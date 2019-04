Пномпень, когда-то известный своими французскими колониальными особняками и модернистской «Новой Кхмерской Архитектурой», становится неузнаваемым. Фото: Taylor Weidman для Bloomberg.

Столица Камбоджи, возможно, переживает один из самых стремительных мировых бумов на рынке недвижимости — благодаря китайским девелоперам и покупателям.

Когда в октябре 2016 года президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Пномпень для продвижения своей инициативы «Один пояс и один путь», он привез с собой более 200 китайских инвесторов, стремящихся заполнить панораму столицы Камбоджи новыми объектами недвижимости на миллиарды долларов.

Теперь город, когда-то известный своими французскими колониальными особняками и модернистской «Новой Кхмерской Архитектурой» в 1960-х годах, становится неузнаваемым. В городе, где среднегодовой доход семьи составляет всего около 11 000 долларов в год, на смену объектам культурного наследия приходят дорогостоящие многоэтажные кондоминиумы.

Темпы развития просто невероятные

«Темпы развития для меня просто невероятные», — сказал Росс Уэбл, глава международного агентства недвижимости Knight Frank. «Рынок элитной недвижимости, безусловно, переполнен, и сейчас мы наблюдаем замедление темпов продаж и аренды жилья. Есть только ограниченное число камбоджийцев, которые могут купить эти квартиры, и для того, чтобы рынок был устойчивым, должен быть внутренний спрос».

Пномпень является одним из наиболее экстремальных примеров безумия на рынке недвижимости, которое ощущается по всей Азии, когда китайские застройщики и спекулянты, разбогатевшие во время бума на рынке недвижимости на материке, путешествуют по Новому шелковому пути Си Цзиньпина в поисках правительств, готовых предложить первоклассную землю для инвестиций.

Многие из этих гамбитов терпят неудачу, поскольку правительства, одобрившие проекты, были отстранены от участия в выборах, и образовавшиеся в результате этого китайские анклавы подняли цены и оттолкнули местное население. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в прошлом месяце предостерег от нового «колониализма» и запретил иностранцам покупать недвижимость по китайскому проекту стоимостью 100 миллиардов долларов в его стране, одобренному его предшественником Наджибом Разаком. Позже он сказал, что иностранцы могут покупать недвижимость, но не получат визы.

В Камбодже темпы реализации проектов, поддерживаемых Китаем, практически не имеют признаков замедления. Премьер-министр Хун Сен, который построил тесные отношения с Китаем, продлил свой 33-летний срок пребывания у власти в июле на выборах, которые, по словам США, не были ни свободными, ни справедливыми после того, как он распустил главную оппозиционную партию.

Цены на недвижимость в Камбодже во время строительного бума и грандиозные планы китайских девелоперов

Средние цены на элитные кондоминиумы в Пномпене составляли 3200 долларов за квадратный метр во втором квартале 2018 года, что на 60 процентов больше, чем в 2013 году, по данным CBRE Group Inc. Цены на землю в деловом районе Даун Пен, опубликованные в местных изданиях, находятся на уровне 9 тысяч долларов за квадратный метр – это почти в три раза больше, чем в 2014 году.

Ожидается, что предложение кондоминиумов в Пномпене удвоится в течение 2018 года и составит более 20 000 единиц, согласно CBRE. Для второй беднейшей страны Юго-Восточной Азии некоторые из утвержденных проектов являются грандиозными.

Бухта гавани Harbor Yuetai Group в Гуанчжоу включает 24 высотных здания вдоль берега реки города. В то время как находящаяся в Макао компания Sun Kian Ip Group хочет построить 133-этажную башню-близнеца Всемирного торгового центра за 2,7 миллиарда долларов, которая станет одним из самых высоких зданий в мире.

Еще более амбициозным является план правительства по созданию новой столицы стоимостью в 80 миллиардов долларов к северу от города под названием «Город драконов Самдеч Течо» в честь официального имени Хун Сена и его знака зодиака.

«В конечном счете, многие из этих проектов наполняют карманы высших должностных лиц режима, что приносит мало пользы тем, кто находится на местах», — сказал Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы Уилсон-центра в Вашингтоне. «Это одна из печальных реалий Камбоджи».

Камбоджа приветствует китайские инвестиции, но боится тотальной зависимости от Китая

Как и в других направлениях инициативы «Один пояс и один путь», финансирование проектов, как правило, поступает из Китая, который стал крупнейшим кредитором, торговым партнером и инвестором Камбоджи, владея почти половиной внешнего долга страны Юго-Восточной Азии в размере 6 миллиардов долларов.

Камбоджа приветствует китайские инвестиции, но обеспокоена растущей зависимостью от Китая, сказал Мей Калян, старший советник Высшего национального экономического совета. «Мы должны разработать стратегии управления этими инвестициями, чтобы избежать проблем в будущем», — сказал он. «Мы не должны позволять одной стране доминировать в инвестициях».

По данным Совета по развитию Камбоджи, прямые иностранные инвестиции в Камбоджу удвоились почти до 6,3 млрд. долларов США в 2017 году, при этом Китай является крупнейшим инвестором за последние пять лет. Ранее в 2018-м году китайские компании обязались выделить дополнительно 7 миллиардов долларов на новые проекты, в том числе строительство автомагистрали, которая соединит Пномпень с Сиануквилем.

Прибрежный город-курорт Сиануквиль и Сиемреап, ворота в знаменитый храм Ангкор-Ват, также являются мишенями китайских инвесторов. В 2017 году Министерство землеустройства, городского планирования и строительства одобрило более 3000 проектов по всей Камбодже на сумму 6,42 млрд. долл. США, что почти вдвое больше, чем в 2015 году, до визита Си Цзиньпина.

Кто раскупает построенную китайцами недвижимость в Камбодже?

Большая часть новых квартир покупается китайскими инвесторами, которые не живут в Камбодже и не арендуют квартиры, оставляя некоторые районы развития, такие как основной участок реки Тонлес Бассак, очень темными, несмотря на десятки завершенных высоток.

Китайские девелоперы «строят и ждут, потому что им все равно, найдут ли они местных покупателей или нет», — говорит Рити Сир, председатель местного конгломерата и застройщика WorldBridge International Co.

Для застройщиков Камбоджа предлагает способ получения доходов за пределами Китая в стране в значительной степени с долларизованной экономикой и дружественным правительством. В то время как цены на землю и квартиры резко возросли, они все еще составляют небольшую долю от цен на землю и недвижимость в Китае.

«Для них это сущие копейки», — сказала Рити.

Тем не менее, трещины начинают проявляться на рынке. По словам Уэбла, владельцы квартир, которые когда-то пользовались арендными ставками до 30 долларов за квадратный метр, обслуживая небольшую группу экспатриантов, были вынуждены снизить их на целых 40 процентов в 2018 году. Застройщики ищут строительные блоки с меньшими, более дешевыми единицами или переключают проекты на другое использование.

«Я думаю, что дни кондоминиумов закончились», — сказал Интан Косем, чья фирма по разработке бутиков построила 13-квартирный кондоминиум Habitat. «Есть просто слишком много строительных проектов, и я думаю, что к тому времени, когда они завершатся, у вас будет множество легких побед».

China Sino Great Wall International Engineering Co. в 2018 году отказалась от проекта башни-близнеца стоимостью 2,7 миллиарда долларов США, сославшись на финансовые риски и «большие неконтролируемые риски». Владельцы проекта, Thai Boon Roong Group и Sun Kian Ip, настаивают на том, что он пойдет вперед и начали застройку в марте. Sino Great Wall не ответила на запросы о комментариях ни по телефону, ни по электронной почте.

Тем временем панорама Пномпеня продолжает трансформироваться. До 2011 года в городе не было зданий выше 15 этажей. Предприятия работали в старых особняках или торговых домах, смешанных с буддистскими храмами и модернист скими чудесами двух десятилетий архитектурного возрождения, которое закончилось в 1975 году, когда столица пала под натиском красных кхмеров.

Снос жилищ кхмерской бедноты в Пномпене ради китайских девелоперских проектов

Некоторые из беднейших жителей города приняли на себя основную тяжесть перемен. Тысячи семей были изгнаны из района вокруг Боунг Как, бывшего озера в центре города, которое было в десять раз больше озера в Центральном парке Нью-Йорка, прежде чем оно было засыпано песком для строительства зданий на этой территории. Проект, принадлежащий семье сенатора в правящей партии, развивался беспорядочно в течение последнего десятилетия, пока не был возрожден в 2016 году новым китайским спонсором.

«Мы очень боимся», — сказала 28-летняя Тида, которая живет недалеко от того места, что раньше было берегом озера, и беспокоится, что ее дом может быть снесен. «Я хочу изменить все в Камбодже, но я не могу сделать это в одиночку».

Это перевод оригинальной англоязычной статьи Chinese Money Is Driving One of Asia’s Fastest Property Booms, написанной журналистом Филиппом Хеймансом.

Китайская мафия и неоколонизация Лаоса

В дополнение к статье выше автор Тайского Портала решил поделиться интересными фактами о том, как некоторые лихие и хорошо организованные китайцы осваивают просторы Лаоса.



Вид на принадлежащее китайской мафии Blue Shield Casino в провинции Бокео в Золотом Треугольнике на территории Лаоса

В Камбоджу инвестируют вполне себе рукопожатные китайские инвесторы, не замешанные в преступлениях и не связанные с триадами. А вот соседний Лаос, самое бедное государство Юго-Восточной Азии, часто привлекает отвязанных китайских гангстеров. Благо дело, Лаос на юге граничит с китайской провинцией Юньнань. Лаосские власти, как и власти абсолютно всех стран АСЕАН кроме Сингапура, тотально коррумпированы. Поэтому китайской мафии путем подкупа лаосских чиновников не составило труда создать в печально известном Золотом Треугольнике в Лаосе фактически китайскую колонию под вывеской специальной экономической зоны Golden Triangle Special Economic Zone на территории лаосской провинции Бокео. Лаосская полиция и местные власти в этой зоне работают на китайцев. Кто платит деньги, тот заказывает музыку.

Основное направление бизнеса — это, конечно же, китайские казино. Китайцы — очень азартные люди. Если в Китае казино запрещены, то китайцы готовы ради азарта и адреналина съездить поиграть в казино Макао, Сингапура или Манилы. Жителям провинции Юньнань, понятное дело, ближе смотаться в соседний Лаос, где казино не запрещены законом. Спрос рождает предложение, поэтому гонконгский авторитет Жао Вэй и его жена вложились в постройку казино в Золотом Треугольнике. Дело у Kings Romans Group пошло в гору. Оффлайн-казино Blue Shield Casino было дополнено онлайн-казино для тех китайских игроманов, которые жаждут проиграться в пух и прах, но не имеют возможности приехать в Лаос. Территориально Blue Shield Casino находится на лаосском берегу реки Меконг, а на другом берегу простирается земля района Чианг Саен в северной части тайской провинции Чианг Рай. Ориентир — впадение реки Руак в Меконг. Казино расположено в двух километрах ниже по течению, на левом берегу Меконга. В 1950-1980 годы именно здесь располагался центр производства героина в Золотом Треугольнике. В этом месте граничат Таиланд, Мьянма (Бирма) и Лаос.

Жао Вэй оказался жадным китайским дядькой. В погоне за баблом и сверхприбылями он организовал на подконтрольной лаосской территории также торговлю наркотиками, контрабандными дикими животными (тиграми и медведями), запустил работу борделей с китайскими проститутками. За все эти прегрешения в начале 2018 года Госдеп США наложил санкции на самого Жао Вэя, его жену Су Гуйкин и принадлежащую им гонконгскую компанию Kings Romans Group. Активы всех юридических и физических лиц, ведущих дела с этими китайцами, находятся под постоянной угрозой заморозки властями США.

