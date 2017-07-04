Lenzing Group начнет производить в Таиланде текстильное волокно



Австрийская компания Lenzing Group планирует развернуть в Таиланде производство текстильного волокна лиоцелл под собственным брендом Tencel. На текущем этапе представители компании получают лицензии у тайских регуляторов, а инженеры разрабатывают технический план для разрешения на строительство. Lenzing Group инвестирует в постройку и оборудование своего первого завода в Таиланде $500 млн.

Завод будет располагаться в промзоне Industrial Park 304 в восточной провинции Таиланда Прачинбури. Если не возникнет неожиданных проволочек по вине тайских чиновников, то строительство начнется в первом квартале 2018 года. Производственная мощность завода Lenzing Group в Таиланде после ориентировочного запуска в конце 2020-го года будет составлять 100 тысяч тонн текстильного волокна в год. Далее волокно станет поставляться на заводы и склады дочек компании в Китай, где из сырья производятся ткани на основе волокна тенсель и различная продукция из него, включая фильтры, чехлы, матрасы, постельное бельё, одежду. Решение топ-менеджмента Lenzing Group о размещении нового производства в Азии является логичным и закономерным, так как более 70% выручки группа получает из этого региона.





Что представляет собой тенсель от Lenzing Group