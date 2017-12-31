Топ-50 лучших городов для фрилансеров

фрилансеры составили рейтинг городов мира с помощью краудмаркетингаПовсеместное распространение широкополосного интернета раскрывает огромные возможности для тех, кто зарабатывает средства к существованию на удаленке. Это фрилансеры всех мастей, удаленные сотрудники компаний и изначально непривязанные к географическому расположению интернет-предприниматели. Многие из них любят путешествовать и часто выбирают страны и города для жизни и работы, которые им по душе. На Западе всю эту публику непосед называют романтично «цифровыми кочевниками» (digital nomads). Закономерно, что особенно легки на подъем молодежь, творческие люди и всевозможные хипстеры. С развитием технологий цифровых кочевников становится всё больше. И для удобства этой публики на основе краудсорсинга был создан сервис Nomad List. Это большая база данных городов мира с подробными данными по каждому. Здесь пользователь задает важные лично для него критерии и ищет в базе подходящие варианты. Критерии могут быть разными. Кому-то важна скорость интернета или стоимость жизни. Второго интересует, насколько дружелюбно относятся к ЛГБТ в данной стране. Некоторые фрилансеры мечтают улететь на пару лет на острова Океании. А кое-кого побудит сесть в самолет информация о том, в каком городе мира живут самые красивые девушки (подсказка: Киев).


Рейтинг лучших городов мира для фрилансеров и работающих на удалёнке сотрудников

Самый важный критерий в базе Nomad List — это бальная оценка городов и мест самими цифровыми кочевниками. В системе есть также возможность добавить отзывы, найти коворкинги, познакомиться с другими работающими на фрилансе или удаленке людьми в этом городе. Мне, автору блога Тайский Портал, особенно приятно обнаружить на первом месте в данном рейтинге не чужой для меня город — Бангкок:

МестоГород или местоСтрана
1БангкокТаиланд
2Убуд, остров БалиИндонезия
3Район пляжа Кангу, остров БалиИндонезия
4БарселонаИспания
5БудапештВенгрия
6Майами, штат ФлоридаСША
7ЧиангмайТаиланд
8ХошиминВьетнам
9КиевУкраина
10Куала-ЛумпурМалайзия
11БерлинГермания
12Лос-АнджелесСША
13ТимишоараРумыния
14СараевоБосния и Герцеговина
15Пляж ТагазутМарокко
16остров ПхукетТаиланд
17Тель-АвивИзраиль
18Денпасар, остров БалиИндонезия
19Фуншал, архипелаг МадейраПортугалия
20МоскваРоссия
21ПанамаПанама
22Даллас, штат ТехасСША
23ДалатВьетнам
24Форт-Лодердейл, штат ФлоридаСША
25ПловдивБолгария
26ЕреванАрмения
27КишинёвМолдова
28Чаттануга, штат ТеннессиСША
29СофияБолгария
30Клуж-НапокаРумыния
31ЛьвовУкраина
32АмманИордания
33БухарестРумыния
34ВаленсияИспания
35СингапурСингапур
36ТэгуЮжная Корея
37ГданьскПольша
38МонтевидеоУругвай
39остров ЧеджуЮжная Корея
40ПусанЮжная Корея
41ТэджонЮжная Корея
42БернШвейцария
43Пало-Альто, штат КалифорнияСША
44ЛондонВеликобритания
45ПлоештиРумыния
46Сан-Диего, штат КалифорнияСША
47Пальма-де-МайоркаИспания
48Сиэтл, штат ВашингтонСША
49Антигуа-ГуатемалаГватемала
50ВенаАвстрия
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