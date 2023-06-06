Легализация казино в Таиланде: слухи, домыслы и разговоры

Слухи о легализации казино в Таиланде ходят годами. А воз и ныне там. Буддизм, мягко сказать, не поощряет игроманию. А Таиланд — это буддийское королевство. Но действительно большие деньги способны поменять взгляды даже самых высокоморальных личностей. Чиновники из тайского минфина стремятся пополнить опустевшую за время пандемии COVID-19 казну королевства, снизить дефицит бюджета и подстегнуть экономический рост. Таким образом, идея легализации казино в Таиланде упала на благодатную почву. Сама идея была сформулирована в виде технико-экономического обоснования, представленного на обсуждение тайскому парламенту в январе 2023. Ожидается, что новый состав парламента, куда после выборов 14 мая 2023 прошло множество молодых, либерально настроенных депутатов, проголосует по вопросу о легализации казино в Таиланде. В ожидании этого в Таиланде открыли представительские офисы два крупнейших оператора казино из Макао: MGM Resorts International и Galaxy Entertainment Group. Топ-менеджмент их американского конкурента Las Vegas Sands Corp также с интересом наблюдает за ситуацией.





Вопрос легализации казино у себя в стране рассматривают и в эмирате Дубай, куда релоцировались многие россияне из-за путинской войны с Украиной.