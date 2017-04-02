PANDORA запустила новую ювелирную фабрику в Таиланде

Ювелирные магазины PANDORA есть практически в каждом более-менее крупном городе России, на Украине (Киев, Львов, Харьков, Одесса и др.) и в Казахстане (Астана, Алма-Ата). Более того, торговых точек ювелирного дома Пандора насчитывается на данный момент около 8100 штук в более чем 100 странах мира. Однако, мало кто знает, что успех глобальной ювелирной компании родом из Дании был и есть тесно связан с Таиландом. Абсолютно всё производство ювелирных изделий компании с момента основания бизнеса расположено в Таиланде. Производственная дочка компании называется Pandora Production Co., Ltd. Первая ювелирная фабрика находится в Гемополисе (Gemopolis Industrial Estate), промышленной зоне в юго-восточном пригороде Бангкока. А прошла официальная церемония открытия второй ювелирной фабрики Пандора в провинции Лампхун, на севере Таиланда недалеко от города Чиангмай. Вторая фабрика находится примерно в 800 километрах от Бангкока. Ожидается, что недавно запущенная ювелирная фабрика создаст 5000 новых рабочих мест, что приветствуется и поощряется тайскими властями путем налоговых вычетов и прочих преференций.
С чего начиналась PANDORA
Будущая глобальная компания начиналась в 1982 году как небольшой семейный бизнес. Датский ювелир Пер Эневольдсен открыл ювелирную лавку в городе Копенгаген, Дания. Вместе с женой Винни они начали ездить в Таиланд за драгоценными камнями и уже готовыми ювелирными изделиями. Привозили товар в Данию и перепродавали датским покупателям. Семейная пара, хорошо зная вкусы и предпочтения европейских женщин, решила начать производство украшений в Таиланде по собственному оригинальному дизайну. Важным требованием к продукции изначально декларировалась доступность по цене для конечного покупателя. Третьим человеком в команде Pandora стал дизайнер Лоун. В 1989-м году на фабрике Пандоры в бангкокском Гемополисе начался выпуск первых ювелирных изделий. Потребители по достоинству оценили браслетики и подвески шармы с уникальным дизайном. Бизнес-модель оказалась успешной. Пошли продажи, сеть ювелирных магазинов разрослась по всему миру. PANDORA теперь — это транснациональная корпорация с миллиардными оборотами. Акции компании торгуются на Копенгагенской фондовой бирже. Можно сказать, что PANDORA — это красивая история успеха, в которой Таиланд занимает не последнее место.
Весенняя коллекция ювелирных изделий Пандора (2017 год):
Другие бизнес-новости Таиланда коротко
- NEC строит новую фабрику в Таиланде, в промзоне Navanakorn Industrial Estate. Это в провинции Патумтани, которая одновременно является северным пригородом Бангкока. В мае 2017 строительство будет завершено. На фабрике будет производиться телекоммуникационное оборудование и автомобильная электроника. У японской корпорации NEC в Таиланде уже есть серьезная производственная база, а именно: 2 другие фабрики в этой же промзоне. Часть производственных мощностей из старых зданий переместят в новую фабрику.
- Китайский интернет гигант, компания Alibaba Group, начинает инвестировать в этом (2017-м) году средства в создание в Таиланде своего крупного производственно-логистического центра для обслуживания операций в Юго-Восточной Азии. Под склады и фабрики Алибаба выкупит землю в наиболее промышленно-развитых провинциях страны: Районг, Чонбури и Чачонгсао.
- Yves Rocher (Ив Роше), французская косметическая компания, в следующие три года нарастит количество магазинов в Таиланде под этим брендом: с текущих 78 до 110. На экспансию будет потрачено 200 миллионов тайских бат. Также покупателям будет предложена программа лояльности. Ив Роше работает в Таиланде уже более 20 лет. Основая выручка от продаж компании генерируется в Европе (72%), а на Азию приходится лишь 2% от общей выручки.
- В тайском министерстве финансов обсуждают возможность разрешения иностранцам длительной аренды земли и домов в Таиланде (на 30-50 лет). Тайские чиновники этой мерой хотят подстегнуть развитие в строительном секторе экономики, а также жаждут пополнить казну за счет дополнительных налогов с иностранцев. В кулуарах госучреждений обсуждаются различные варианты налогообложения и схем продажи/передачи прав на аренду. Однако, иностранцам, мечтающим о своем манговом саде, ананасовом поле или усадьбе в джунглях с видом на пруд с цветущими лотосами в Таиланде, спешить готовить денежки на покупку мечты не стоит. Пока это только на уровне чиновничьих разговоров и деклараций о намерениях. Более подробно о данной инициативе читайте на английском языке в статье на сайте Bangkok Post.