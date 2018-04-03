Новый лидер оппозиции в Таиланде

Тайская военная хунта, совсем недавно избавившаяся от сильного конкурента за власть в Таиланде в лице Йинглак Чиннават, бежавшей из страны в Лондон, похоже скоро столкнется с новой оппозиционной партией. На политическом небосклоне Таиланда зажигается новая яркая звезда по имени Танаторн Джуангрунгруангкит. Новый лидер оппозиции молод и харизматичен. Ему 39 лет. Он эффективный топ-менеджер крупной корпорации и демократ-социалист по убеждениям. 15 марта 2018 года Танаторн Джуангрунгруангкит вместе с группой политических активистов-единомышленников создал оппозиционную политическую партию под названием พรรคอนาคตใหม่ (партия «Новое будущее»). С ее помощью оппозиционеры начали политическую борьбу против узурпации власти тайской военной хунтой и за федерализацию и демократизацию страны. Сооснователем партии выступил другой яркий критик режима — Пийябут Сэнгканокул (ปิยบุตร แสงกนกกุล), — доктор юридических наук и доцент университета Таммасат. Пийябут стал главным идеологом партии.

Кто такой Танаторн Джуангрунгруангкит

Танаторн (полное имя на тайском языке: ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ и написанное латиницей: Thanathorn Juangroongruangkit) выходец из богатой семьи этнических китайцев. Семья владеет компанией Thai Summit Group, являющейся крупным производителем авто- и мотозапчастей в Таиланде. Состояние семьи на момент написания данной статьи оценивается в $850 млн. В компаниях группы трудится более 15 тысяч человек. Компанию основал в 1977 году Сомпорн Джуангрунгруангкит, отец Танаторна. В семье родилось пятеро детей. Танаторн был вторым, но первым ребенком мужского пола, поэтому он наследовал управление компанией после смерти отца в 2002 году, став вице-президентом группы. Его мать занимает должность генерального директора Thai Summit Group.

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Танаторн Джуангрунгруангкит окончил инженерный факультет университета Таммасат, а затем учился в Великобритании. Еще во время учебы в университете Таммасат молодой наследник проявил себя в качестве яркого политического активиста, выступив против неравноправия и бедности, широко распространенных в тайском обществе. В Британии Танаторн увлекся социализмом и трудами Карла Маркса. Хобби у Танаторна есть и они абсолютно нетипичные для среднестатистического тайца: альпинизм, каякинг и бег на длинные дистанции. И путешествовать он любит в те места, которые другие тайцы стараются избегать. Так, в ноябре 2017 года Танаторн вместе с десятком других тайских смельчаков совершил путешествие в Антарктиду, где группа впервые в истории установила на ледяном континенте тайский флаг.

Чем опасен хунте новый лидер оппозиции

Как хронологически развивалась ситуация после военного переворота в середине 2014 года и прихода к власти в Таиланде военной хунты во главе с генералом Прают Чан-Оча. Военные ввели военное положение, сместили правительство Йинглак Чиннават (младшей сестры опального тайского политика Таксина Чиннавата), приостановили действие конституции (кроме глав о монархии) и обещали свободные и честные выборы сразу после прекращения беспорядков на улицах Бангкока. Военные обещали выборы в начале 2018 года, а теперь уже просят еще немного подождать до выборов в феврале 2019 года. Пребывая у власти, генералы продавили принятие новой, «кастрированной» конституции страны, когда парламент де факто полностью подконтролен военным. А потом они под предлогом коррупции окончательно расправились с политическими амбициями клана Чиннаватов. Недавно по интернету разошлась фоточка, где Таксин Чиннават вместе с сестрой Йинглак делают селфи на фоне цветущей сакуры в Японии. Оба политэмигранта целые, невредимые и свободные наслаждаются жизнью в Лондоне, Дубае, Сингапуре и Токио.

Казалось бы, цель достигнута. Политические конкуренты выдавлены из страны. Власть узурпирована, общество молчит, новый тайский монарх не лезет, куда не нужно, а старпёры-генералы спокойно сидят на денежных потоках. Но тут появляются какие-то молодые идеалисты с горящими глазами и требуют: соблюдения закона, свободу слова и собраний, федерализации в гиперцентрализованной стране, работы властей в интересах тайского общества, а не бангкокской олигархии. Партии оппозиционные создают, в выборах собираются участвовать, крамолу всякую распространяют по интернету. Вообщем, старпёрам становится некомфортно сидеть на теме. Поэтому от хунты должна последовать ответка. Наверное, как обычно, будут шить оскорбление монархии. Или проверяющих отправят в компанию, где молодой лидер оппозиции топ-менеджером работает. Или выборы отодвинут еще лет на несколько. Ведь главное — сохранять власть как можно дольше.