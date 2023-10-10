Одним их последствий войны на Украине стало стремительное по историческим меркам превращение России фактически в страну-изгоя, наподобие Ирана и Северной Кореи. Этот статус заметно усложняет международный туризм для российских граждан: в страны ЕС и США их (нас) не пускают. А в страны Юго-Восточной Азии стало значительно сложнее (и дороже!) долететь технически, так как радикально сократилось количество авиакомпаний, совершающих рейсы из Москвы и других российских городов. На вторую половину 2023 года можно говорить о трех реалистичных вариантах на выбор для обладателя российского загранпаспорта, которому зачем-то приспичило слетать в Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Индонезию (на остров Бали), на Филиппины или в Сингапур:

лететь на самолёте российских авиакомпаний (Аэрофлот, S7 Airlines и прочих, включая чартерные авиакомпании); лететь китайскими авиакомпаниями (China Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines и др.) со стыковкой в крупном авиахабе возле какого-либо мегаполиса Китая (Пекин, Шанхай); лететь арабскими авиакомпаниями (Emirates, Qatar Airways, Gulf Air, Flydubai) со стыковкой в одном из аэропортов в странах Персидского залива.

Полететь из Москвы в Бангкок Аэрофлотом (несмотря на соблазн воспользоваться их прямым рейсом без пересадок) или на российском чартере я, честно говоря, не решился из-за страха за собственную жизнь. Ведь после введения масштабных экономических санкций со стороны Запада российские самолёты Boeing и Airbus нормально не обслуживались уже более полутора лет. Нет запчастей для них. Инциденты с неисправностями и с невылетами, происходят практически каждый день. Ну их, этих российских авиаперевозчиков.

Реальный выбор был между китайскими авиаперевозчиками и арабскими. Я выбрал арабскую авиакомпанию — Gulf Air, — и не пожалел. И вот почему.

Отзыв о сервисе авиакомпании Gulf Air

В нынешние непростые времена путешественнику из России не приходится выбирать из сотен опций авиаперелетов. Выбор часто падает на те немногие авиакомпании, которые еще совершают рейсы из России с адекватной ценой на авиабилеты. Не до наслаждения изысканным сервисом на борту, тем более в эконом-классе. Что касается полётов на самолетах Gulf Air, то, в общем и целом, по соотношению цены и качества сервис я оцениваю как хороший. Но лично мне летать самолетами Qatar Airways из всех авиакомпаний монархий Персидского залива понравилось больше всего. Приятный сервис в эконом-классе от Gulf Air это мое мнение пока не изменил. Что касается китайских авиакомпаний, но у них есть большой минус — длительная стыковка (например, 17-20 часов) в китайских аэропортах, которая всё перёчеркивает. Раньше было еще хуже, так как транзитных пассажиров без китайской визы не выпускали за пределы транзитной зоны аэропорта. Теперь для транзитных пассажиров в КНР ввели безвизовый транзит на 72 часа. Что дает возможность в случае длительной ночной стыковки хотя бы поехать ночевать в гостиницу. Не говоря уже о том, чтобы по пути быстренько посмотреть достопримечательности в городе.

Плюсы Gulf Air

самолёты Gulf Air прилетают в аэропорт назначения вовремя или даже раньше времени по расписанию;

на борту бесплатно выдаются подушки и пледы. Например, на авиарейсах лоукостеров за эти все мелочи и каждый дополнительный чих требуют заплатить деньги;

лояльное отношение к адекватной величине перевеса багажа;

Например, когда я регистрировался на рейс Бангкок-Бахрейн, я сдавал в багаж большой чемодан с различными тайскими ништяками весом в 26,2 кг при норме бесплатного провоза багажа для эконом-класса в Gulf Air в размере 23 кг. Я уже приготовился-было грамотно приболтать девушек на регистрации, чтобы они отнеслись лояльно к моему маленькому перевесу всего в 3,2 кг. Мне не хотелось платить штраф, тем более что такое у меня раньше бывало (да-да, горите в аду проклятые крохоборы из Трансаэро вместе со своей авиакомпанией-банкротом!). К моему удовлетворению, за перевес багажа сотрудницы авиакомпании Галф Эйр на стойке регистрации мне ничего не предъявили. Даже не обратили на этот факт внимания. Сразу оговорюсь, что это не значит, что нужно сильно наглеть намеренно, рассчитывая на доброту персонала аэропорта/авиакомпании. Может не прокатить.

Что касается питания на борту, то оно самое обыкновенное. Честно говоря, от арабов я ожидал бо́льшего. Все знают, как любят на Ближнем Востоке вкусно покушать. Так что, вот вам практический совет или лайфхак от автора Тайского Портала: перед полётом закажите себе через сайт Gulf Air кошерное питание на борту. Это ничего не стоит дополнительно. Зато плюсов несколько: во-первых, вам принесут ваше спецпитание раньше всех пассажиров; во-вторых, количество еды будет больше; в-третьих, кошерная еда реально вкусная. Не нужно быть евреем, чтобы использовать кашрут себе во благо. Не благодарите!

Минусы Gulf Air

система мультимедийных развлечений на борту содержит мало интересного контента даже на английском языке (фильмов на русском языке там не было найдено): 5-7 относительно свежих голливудских фильмов-блокбастеров и какой-то непонятный артхаус.

Зато нравоучений об исламе на арабском языке в системе мультимедийных развлечений на бортах самолетов Gulf Air содержится с избытком:

По моему скромному мнению, лучше бы они добавили контента с весёлыми молодыми красотками с большими сиськами и соблазнительными попками в обтягивающих леггинсах. Веселее и быстрее происходили бы перелёты с подобными видосиками… По крайней мере, получилось бы намного эффективнее скоротать время полёта половозрелым пассажирам мужского пола. 😉





Аэропорт Бахрейна: чем заняться, ожидая пересадку?

Бахрейн — это островное государство, расположенное в Персидском заливе. Географически представляет собой архипелаг из естественных и искусственных островов, крупнейшим из которых является остров Бахрейн, занимающий 83% совокупной территории государства. Население государства: около 1,5 млн человек. Форма правления — конституционная монархия. Столица Бахрейна — город Манама. Международный аэропорт Бахрейн (международный код: BAH) также часто фигурирует под названием Манама. Территориально аэропорт Бахрейна расположен на острове Мухаррак, отделенном от острова Бахрейн проливом, через который построены три моста. Силуэт из небоскребов Манамы прекрасно виден в окна из транзитной зоны аэропорта. Терминал у аэропорта Бахрейна новый, его сдали в эксплуатацию 28 января 2021 года . Строительство нового терминала началось в апреле 2016 года, а полностью достроен он был к концу 2020-го года. Обошелся новый терминал аэропорта бахрейнской монархии в $1,1 млрд.

Какие авиакомпании совершают рейсы в Бахрейн

Помимо национального перевозчика Gulf Air (у них в Бахрейне базовый аэропорт), перечислю наиболее известные: Air Arabia, Air India, British Airways, EgyptAir, Emirates, Flydubai, Ethiopian Airlines, Jazeera Airways, Saudia, Etihad Airways, Kuwait Airways, Lufthansa, Pakistan International Airlines, Oman Air, KLM, индийский лоукостер IndiGo, Pegasus Airlines, Salam Air, Turkish Airlines, Wizz Air. Список этот пополняется новыми авиаперевозчиками, так как географическое положение у Бахрейна очень удобное для организации пересадок.

Если летом и даже осенью температура днем в Бахрейне часто превышает +40°C, то внутри терминала международного аэропорта Бахрейна пассажиров, наоборот, ожидает лютый холод. Так настроена система кондиционирования аэропорта. Поэтому избегайте фатальной ошибки расслабленных путешественников-новичков: не прилетайте сюда в маечке, шортах и сланцах. Вы тут реально околеете на пересадке! Потребуются минимум худи, штаны, а желательно еще какой-нибудь плед захватите, если у вас длительная стыковка.

Duty free в аэропорту Бахрейна (Bahrain Duty Free): товары и бренды, развлекуха, бизнес-залы, капсульный отель в аэропорту, бесплатный перекус для пассажиров Gulf Air

Сразу упомяну, что не все мобильные операторы включают роуминг на территории Бахрейна. Например, мой тайский dtac прислал мне SMS-ку о том, что мой тариф не предполагает роуминга в Бахрейне вообще. А российский Tele2 вполне себе обеспечил связь в роуминге. Да, я теперь знаю, что российские туристические компании с недавних пор начали предлагать пакетные туры в Бахрейн. Первым начал тестировать направление Coral Travel, потом его примеру последовали ANEX Tour и другие турфирмы. Да, в Бахрейне есть пляжи и пляжные туристы, шоппинг (впрочем, шоппинг в Дубае вне конкуренции), культурные достопримечательности. Но в большинстве случаев для русскоязычного читателя прилёт в Бахрейн будет связан с ожиданием пересадки на другой самолёт. Поэтому нет смысла переживать по поводу наличия международного роуминга у родного мобильного оператора. Просто воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi аэропорта, чтобы отправить родным и близким сообщение в WhatsApp: «Я приземлился в Бахрейне!». Чтобы родные и друзья не переживали за вас.

Магазины duty-free находятся в зоне вылета (после прохождения предполётного досмотра) по центру здания терминала. Дьюти-фри в аэропорту Бахрейна лично у меня не вызвал удивления. Обычный дьютик, где продаются следующие товарные категории: бухло, табачные изделия, косметика, парфюм, шоколад, детские игрушки и ролексы. Бренды в бутиках представлены западные, местных не заметил: от Christian Dior до Jack Daniels. Есть также бутик с местными арабскими товарами (ювелирка, сувениры, одежда): Souq Al Qaisariya. Цены везде приведены в бахрейнских динарах, местной валюте, чей курс жестко привязан к курсу доллара США. Также примут наличные саудовские риялы, но не во всех магазинах. В принципе, за покупки можно расплатиться картой VISA или MasterCard, если, конечно, они не эмитированы российскими банками. Менялы в обменных пунктах не принимают крипту, даже USDT. Я не поленился поинтересоваться этим вопросом, убивая время в ожидании пересадки на следующий самолёт моего длинного маршрута.

Бизнес-залы не для бюджетных путешественников

В аэропорту Бахрейна доступны два бизнес-зала: Falcon Gold Lounge и The Pearl Lounge. Бизнес-залы располагаются выше уровнем duty-free симметрично по разные стороны от центра зала вылета. В оба зала можно подняться как по лестнице, так и по эскалатору. Бизнес-зал Falcon Gold Lounge принимает только пассажиров Gulf Air, причем пассажиры эконом-класса должны услуги оплатить. Пассажирам же программы лояльности Gulf Air под названием Falconflyer пользоваться арабским гостеприимством в ожидании вылета можно бесплатно. Это касается обладателей карт Black, Gold и Silver членства в программе Falconflyer. В бизнес-зал The Pearl Lounge пускают пассажиров всех авиакомпаний, но за плату. Цена составляет около $66 за три часа пребывания в бизнес-зале. Да, кстати, у обладателей карт Priority Pass нет бесплатного доступа ни в один из обоих бизнес-залов аэропорта Бахрейна.

Капсульный отель Bahrain Airport Hotel

В зоне вылета есть также целая небольшая гостиница. Называется Bahrain Airport Hotel. Вход в гостиницу находится напротив выхода на посадку номер 15 (Departure Gate 15). Главным образом, это так называемый капсульный отель, но есть в гостинице и номера стандартного размера. Снять капсулу на 3 часа будет стоить около $55. Далее цена увеличивается более плавно: например, за 6 часов сна в капсуле потребуется заплатить около $75. Стандартные номера обойдутся ещё дороже. Цены кусаются, конечно. Но, по крайней мере, существует более вменяемая альтернатива бесплатному сну ночью на сидушке в зале вылета среди толпы храпящих индусов, пакистанцев и бангладешцев. В принципе, в зале вылета я видел прикольные пуфики. Их можно поставить в ряд три штуки, преобразовав в импровизированную кровать. И на ней будет вполне комфортно подремать несколько часов. Ну, если, конечно, колоритные азиаты не окажутся намного проворнее в конкуренции за пуфики в аэропорту. А эти смуглые ребята, совсем как цыгане, вообще не рефлексируют по жизни…

Bahrain Duty Free Raffles: розыгрыши люксовых моделей мерседесов в лотерею

Одновременно и как развлекуха для пассажиров, и как реклама duty free аэропорта Бахрейна и немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в зоне вылета установлены два подиума со сверкающими автомобилями мерседес. Их разыгрывают в лотерею как среди скучающих пассажиров, так и в онлайне, через сайт дьютика. Лотерея честная у бахрейнских арабов. Правда, билетов мало и цены на них высокие. Рискнуть 175-ью долларами США, зная об отрицательном математическом ожидании из теории вероятностей, лично я морально не был готов. Но многие арабы и даже бабушки из Великобритании, скучаюшие в ожидании стыковочного рейса, расчетами вероятностей не заморачиваются. Берут и покупают лотерейные билетики. Кому-то везёт, и они забирают приз, который, кстати, разрешается правилами забрать и в денежном виде, если так удобнее победителю. Разыгрываются не только люксовые немецкие авто, но и круглые суммы наличных: $50 тыс, $100 тыс. Судя по списку выигравших, индусы-игроманы не прочь испытать удачу в арабской лотерее, причем не покидая пределов родной Индии.

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