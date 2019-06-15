Во Вьетнаме строится роскошная пристань для яхт местных олигархов

Пристань для яхт Ana Marina станет первым глубоководным сооружением Вьетнама;

налог на роскошь с судна отменяется, если яхта предназначена для туристических целей.

Лишь немногие вещи можно назвать куда большим проклятием для коммунизма, чем суперяхта, за исключением, возможно, поездки к пристани в Бентли. В Нячанге, на восточном побережье Вьетнама, количество мотоциклов по-прежнему превышает число роскошных автомобилей, но повсюду есть признаки процветающего богатства.

Полчаса езды по дороге к первой глубоководной марины страны насыщены видами шикарных курортов, некоторые из которых завершены, а другие находятся на разных стадиях застройки. Чувствуется явное ощущение богатства и амбиций, которые вливаются в эту когда-то сонную рыбацкую деревню, в часе лёта от Хошимина. Это ощущение усиливается, когда пристань Ана Марина, которая может вместить до 220 яхт, попадает в поле зрения.

Преобразования, которые в последние годы превратили Нячанг (по-вьетнамски пишется как Nha Trang) в процветающее место отдыха для местных жителей и иностранцев, особенно китайцев и русских, заключают в себе значительные достижения в стране, ранее пострадавшей от войны.

Экономический подъем Вьетнама

За последние пять лет ежегодный экономический рост экономики Вьетнама превышает 6%, отчасти благодаря производственному сектору, который производит все от спортивной одежды Nike до смартфонов Samsung. LG Electronics Inc. в прошлом месяце объявила о планах перенести часть своего производства из Южной Кореи во Вьетнам, чтобы сократить расходы. Согласно прогнозам DBS, к 2029 году ВВП Вьетнама сможет превысить ВВП Сингапура, если нынешние темпы роста продолжатся.

Вьетнам также является источником ошеломляющего повышения благосостояния. Лица, владеющие огромным чистым капиталом, определяемые как лица с инвестиционными активами в 30 миллионов долларов и более, появлялись здесь быстрее в процентном отношении, чем где бы то ни было в мире в период между 2013 и 2018 годами, затмив даже Китай и Индию, согласно обнаруженному докладу Knight Frank за 2019 год. Даже на (гораздо) более низком уровне ситуация улучшается. Уровень бедности в стране снижается, не так много домохозяйств страдают от нехватки продовольствия, и средний ежемесячный доход на душу населения увеличился на 10,2% в год с 2016 по 2018 год до 3,7 млн донгов (158 долларов США).

Mercedes-Benz AG продал 150 Maybachs (майбах), свою роскошную марку, во Вьетнаме в 2017 году, среди самых высоких для автопроизводителя в Юго-Восточной Азии. В Mercedes-Benz Vietnam заявляют, что с 2012 года они устанавливают каждый год новые рекорды продаж количества своих автомобилей, и за первые четыре месяца 2019 года рост выручки компании во Вьетнаме составил 12%.





Вьетнамские олигархи и их роскошные яхты

Увлечение прогулочными судами — еще одно свидетельство прихода Вьетнама на стадию заметного потребления. «У людей в Сайгоне есть яхты, но дилемма в том, что Сайгон находится не рядом с морем», — сказал Данг Хиеу, генеральный директор Ana Marina, имея в виду Хошимин по его предыдущему названию. «Это на реке, и мне жаль, когда лодки пришвартованы на «скучной» воде. Люди также ищут безопасное место для их хранения».

Пристань Ана Марина в городе-курорте Нячанг совсем не скучная. После завершения строительства в 2019 году на объекте, примерно в два раза превышающем площадь Центрального вокзала Нью-Йорка по суше и воде, появится клуб, конференц-центр, рестораны изысканной кухни и виллы. Данг даже отправился в Монако, чтобы посмотреть, как работает яхт-клуб мирового класса.

Запросы поступают из таких далеких стран, как Япония и Южная Корея. «Люди хотят отправлять свои яхты во Вьетнам, чтобы избежать нежелательных погодных условий», — сказал Данг.

Социалистическое правительство Вьетнама поддерживает развитие яхтинга, по крайней мере, в туристических целях. Это, в отличие от Китая, где такие показные проявления богатства не одобряются, ограничивает рынок для суперяхт.

Во Вьетнаме специальный налог на потребление в размере 30% на предметы роскоши может быть отменен в случае, когда компания планирует использовать суда для развлечения туристов или для чартерной аренды. Импорт яхты также занимает меньше времени, поскольку существует скрытая государственная поддержка возможностей, которые приносят пользу стране.

Это побудило Доана Вьет Дай Ту, председателя вьетнамской инвестиционной компании Openasia Group, вложиться. «Я наблюдаю за яхтенной индустрией много лет и жду подходящего времени», — сказал Доан Вьет. Openasia также владеет Tam Son, дистрибьютором предметов роскоши, который представляет такие бренды, как Hermes, Kenzo и Bottega Veneta. В 2017 году компания начала сотрудничество с другим партнером по запуску Tam Son Yachting, ныне официального вьетнамского импортера Beneteau.

Openasia также инвестировала в яхтенную инфраструктуру. Он находится за сервисным центром по обслуживанию яхт и пристанью для яхт вдоль реки Сайгон, которая называется Central Park Marina. Он находится рядом с другим проектом, символизирующим Вознесение Вьетнама — застройку площадью 44 га, созданную Vinhomes JSC, которая черпает вдохновение в зеленом сердце Нью-Йорка. Здесь находятся роскошные кондоминиумы и виллы, самый высокий небоскреб страны и набережная у реки. Жители с лодками скоро смогут причалить неподалеку.

Доан Вьет говорит, что, хотя яхтенная культура еще только зарождается, потенциал огромен. «Мы хотим сделать яхтинг развлечением, доступным не только для очень состоятельных людей, но и для представителей высшего среднего класса». С этой целью Tam Son Yachting продал 60-футовый Beneteau Monte Carlo Ревери Сайгон (Reverie Saigon), первому в городе шести-звёздочному отелю, для частных чартеров. Яхта, которая была доставлена в 2018 году, может принять около 10 гостей для круиза, и отель предлагает экскурсии с частным дворецким и пикник с шампанским. «Должен сказать, это очень многообещающе», — сказал Доан Вьет. «Мы будем очень заняты в индустрии яхтинга в течение следующих 10 или 20 лет».

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Vietnam’s Building a Luxury Yacht Marina for Its Super-Rich, написанной журналисткой Юджунг Ли.