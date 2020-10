Таиланд, который собирается принять первый поток иностранных туристов впервые за шесть месяцев, вряд ли полностью откроет свои популярные тайские пляжи и национальные парки для иностранных посетителей, пока вакцина против коронавируса не станет широко доступной.

Власти, вероятно, разрешат въезд только ограниченному количеству иностранных гостей на несколько месяцев, прежде чем рассматривать дальнейшее ослабление ограничений, заявил журналистам в Бангкоке в среду президент Совета по туризму Таиланда Чайрат Трираттанажараспорн. По его словам, Совет, представляющий местных туроператоров, не ожидает полного открытия границ до тех пор, пока вакцины не станут доступными.

Около 150 китайских граждан прибудут на Пхукет 8 октября 2020 . Это первая группа иностранных туристов, которые посетят Таиланд после того, как пандемия вынудила зависимую от туризма страну закрыть свои международные границы в марте. Этот план может стать моделью того, как другие страны мира, зависящие от туризма, — от Новой Зеландии до Греции — могут открыться для международных путешественников более безопасно.

«Для страны хорошо открыться, даже если это всего лишь ради эксперимента, — сказал Чайрат. «После того, как мы протестируем наш план повторного открытия на месяц, мы сможем оценить, как поступить дальше и позволить большему количеству посетителей въехать в страну».

Ограничение на иностранных посетителей направлено на проверку готовности страны к более широкому открытию туризма в ближайшие месяцы, поскольку премьер-министр Прают Чан-Оча активизирует усилия с целью оживления находящегося в состоянии упадка туристического сектора, который составляет около пятой части экономики страны.





Обязательный карантин

Туристы будут находиться на карантине в течение двух недель по прибытии и должны будут оставаться в стране как минимум 90 дней, поскольку власти стремятся сохранить относительный успех Таиланда в сдерживании пандемии, несмотря на то, что Таиланд является первой страной за пределами Китая, где был обнаружен вирус. Кабинет министров на этой неделе также продлил чрезвычайное положение до конца октября, чтобы позволить правительству вводить обязательный карантин и оптимизировать планы борьбы с заболеванием без многочисленных разрешений от различных учреждений.

По словам Чайрата, в то время как Совет по туризму ожидает, что в четвертом квартале Таиланд посетят около 50 тыс. туристов, ожидается, что число прибывших за год снизится на 83% до 6,74 миллиона, а выручка упадет на 82,6% до 336,5 миллиардов бат (10,6 миллиардов долларов). По его словам, в ближайшие месяцы из-за длительного отсутствия иностранных туристов в знаменитых туристических центрах будет закрыто больше предприятий.

«Предприятия, которые полагаются на иностранных туристов, особенно на Пхукете, Самуи, Паттайе и Чиангмае, будут продолжать закрываться в ближайшие месяцы, потому что после открытия там будет только небольшая группа людей», — сказал Чайрат.

Пандемия COVID-19 опустошила туристическую отрасль Таиланда, которая в 2019 году принесла более 60 миллиардов долларов дохода от примерно 40 миллионов иностранных посетителей. Государственная кампания по увеличению числа поездок местных жителей за счет предоставления концессий на отели и авиаперевозки не смогла компенсировать падение доходов и расходов. По словам генерального директора Банка Таиланда Дона Накорнтхаба, продолжающиеся ограничения на иностранных туристов могут привести к сокращению экономики страны второй год подряд и в 2021 году.

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Thai Beaches Won’t Reopen Fully Until Vaccines Become Available, написанной журналистом Рэнди Тантонг-Найтом (Randy Thanthong-Knight).

