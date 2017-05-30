Harley-Davidson строит завод в Таиланде

Очень скоро легендарные мотоциклы Harley-Davidson в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии можно будет приобрести значительно дешевле. Ведь американская компания уже строит завод в провинции Районг в Таиланде, где будет локализована сборка мотоциклов. За счет высоких импортных пошлин (60%) мотоциклы Harley-Davidson в Таиланде сейчас стоят вдвое дороже, чем в Америке. На первых порах на тайском заводе будет работать около 100 человек.

Компания Harley-Davidson Motor Company производит мотоциклы не только в США. В 2011-м году она запустила свой завод в Индии. Локализиция производства в Индии позволила обойти 100%-ую импортрую пошлину, сделав культовые американские мотоциклы доступнее для индусов. У Харли-Дэвидсон есть также сборочное производство в Бразилии.





По иронии, пришедший к власти в США президент Дональд Трамп благодарил топ-менеджеров Харли-Дэвидсон, за то, что они не выводят производство на аутсорсинг в третьи страны, а «делают в Америке». На критику протекционистов в корпорации отвечают, что глобальный спрос на культовые мотоциклы велик, поэтому создание сборочных заводов в других странах — это объективная необходимость. Сейчас треть производимых мотоциклов продается за пределами США. Причем продажи внутри Соединенных Штатов упали в 2016-м году на 3,9%, а продажи на зарубежных рынках увеличились на 2,3%.

Мотоциклы Harley-Davidson популярны в Таиланде

Бренд Harley-Davidson узнаваем и чрезвычайно популярен в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. По состоянию на конец 2016-го года в Таиланде было зарегистрировано 10878 мотоциклов Харли-Дэвидсон. Счастливым тайским владельцам эти культовые американские мотоциклы обошлись отнюдь недешево: так, новый 2013 Harley-Davidson FLTRX Road Glide продается в Бангкоке за 2 млн. тайских бат ($58680 по текущему курсу). Благодаря единому рынку AEC, производство мотоциклов Харли-Дэвидсон в Таиланде позволит снизить на них цены во всех 10 странах блока. Менеджмент компании планирует также организовать поставки собранных в Таиланде мотоциклов в Китай, где на них ожидается высокий спрос. При этом снизятся и сроки поставок: с 45-60 дней из США в Китай до 5-7 дней из Таиланда в Китай.

Тайцы и долго живущие в стране западные экспаты обожают мотошоу и байкерские тусовки:



А теплый тропический климат и отличное качество дорог в Таиланде делают езду на мощных байках крутым времяпровождением.