Помогает свалить из России и избежать мобилизации

Пользуясь благоприятным случаем, пропиарю немного у себя в блоге очень полезный Telegram-канал. Называется он Пограничный контроль. В нем с помощью специального бота @pograncontrol_bot в Телеграм бегущие от мобилизации российские мужчины делятся своими конкретными кейсами по выезду из РФ. Мониторинг ситуации на всех пунктах пересечения российской границы определенно помогает избежать мобилизации. Ее второй волны, третьей волны и т.д. вплоть до полного поражения путинской военной машины в военной авантюре на Украине. По состоянию на середину января 2023 года, свалить из Рашки легко. Практически никого не задерживают. Купил авиабилет на самолет в Армению, Грузию, Казахстан, Турцию, Таиланд — и улетел. Но довольно скоро лавочка прикроется. Логика войны диктует путинскому режиму необходимость введения военного положения, закрытия границ и проведения массовой мобилизации!





Самый простой способ не участвовать в войне на Украине на стороне фашистского путинского режима — свалить из России. Если нет возможности, скрывайтесь от военкоматов! Не живите по адресу прописки! Не берите в руки повестки! Путину осталось недолго. Он уже проиграл войну. Главная его цель зимы-весны 2023 года — это завалить пушечным мясом (мобилизованными, зэками из ЧВК Вагнера, срочниками) землю, замедлив контрнаступление ВСУ.

Слава Украине! Жыве Беларусь! Россия будет свободной!