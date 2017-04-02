PANDORA запустила новую ювелирную фабрику в Таиланде

Ювелирные магазины PANDORA есть практически в каждом более-менее крупном городе России, на Украине (Киев, Львов, Харьков, Одесса и др.) и в Казахстане (Астана, Алма-Ата). Более того, торговых точек ювелирного дома Пандора насчитывается на данный момент около 8100 штук в более чем 100 странах мира. Однако, мало кто знает, что успех глобальной ювелирной компании родом из Дании был и есть тесно связан с Таиландом. Абсолютно всё производство ювелирных изделий компании с момента основания бизнеса расположено в Таиланде. Производственная дочка компании называется Pandora Production Co., Ltd. Первая ювелирная фабрика находится в Гемополисе (Gemopolis Industrial Estate), промышленной зоне в юго-восточном пригороде Бангкока. А 22 марта 2017 года прошла официальная церемония открытия второй ювелирной фабрики Пандора в провинции Лампхун, на севере Таиланда недалеко от города Чиангмай. Вторая фабрика находится примерно в 800 километрах от Бангкока. Ожидается, что недавно запущенная ювелирная фабрика создаст 5000 новых рабочих мест, что приветствуется и поощряется тайскими властями путем налоговых вычетов и прочих преференций.

С чего начиналась PANDORA

Будущая глобальная компания начиналась в 1982 году как небольшой семейный бизнес. Датский ювелир Пер Эневольдсен открыл ювелирную лавку в городе Копенгаген, Дания. Вместе с женой Винни они начали ездить в Таиланд за драгоценными камнями и уже готовыми ювелирными изделиями. Привозили товар в Данию и перепродавали датским покупателям. Семейная пара, хорошо зная вкусы и предпочтения европейских женщин, решила начать производство украшений в Таиланде по собственному оригинальному дизайну. Важным требованием к продукции изначально декларировалась доступность по цене для конечного покупателя. Третьим человеком в команде Pandora стал дизайнер Лоун. В 1989-м году на фабрике Пандоры в бангкокском Гемополисе начался выпуск первых ювелирных изделий. Потребители по достоинству оценили браслетики и подвески шармы с уникальным дизайном. Бизнес-модель оказалась успешной. Пошли продажи, сеть ювелирных магазинов разрослась по всему миру. PANDORA теперь — это транснациональная корпорация с миллиардными оборотами. Акции компании торгуются на Копенгагенской фондовой бирже. Можно сказать, что PANDORA — это красивая история успеха, в которой Таиланд занимает не последнее место.





Весенняя коллекция ювелирных изделий Пандора (2017 год):

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