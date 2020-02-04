Вести бизнес с Китаем выгодно, но нелегко. Культурные нормы Китая, менталитет китайцев и распространенные в Китае подходы к ведению дел очень отличны от европейских бизнес-практик. Не секрет, что китайские партнеры часто ради максимизации прибыли с радостью умело кидают плохо разбирающихся в межкультурной коммуникации иностранных бизнесменов. Для китайцев бизнес — это война. А самая популярная книга китайского бизнесмена — это Искусство войны Сунь-Цзы. Перехитрить китайцев может показаться сложной и невыполнимой задачей. Но Константин Батанов в своей книге научит, как против хитрых китайцев использовать многовековую мудрость китайских стратагем.

Что это за книга

Название: Ни хао! Как вести дела с китайскими партнерами ;

; Автор: Константин Батанов;

Издательство: Альпина Паблишер;

Год издания: 2019;

Количество страниц (бумажная версия): 304;

ISBN: 978-5-9614-2503-1;

Язык: русский;

Дополнительно: есть электронная версия книги (формат ePub).

Полезные знания для ведения успешного бизнеса в Китае

Несколько мыслей из книги, которые мне показались полезными для ведения бизнеса в Китае, да и просто взаимодействия с китайцами. Будь то китайцы из материкового Китая, либо хуацяо — китайцы из диаспор, которые образовались в всех странах Юго-Восточной Азии, США, Канаде:





Если есть такая возможность, нужно организовывать собственную компанию в Китае. А не совместное предприятие с китайскими партнерами. Китайцы часто создают сложные многоходовочки, чтобы выжать ресурсы (деньги, идеи, связи) иностранных партнеров. А потом вынуждают иностранных партнеров продавать их доли за гроши. После чего бизнес вдруг расцветает и становится мегаприбыльным;

не верить китайцам на слово! Всегда перепроверять информацию, которую сообщают китайские переговорщики;

Всегда перепроверять информацию, которую сообщают китайские переговорщики; китайское общество иерархическое. В китайских фирмах начальство и сотрудники всегда соблюдают дистанцию. Если русскому бизнесмену придется руководить китайскими сотрудниками, то никогда не допускать демократию и панибратство;

делая бизнес с Китаем, следует либо самому хорошо владеть мандаринским диалектом китайского языка (путунхуа), либо нанять грамотных переводчиков-соотечественников. Нанятые переводчики-китайцы могут быть незаметно перекуплены китайской стороной, чтобы узнать о ваших слабых местах;

не доверять китайским сотрудникам вашей фирмы. Китайцы — очень предприимчивые люди. Китайская молодежь активно учится и самосовершенствуется. Если ваш китайский сотрудник будет слишком много знать о бизнес-процессах предприятия, то у него возникнет соблазн уйти от вас, чтобы открыть собственный бизнес. При этом китайцы часто крадут ваши секреты, клиентов и интеллектуальную собственность. Добейтесь того, чтобы каждый сотрудник в компании не имел в голове общей картины бизнеса, а был сосредоточен на решении узконишевых задач;

знайте основные китайские стратагемы. Как минимум, сможете противодействовать многоходовочкам китайских партнеров. Как максимум, получите возможность очень эффектно перехитрить китайцев. Победив врага, его же оружием.

P.S. Жаль, что оформление обложки у книги довольно дебильное. Единственный замеченный минус. А красивая китайская традиционная музыка пусть будет бонусом к этой статье: