года всё ещё закрыты.





Тайские чиновники в попытке помочь полумертвой тайской туриндустрии снова решили пойти стандартным путем: переложив издержки на иностранцев. 300 тайских бат — это небольшие деньги. Например, столько стоит часовой сеанс традиционного тайского массажа в Бангкоке. Но само отношение тайских чинуш к иностранцам как к дойным коровам в очередной раз напрягло людей. До этого они запретили виза-раны, потом подняли требования для пенсионных виз, затем увеличили с 2 лет до 5 лет тюремные сроки за нелегальную работу. В этом плане новый туристический побор имеет шанс стать последней каплей, которая изменит выбор страны для недельного отпуска или зимовки на Мексику, Филиппины, Доминикану, Турцию, Египет или что-то другое. Благо дело, выбор недорогих стран с теплым морем и прекрасным климатом в мире довольно велик.