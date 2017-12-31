Топ-50 лучших городов для фрилансеров

Повсеместное распространение широкополосного интернета раскрывает огромные возможности для тех, кто зарабатывает средства к существованию на удаленке. Это фрилансеры всех мастей, удаленные сотрудники компаний и изначально непривязанные к географическому расположению интернет-предприниматели. Многие из них любят путешествовать и часто выбирают страны и города для жизни и работы, которые им по душе. На Западе всю эту публику непосед называют романтично «цифровыми кочевниками» (digital nomads). Закономерно, что особенно легки на подъем молодежь, творческие люди и всевозможные хипстеры. С развитием технологий цифровых кочевников становится всё больше. И для удобства этой публики на основе краудсорсинга был создан сервис Nomad List. Это большая база данных городов мира с подробными данными по каждому. Здесь пользователь задает важные лично для него критерии и ищет в базе подходящие варианты. Критерии могут быть разными. Кому-то важна скорость интернета или стоимость жизни. Второго интересует, насколько дружелюбно относятся к ЛГБТ в данной стране. Некоторые фрилансеры мечтают улететь на пару лет на острова Океании. А кое-кого побудит сесть в самолет информация о том, в каком городе мира живут самые красивые девушки (подсказка: Киев).





Рейтинг лучших городов мира для фрилансеров и работающих на удалёнке сотрудников

Самый важный критерий в базе Nomad List — это бальная оценка городов и мест самими цифровыми кочевниками. В системе есть также возможность добавить отзывы, найти коворкинги, познакомиться с другими работающими на фрилансе или удаленке людьми в этом городе. Мне, автору блога Тайский Портал, особенно приятно обнаружить на первом месте в данном рейтинге не чужой для меня город — Бангкок: