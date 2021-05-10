В апреле-мае 2021 года на Таиланд накатилась третья волна пандемии коронавируса. Начатая в королевстве 14 февраля 2021 вакцинация идет медленно. Вакцин не хватает. Власти подвергаются жесткой критике со всех сторон тайского общества за неэффективность мер по преодолению COVID-19. Правительство Прают Чан-оча договорилось с англо-шведской фармацевтической корпорацией AstraZeneca о производстве дополнительных объемов этой вакцины на мощностях тайского фармпроизводителя Siam Bioscience.





По состоянию на первую половину мая 2021, первые тестовые партии произведенной в Таиланде вакцины AstraZeneca успешно прошли более 60-ти тестов контроля качества в лабораториях в США и ЕС. Siam Bioscience произведет до конца 2021 года 61 млн. доз вакцины AstraZeneca. Для полной вакцинации человека требуется две дозы этой вакцины от коронавируса. Поэтому 61 млн. доз хватит для вакцинации 30,5 млн. жителей Таиланда. Оставшиеся потребности для вакцинации удовлетворят импортные вакцины Sinovac, Pfizer-BioNTech и российская Спутник V. Часть произведенных в Таиланде вакцин пойдет на помощь другим государствам Юго-Восточной Азии в рамках глобальной инициативы COVAX.