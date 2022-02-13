Отзыв о туроператоре TUI ★★★★★

Раз уж часть материалов блога Тайский Портал посвящена тревел-тематике, то я хотел бы воспользоваться шансом поделиться моим впечатлением от сервиса туроператора TUI. Нет, отзыв этот не об отдыхе в Таиланде. Вообще я редко покупаю пакетные туры, находя более интересными самостоятельные путешествия. Но встречаются ситуации, когда цена тура в интересующую страну с включенным перелетом, трансферами из аэропорта и в аэропорт, туристической страховкой и проживанием в гостинице получается дешевле, чем цена только авиабилетов туда-обратно. Тогда я нахожу через тревел-агрегатор выгодный тур и покупаю его. Так и случилось в начале 2022 года, когда мне вдруг захотелось отвлечься, сменить обстановку, несмотря на то, что большинство интересных туристических направлений всё еще были закрыты для иностранных туристов.

Конечно, хотелось отправиться в Таиланд. Но там был открыт лишь Пхукет по схеме «песочницы» (sandbox) для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. На Пхукете я уже был, да и мои жизненные интересы в Таиланде тяготеют больше к Бангкоку и Паттайе. В этих городах я как-никак счастливо прожил 2,5 года моей жизни. Но вспышка омикрон-штамма COVID-19 нагнала страха на тайские власти, которые в январе 2022 вновь ввели обязательный 7-дневный карантин для всех направлений, кроме Пхукета и Самуи. Тогда я решил слетать в Индию. О неповторимой тусовочной атмосфере индийского курорта Гоа я был наслышан от людей, так сказать, вовлеченных непосредственно в сам процесс. К сожалению, 11 января 2022 власти Индии объявили о введении обязательного семидневного карантина для всех прибывающих в страну людей. От купания в теплом Аравийском море, как уже понял читатель, мне пришлось отказаться. Из беспроблемных вариантов остались во время продолжающейся пандемии коронавируса на начало 2022 года лишь несколько «теплых» направлений: Шри-Ланка, Куба, Египет, Турция (низкий сезон из-за прохладной зимней погоды). Мне пришлось остановить мой выбор на египетской Хургаде, хоть там и прохладно и ветрено в январе. Я нашел интересный тур и сравнил цены на него в агрегаторе Level.Travel и на сайте TUI. Цены оказались идентичными. В итоге я за несколько кликов приобрел в онлайне пакетный тур в Хургаду на конец января — начало февраля 2022 на 11 ночей в режиме всё включено. Забегая вперед, скажу, что сервис от TUI оказался на достойном высоком уровне. Не даром у этой ведущей деятельность по всему Евросоюзу и Великобритании (представленной также в России) туристической компании имеются немецкие корни.

Сильные стороны сервиса от TUI

доброжелательность и клиент-ориентированность службы поддержки TUI;

удобное время вылета чартеров в турах, предлагаемых оператором, из московских аэропортов Домодедово и Внуково. Например, у TEZ Tour, Coral Travel и Библио-Глобуса я находил предложения вылета из Шереметьево в 5 утра (?!) Что, мягко говоря, неудобно. Это мне в аэропорту ночевать придется ради поездки в Египет или Турцию. Стоит ли оно того?;

TUI работают с качественными отелями, избегая откровенных клоак, где из-за дешевизны подбирается наш быдло-контингент чисто побухать;

хороший выбор экскурсий и пунктуальность отельных гидов;

трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт бесплатны вне зависимости от длительности пути. Никто из персонала не клянчит «бакшиш». Это бывает важным фактором. Например, мой отель Albatros Beach Club Abu Soma находился в 55 км южнее Хургады, не доезжая 10 км до городка Сафага. А такси из отеля в Хургаду стоил $30. То есть бесплатный трансфер экономит заметную часть туристического бюджета, если гостиница находится на отшибе.

Albatros Beach Club Abu Soma: твёрдая четверка

Albatros Beach Club Abu Soma входит в сеть египетских четырехзвездочных отелей PickAlbatros. При другом собственнике гостиница называлась Amwaj Blue Beach Resort & Spa. На картах Google до сих пор значится старое название. Как говорят арабы, владелец данной гостиничной сети — египетский предприниматель родом из города Порт-Саид. Отель объективно красивый. Окна номеров выходят внутрь двора в виде русской буквы «П». Внутри двора располагаются бассейны, в том числе один большой бассейн с подогревом воды. Коридоры располагаются по внешнему контуру. С них открывается красивый вид на бухту и пустыню. Отель, как я уже упоминал, расположен на отшибе (между бухтой Сома и городком Сафага, до Хургады 55 км по относительно спокойной автодороге с несколькими полицейскими блок-постами по пути). Вокруг на полтора километра — пустыня. У отеля Albatros Beach Club Abu Soma есть собственный длинный причал, построенный над крупным коралловым рифом. С причала оборудована специальная лестница в воду, откуда удобно выходить понырять с маской. Вокруг рифа в спокойную безветренную погоду плавают стаи красивых разноцветных коралловых рыбок. Словно в аквариуме, но крупнее размерами.

Обслуживание в отеле Albatros Beach Club Abu Soma

В Albatros Beach Club Abu Soma прекрасный сервис: доброжелательный персонал, ежедневная уборка номеров, персонал чистит бассейны и поливает пальмы и другие деревья и цветы на территории отеля. Шведские столы хороши во время обедов и ужинов. Завтраки не очень разнообразны, но знание полезных нюансов помогает сделать завтраки интереснее. Например, у поваров можно заказать яичницу обычную или с помидорами. И повара прямо в режиме реального времени вашу индивидуальную яичницу приготовят и погрузят на вашу тарелку. Да, хотелось бы пить свежевыжатый сок, а не разведенный из концентрата. Но это требование не по адресу четырехзвездочного отеля со шведским столом по модели «всё включено».

Отдельно хотелось бы отметить труд аниматоров. У нас в отеле аниматоршами работали две молодые немки: блондинка и брюнетка. Причем блондинка имела русские корни. Брюнетку звали Ванесса. Обе говорили на немецком (родной язык), английском языке и немного на русском и польском. Наверное, эти немки могли бы заработать, стоя на кассе в супермаркете в Берлине или Мюнхене, больше денег, чем работая аниматорами в египетском отеле. Но, видимо, зимой в Германии неприкольно, поэтому девки предпочли более солнечную и теплую страну для пребывания. Те немки были реально заводными. Вели утреннюю гимнастику и коллективный танец живота на пляже для дам и к ним примкнувшим немногочисленным джентельменам, предпочитавшим глазеть на аппетитные женские попки. Вечером немки ходили по вестибюлю отеля, собирая в охапку детвору. После чего шумно развлекали кричащих от восторга детишек целый час каждый вечер. Конкурсы, наподобие «мисс отеля», тоже проводились штатными аниматорами.

Живая музыка была. Кубинские певцы и певицы распевали по вечерам англоязычные и испаноязычные хиты последних 5 десятилетий. Что интересно, в Таиланде певцы англоязычных хитов в барах — это филиппинцы. В Египте — это кубинцы.





Еще фоточки из Египта (экскурсия в Луксор)

Зимний отпуск в египетской Хургаде хорош еще тем, что экскурсии на пирамиды в Гизе или в Луксор будут проходить при комфортных +20°C. Летом в Луксоре дневная температура достигает +45-ти градусов по Цельсию. Пирамиды автор этих строк посетил еще в далеком 2009 году, зимой. А вот в Луксор съездил только сейчас. О чем не сожалел ни секунды. Там много древнеегипетских развалин и артефактов. Плюс, организаторы покатали нас немного на лодке по реке Нил. Обед в виде шведского стола был организован в ресторане пятизвездочного отеля на берегу. Цена однодневной экскурсии от TUI в Луксор на автобусе, включая билеты в музеи, составила $75 с человека. Были двухдневные VIP-экскурсии в Луксор за $130, но два дня посещений храмов, гробниц и лавок дружественных гиду торговцев сувенирами — это был бы для меня перебор.













Моя самостоятельная поездка на автобусах в Порт-Саид

Я мечтал посмотреть на Суэцкий канал давно. Гуглил информацию и расспрашивал арабов в Хургаде. Хотелось зацепить в процессе поездки также и Александрию, но двух суток на перемещения между Хургадой, Каиром, Порт-Саидом и Александрией явно было маловато. В итоге, решил оставить мой визит в основанный Александром Македонским город на следующий отдых в Египте. Перемещался по стране я на автобусах компании Go Bus с удивительно пунктуальным и приятным сервисом для откровенно ушатанной вне курортов (Хургада, Шарм-эль-Шейх) арабской страны. Сначала добрался из Хургады на площадь Тахрир в Каире, а там пересел на автобус до Порт-Саида. Ночевал в Порт-Саиде в случайно найденной чисто арабской гостинице за $30. По-английски там никто не говорил, поэтому ночной охранник набрал номер хозяина гостиницы, с которым мы обговорили детали на английском. Обратно в Хургаду я ехал таким же образом, с пересадкой в Каире. Я считаю, что эффективно распорядился небольшим запасом времени и денег во время этой поездки. Развеялся, посмотрел нетуристический Египет, где египтяне не настроены разводить белого человека на деньги, как это сплошь и рядом происходит в туристической Хургаде.