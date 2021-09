Паттайский девелопер New Nordic Group — банкрот

Не секрет, что Паттайя целиком зависит от туристов. Доходы этого курортного города Таиланда практически полностью прямо или косвенно связаны с иностранными туристами. Неудивительно, что полтора года пандемии коронавируса с закрытыми границами привели к банкротству многих паттайских фирм из сферы туризма, общепита, девелопмента курортной недвижимости. Заявление о признании застройщика New Nordic Group банкротом было подано еще в марте 2021. Но в конце лета 2021 всплыли дополнительные очень нехорошие для инвесторов в тайскую недвижимость на стадии котлована детали. Скорее всего, инвесторы могут смело забыть о вложенных в проекты New Nordic Development Co., Ltd деньгах.

Кого затронуло банкротство New Nordic Group:

Российских граждан среди покупателей квартир/кондо на стадии котлована у New Nordic Group оказалось немало. Этому способствовала вездесущая навязчивая реклама застройщика, нацеленная на русскоязычных туристов и зимовщиков. Банкротство паттайского застройщика затронуло покупателей недвижимости в следующих кондоминиумах и проектах:





New Nordic Atrium

New Nordic Castle 1

New Nordic Castle 2

New Nordic Club 1 – 3

New Nordic Marcus 2

New Nordic Marcus 3

New Nordic VIP Suites 2 – 6

New Nordic Trend 1 – 7

New Nordic VIP 1 – 6

Phetchaburi Park

В основном, это уже построенные и сданные в эксплуатацию кондоминиумы в разных районах Паттайи. Владельцев недвижимости в них могут ожидать лишь мелкие неприятности в виде смены управляющих компаний или что-то наподобие. Настоящий же «замес» случился для инвесторов в проект Phetchaburi Park в провинции Пхетчабури. Проект этот известен также под названием New Nordic Phetchaburi Park (Пхетчабури Парк). Его активнейшим образом пиарили в Паттайе в 2015-2016 годах. И он действительно мог бы стать самым масштабным проектом группы Нью Нордик с крайне удачным расположением между Хуахином и Бангкоком (здесь сохраненная презентация на английском языке). Но дела пошли наперекосяк. 89 гектар под проект оказались землей национального парка, где строить ничего нельзя. Права собственности на землю, оформленные на застройщика тайскими коррумпированными чиновниками, были аннулированы после проверки. А разрешение на стройку отозвали. Дольщики потеряли в совокупности 3,4 млрд. бат. Следователи считают, что проект Phetchaburi Park изначально замышлялся как мошенничество. Слишком красивые были условия для дольщиков. Инвесторам обещали 10% годовых с ежемесячными выплатами.

Тайская полиция просит потерпевших дольщиков New Nordic Group предоставить информацию о себе через форму.

Основавший New Nordic Group в 2008 году норвежский предприниматель Курт Сведхейм (Kurt Svendheim) утверждает, что не имеет никакого отношения к краху своего бизнес-начинания в Таиланде. Он якобы продал компанию еще в 2016 году британским и русским бизнесменам. И с 2016 года постоянно проживает с семьей в городе Дубай, ОАЭ.

