Отзыв о туроператоре TUI ★★★★★

вывеска одного из европейских офисов туристической компании TUIРаз уж часть материалов блога Тайский Портал посвящена тревел-тематике, то я хотел бы воспользоваться шансом поделиться моим впечатлением от сервиса туроператора TUI. Нет, отзыв этот не об отдыхе в Таиланде. Вообще я редко покупаю пакетные туры, находя более интересными самостоятельные путешествия. Но встречаются ситуации, когда цена тура в интересующую страну с включенным перелетом, трансферами из аэропорта и в аэропорт, туристической страховкой и проживанием в гостинице получается дешевле, чем цена только авиабилетов туда-обратно. Тогда я нахожу через тревел-агрегатор выгодный тур и покупаю его. Так и случилось в начале 2022 года, когда мне вдруг захотелось отвлечься, сменить обстановку, несмотря на то, что большинство интересных туристических направлений всё еще были закрыты для иностранных туристов.

пристань отеля Albatros Beach Club Abu Soma (Ex. Amwaj Blue Beach Resort & Spa) в 55 км южнее Хургады (Египет), где я отдыхал

Конечно, хотелось отправиться в Таиланд. Но там был открыт лишь Пхукет по схеме «песочницы» (sandbox) для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. На Пхукете я уже был, да и мои жизненные интересы в Таиланде тяготеют больше к Бангкоку и Паттайе. В этих городах я как-никак счастливо прожил 2,5 года моей жизни. Но вспышка омикрон-штамма COVID-19 нагнала страха на тайские власти, которые в январе 2022 вновь ввели обязательный 7-дневный карантин для всех направлений, кроме Пхукета и Самуи. Тогда я решил слетать в Индию. О неповторимой тусовочной атмосфере индийского курорта Гоа я был наслышан от людей, так сказать, вовлеченных непосредственно в сам процесс. К сожалению, 11 января 2022 власти Индии объявили о введении обязательного семидневного карантина для всех прибывающих в страну людей. От купания в теплом Аравийском море, как уже понял читатель, мне пришлось отказаться. Из беспроблемных вариантов остались во время продолжающейся пандемии коронавируса на начало 2022 года лишь несколько «теплых» направлений: Шри-Ланка, Куба, Египет, Турция (низкий сезон из-за прохладной зимней погоды). Мне пришлось остановить мой выбор на египетской Хургаде, хоть там и прохладно и ветрено в январе. Я нашел интересный тур и сравнил цены на него в агрегаторе Level.Travel и на сайте TUI. Цены оказались идентичными. В итоге я за несколько кликов приобрел в онлайне пакетный тур в Хургаду на конец января — начало февраля 2022 на 11 ночей в режиме всё включено. Забегая вперед, скажу, что сервис от TUI оказался на достойном высоком уровне. Не даром у этой ведущей деятельность по всему Евросоюзу и Великобритании (представленной также в России) туристической компании имеются немецкие корни.

Сильные стороны сервиса от TUI

  • доброжелательность и клиент-ориентированность службы поддержки TUI;
  • удобное время вылета чартеров в турах, предлагаемых оператором, из московских аэропортов Домодедово и Внуково. Например, у TEZ Tour, Coral Travel и Библио-Глобуса я находил предложения вылета из Шереметьево в 5 утра (?!) Что, мягко говоря, неудобно. Это мне в аэропорту ночевать придется ради поездки в Египет или Турцию. Стоит ли оно того?;
  • TUI работают с качественными отелями, избегая откровенных клоак, где из-за дешевизны подбирается наш быдло-контингент чисто побухать;
  • хороший выбор экскурсий и пунктуальность отельных гидов;
  • трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт бесплатны вне зависимости от длительности пути. Никто из персонала не клянчит «бакшиш». Это бывает важным фактором. Например, мой отель Albatros Beach Club Abu Soma находился в 55 км южнее Хургады, не доезжая 10 км до городка Сафага. А такси из отеля в Хургаду стоил $30. То есть бесплатный трансфер экономит заметную часть туристического бюджета, если гостиница находится на отшибе.

Albatros Beach Club Abu Soma: твёрдая четверка

вид со стороны бассейна во внутреннем дворике отеля Albatros Beach Club Abu Soma

Вид со стороны бассейнов во внутреннем дворике отеля Albatros Beach Club Abu Soma вечером на главное здание с ресторанами и лобби

Albatros Beach Club Abu Soma входит в сеть египетских четырехзвездочных отелей PickAlbatros. При другом собственнике гостиница называлась Amwaj Blue Beach Resort & Spa. На картах Google до сих пор значится старое название. Как говорят арабы, владелец данной гостиничной сети — египетский предприниматель родом из города Порт-Саид. Отель объективно красивый. Окна номеров выходят внутрь двора в виде русской буквы «П». Внутри двора располагаются бассейны, в том числе один большой бассейн с подогревом воды. Коридоры располагаются по внешнему контуру. С них открывается красивый вид на бухту и пустыню. Отель, как я уже упоминал, расположен на отшибе (между бухтой Сома и городком Сафага, до Хургады 55 км по относительно спокойной автодороге с несколькими полицейскими блок-постами по пути). Вокруг на полтора километра — пустыня. У отеля Albatros Beach Club Abu Soma есть собственный длинный причал, построенный над крупным коралловым рифом. С причала оборудована специальная лестница в воду, откуда удобно выходить понырять с маской. Вокруг рифа в спокойную безветренную погоду плавают стаи красивых разноцветных коралловых рыбок. Словно в аквариуме, но крупнее размерами.

Albatros Beach Club Abu Soma днем

Днем египетский отель Albatros Beach Club Abu Soma выглядит даже еще красивее


спуск с причала для желающих поплавать с маской, посмотреть коралловых рыбок, живущих возле рифа

Спуск с причала для желающих поплавать с маской, посмотреть коралловых рыбок, живущих возле рифа. Здесь просто удобно купаться в море, так как Красное море в этом месте мелководное. По мелководью, рискуя поцарапать ступни о кораллы, нужно пройти метров 200, чтобы добраться до глубины по грудь взрослому человеку. Легче прогуляться по деревянному настилу причала к лестнице в море.


зеленый флаг на флагштоке причала - это знак, что можно купаться в море

Зеленый флаг на флагштоке причала — это знак, что можно купаться в море. Красный флаг вывешивается вечером ближе к закату солнца или во время ветреной погоды и больших волн. Красный флаг запрещает постояльцам отеля купаться в море. Спасатели от отеля дежурят как на причале, так и возле бассейнов во дворе

Обслуживание в отеле Albatros Beach Club Abu Soma

свежевыловленную в Красном море рыбу повара приготовят для гостей отеля

В Albatros Beach Club Abu Soma прекрасный сервис: доброжелательный персонал, ежедневная уборка номеров, персонал чистит бассейны и поливает пальмы и другие деревья и цветы на территории отеля. Шведские столы хороши во время обедов и ужинов. Завтраки не очень разнообразны, но знание полезных нюансов помогает сделать завтраки интереснее. Например, у поваров можно заказать яичницу обычную или с помидорами. И повара прямо в режиме реального времени вашу индивидуальную яичницу приготовят и погрузят на вашу тарелку. Да, хотелось бы пить свежевыжатый сок, а не разведенный из концентрата. Но это требование не по адресу четырехзвездочного отеля со шведским столом по модели «всё включено».

итальянский отель Red Sky

На третьем этаже главного здания отеля Albatros Beach Club Abu Soma есть итальянский ресторан Red Sky. В ресторанчике, работающем только во время ужина, подаются мини-пиццы и паста. В бокалах подают вина. Там атмосфера дорогого ресторана, что хорошо для фоточек, которые дамочки любят снимать на смартфоны и постить в Instagram в качестве доказательства наличия красивой и интересной жизни. А реально за добавкой придется поднять заднее место и подойти с тарелочкой к шведскому столу или с бокалом за новой порцией алкоголя к бармену. Впрочем, за чаевые в несколько долларов египтяне-официанты с радостью приносят и еду, и алкоголь к вам на столик

Отдельно хотелось бы отметить труд аниматоров. У нас в отеле аниматоршами работали две молодые немки: блондинка и брюнетка. Причем блондинка имела русские корни. Брюнетку звали Ванесса. Обе говорили на немецком (родной язык), английском языке и немного на русском и польском. Наверное, эти немки могли бы заработать, стоя на кассе в супермаркете в Берлине или Мюнхене, больше денег, чем работая аниматорами в египетском отеле. Но, видимо, зимой в Германии неприкольно, поэтому девки предпочли более солнечную и теплую страну для пребывания. Те немки были реально заводными. Вели утреннюю гимнастику и коллективный танец живота на пляже для дам и к ним примкнувшим немногочисленным джентельменам, предпочитавшим глазеть на аппетитные женские попки. Вечером немки ходили по вестибюлю отеля, собирая в охапку детвору. После чего шумно развлекали кричащих от восторга детишек целый час каждый вечер. Конкурсы, наподобие «мисс отеля», тоже проводились штатными аниматорами.

немки-аниматорши развлекают детвору в отеле

Немки-аниматорши развлекают детвору в отеле

Живая музыка была. Кубинские певцы и певицы распевали по вечерам англоязычные и испаноязычные хиты последних 5 десятилетий. Что интересно, в Таиланде певцы англоязычных хитов в барах — это филиппинцы. В Египте — это кубинцы.

главный вход в отель Albatros Beach Club Abu Soma

Главный вход в отель Albatros Beach Club Abu Soma. Сюда привозят туристов на микроавтобусах и автобусах. Отсюда их забирают на экскурсии и трансферы в аэропорт Хургады


магазинчики при отеле

Возле отеля есть несколько магазинчиков, где можно приобрести сувениры, сим-карты египетских мобильных операторов с включенными гигабайтами интернет-трафика, продукты и футболки. Цены заметно выше, чем в Хургаде


вид из отеля на бухту и близлежащий участок пустыни

Вид из отеля на бухту и близлежащий участок пустыни


гулять по мелководью приятно и полезно для ног

Гулять по мелководью в бухте приятно. Если не дует северный ветер, то вода быстро прогревается, так как ее там по щиколотку


однако, гулять по мелководью Красного моря нужно крайне осторожно, так как можно легко поцарапать ступни о кораллы, которых в море вокруг отеля очень много

Однако, гулять по мелководью Красного моря нужно крайне осторожно, так как можно легко поцарапать ступни о кораллы, которых в море вокруг отеля очень много


морские звезды на мелководье Красного моря

Даже на мелководье в море встречается живность. Морские звезды, например


рассвет над Красным морем в Египте

Рассвет над Красным морем


закат над пустыней и горами в Египте

Закат солнца над пустыней и горами в Египте незабываем


верблюд, на котором я катался по пустыне рядом с отелем

Этого верблюда бедуины назвали Майклом Джексоном. Я катался на его горбах целый час по пустыне возле моря рядом с отелем. Молодые бедуины организовали бизнес для туристов. Держат в загоне возле соседнего отеля Caribbean World Resorts Soma Bay двух верблюдов и десять небольших лошадок. Катают на них туристов по окрестностям


мои ноги в ботах Dr.Martens на пустынной почве, усеянной крупицами морской соли

Ноги отца-основателя Тайского Портала, обутые в боты Dr.Martens, на пустынной почве, усеянной крупицами морской соли


четыре звезды

Четыре звезды отеля от министерства туризма Египта


ресторан Soprano

Ресторан Soprano со шведским столом


Еще фоточки из Египта (экскурсия в Луксор)

Карнакский храм

Развалины Карнакского храма вблизи Луксора. Это крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта

Зимний отпуск в египетской Хургаде хорош еще тем, что экскурсии на пирамиды в Гизе или в Луксор будут проходить при комфортных +20°C. Летом в Луксоре дневная температура достигает +45-ти градусов по Цельсию. Пирамиды автор этих строк посетил еще в далеком 2009 году, зимой. А вот в Луксор съездил только сейчас. О чем не сожалел ни секунды. Там много древнеегипетских развалин и артефактов. Плюс, организаторы покатали нас немного на лодке по реке Нил. Обед в виде шведского стола был организован в ресторане пятизвездочного отеля на берегу. Цена однодневной экскурсии от TUI в Луксор на автобусе, включая билеты в музеи, составила $75 с человека. Были двухдневные VIP-экскурсии в Луксор за $130, но два дня посещений храмов, гробниц и лавок дружественных гиду торговцев сувенирами — это был бы для меня перебор.

колонны и развалины Карнакского храма
древнеегипетские артефакты
древнеегипетские иероглифы, фрагмент на стене
река Нил в районе Луксора
гробница в горах
древнеегипетские колоссы

Моя самостоятельная поездка на автобусах в Порт-Саид

Я мечтал посмотреть на Суэцкий канал давно. Гуглил информацию и расспрашивал арабов в Хургаде. Хотелось зацепить в процессе поездки также и Александрию, но двух суток на перемещения между Хургадой, Каиром, Порт-Саидом и Александрией явно было маловато. В итоге, решил оставить мой визит в основанный Александром Македонским город на следующий отдых в Египте. Перемещался по стране я на автобусах компании Go Bus с удивительно пунктуальным и приятным сервисом для откровенно ушатанной вне курортов (Хургада, Шарм-эль-Шейх) арабской страны. Сначала добрался из Хургады на площадь Тахрир в Каире, а там пересел на автобус до Порт-Саида. Ночевал в Порт-Саиде в случайно найденной чисто арабской гостинице за $30. По-английски там никто не говорил, поэтому ночной охранник набрал номер хозяина гостиницы, с которым мы обговорили детали на английском. Обратно в Хургаду я ехал таким же образом, с пересадкой в Каире. Я считаю, что эффективно распорядился небольшим запасом времени и денег во время этой поездки. Развеялся, посмотрел нетуристический Египет, где египтяне не настроены разводить белого человека на деньги, как это сплошь и рядом происходит в туристической Хургаде.

Port Said

В Порт-Саид в Египте на Средиземном море я прибыл поздно вечером. Город этот нетуристический, известный, главным образом тем, что здесь находится северное окончание Суэцкого канала


Средиземное море в начале февраля в Египте

Средиземное море в феврале в Египте. Температура воздуха +15°C. Воздух свежий, дышишь им, не можешь надышаться, аж уходить с пляжа не хочется. Очень хорошая энергетика на берегу Средиземного моря


множество устриц было вынесено ночью на пляж

Бурное море вынесло множество устриц на пляж Порт-Саида. Именно таких устриц, приготовленных японским шеф-поваром, мы вместе с тайской дамочкой отведали в Бангкоке в одном из буфетов Shabushi. Есть там особенно нечего. Комочек дряблой плоти между раковинами. Наверное, устрицы добавляют в процессе приготовления блюд ради запаха. Например, так делают испанцы из Валенсии, готовя в большом котле морскую паэлью.


арабские женщины утром собирают выброшенные на пляж устрицы

Арабские женщины утром собирают выброшенные на пляж устрицы в ведра. Очень похоже на то, как российские обыватели собирают в лесу грибы осенью.


начало Суэцкого канала

Слева — Средиземное море. Справа — начало Суэцкого канала. На длинном бетонном волнобое функционируют два маяка. Но к ним подойти нет возможности, так как на пути оборудованы ворота с охраной


походы к Суэцкому каналу огорожены

Походы к Суэцкому каналу тщательно огорожены


арабы разбрасывают мусор вокруг, словно им нравится жить на помойке

Немного реализма. Арабы разбрасывают мусор вокруг, словно им нравится жить на помойке. Хуже русских, которые обычно не гадят там, где прилично. Арабам похрен. Засрут всё даже там, где изначально был порядок. Но говорят, что в Африке южнее Сахары вообще мусор по колено. Негры привыкли к бардаку.


приличный жилой район в центре Порт-Саида

Вот пример приличного района в центре Порт-Саида. Машинки на парковке дешевенькие, старенькие японские и корейские. Грязненько. Но настоящие спальные арабские районы выглядят намного хуже. Мусор, песок вокруг, здания будто после гражданской войны. Хрущебы в российских городах в сравнении с типичными районами Порт-Саида, Каира или Хургады покажутся более-менее пристойным жильем.


в мой визит мне не посчастливилось наблюдать танкеры и контейнеровозы, идущие по Суэцкому каналу

В мой визит мне не посчастливилось наблюдать танкеры и контейнеровозы, идущие по Суэцкому каналу. Причина — время. Канал не работает в двухстороннем режиме, поэтому морские суда собираются с обоих концов канала и двигаются конвоями. В 4 утра в море ждущие рядом с Порт-Саидом суда начинают идти по Суэцкому каналу на юг. И с юга в 3:30 ночи суда начинают двигаться на север по Суэцкому каналу. Скорость движения этих громадин небольшая: 12-15 км/час. Встречаются и расходятся конвои в районе Соленого озера по пути канала. В итоге идущие с юга танкеры, газовозы и контейнеровозы доходят до Порт-Саида после 4 дня. А я проснулся рано утром, гулял по городу, а мой автобус в Каир отправлялся в 13:00. Вообщем, полезно заранее изучать важные детали. Чтобы не иметь дело с неприятными сюрпризами.


паромы перевозят с одного берега Суэцкого канала на другой людей и автомобили бесплатно

Пока конвой с судами не подошел к Порт-Саиду, паромы перевозят с одного берега Суэцкого канала на другой людей и автомобили бесплатно


мечеть в Порт-Саиде

Мечеть в Порт-Саиде, в центре города


рядом с портом в Порт-Саиде

Рядом с портом в Порт-Саиде было припарковано множество грузовиков. В самом порту стояли на якоре два гигантских контейнеровоза. Основной товар, который с них сгружали — это б/у корейские и японские автомобили, которые, видимо, распродаются по всему Египту с его растущим населением. Суэцкий канал ежегодно приносит Египту 4,5 млрд. долларов чистой прибыли


отец-основатель Тайского Портала на фоне зимнего Средиземного моря в Порт-Саиде (Египет)

Изрядно постаревший, но не сдавшийся под ударами судьбы отец-основатель Тайского Портала на фоне зимнего Средиземного моря в Порт-Саиде (Египет)


автобусный вокзал Порт-Саида

Автобусный вокзал Порт-Саида


египтянка в полушубке из искусственного меха

Заснял в автобусе из Порт-Саида в Каир. Египтянка в полушубке из искусственного меха . Это при температуре на улице +15°C. Непривычны к холодам, однако, жители Египта


пляж Порт-Саида в феврале: пасмурно, прохладно, но очень хороший, полезный для здоровья воздух

Пляж Порт-Саида в феврале: пасмурно, прохладно, но очень хороший, полезный для здоровья воздух

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