Из-за недостаточной скорости вакцинации населения Таиланда от коронавируса обещание премьер-министра об открытии страны для иностранных туристов в октябре 2021 невозможно реализовать. Вакцинировано существенно меньше необходимых для коллективного иммунитета 70% жителей (на 26.09.2021 полностью вакцинировано от COVID-19 в Таиланде 23% населения, источник). В конце сентября ежедневно в Таиланде выявляется более 12000 новых человек, заболевших COVID-19. Вообщем, власти страны сдвигают открытие Бангкока, Паттайи, Хуахина и Чиангмая, как минимум, на 1 ноября 2021. Популярные у иностранцев тайские острова Пхукет и Самуи открыты по «модели песочницы» с 1 июля 2021.





Паттайя для тайцев

Если открытие Бангкока для иностранцев принесет долгожданную выручку многочисленным пафосным торговым центрам столицы, то Паттайя как мекка секс-туризма без иностранцев погрузилась в омут финансового кризиса. Мэр города-курорта Сонтайя Кунпломе (Sonthaya Khunplome) решил попытаться переориентировать город на местных туристов. Ведь иначе высокий сезон 2021 года рискует быть потерянным, как сезон 2020 года. Для привлечения тайцев в город из бюджета были выделены средства на фейерверки, кулинарные фестивали, Лой Кратонг и празднование Нового года.

Обычно тайцы не любят Паттайю. Считают ее зловонной дырой с проститутками и разнузданными западными дедами-пенсионерами. Что, в принципе, не так далеко от реальности. Кто не знает, ведь на тайских картах Таиланда город Паттайя стыдливо не обозначается вовсе. Вместо этого тайцы пишут на этом месте «городской округ Бангламунг», провинция Чонбури. Но после длительной пандемии коронавируса фарангов в Паттайе стало мало, go-go бары и массажные салоны позакрывались, а девицы с «низкой социальной ответственностью» разъехались по домам, в провинции Исана. И город Паттайя превратился на время в просто тихий курортный город с действительно бросовыми ценами на аренду квартир у моря и номеров в пустующих гостиницах. Почему бы не приехать на пикапе на пляж Джомтьена тайскому семейству, например, из соседней провинции Чаченгсау?

Кстати, ходят слухи, что китайцы из материкового Китая, пользуясь кризисом на рынке недвижимости Паттайи, скупают гостиницы, гестхаусы и квартиры в кондоминиумах. Пытаются успеть до открытия Таиланда, пока цены на квадратные метры упали в пол и не спешат отскакивать.