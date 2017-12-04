Сделанные в Таиланде пикапы Toyota пошли на экспорт в Японию

С августа 2017 года 300 произведенных в Таиланде пикапов Toyota Hilux Revo в месяц экспортируется в Японию. Там эти пикапы продаются в автосалонах от 3 млн. йен (это около 880 тыс тайских бат или 1 млн. 570 тысяч рублей) за базовую комплектацию. Напомню, что японская корпорация Toyota локализовала производство пикапов в Таиланде на двух автомобильных заводах еще в 2002 году. Произведенные там автомобили продаются как внутри Таиланда, так и поставляются на экспорт во многие страны мира. Праворульные модели активно экспортируются в Индонезию, Австралию и Великобританию. И сейчас к внушительному списку экспортных направлений добавилась Япония — прародина азиатского автомобилестроения.





Toyota в Таиланде: краткий обзор

В конце 1950-х — начале 1960-х годов правительство Таиланда предложило политику стимулов (снижения налогов на 5 лет и облегчения получения рабочих виз для инженеров-иностранцев) для иностранных компаний, запускающих производство промышленной продукции на территории королевства. Руководство японской корпорации Тойота, посчитав данные стимулы выгодными, решило начать производство в Таиладе. Для этих целей в 1962 году была основана тайская компания Toyota Motor Thailand;

Сначала японская корпорация производила в стране только некоторые детали кузова автомобилей. С 1989 году был локализован выпуск автомобильных двигателей. Затем начался выпуск пассажирских автомобилей и пикапов Toyota. Также в Таиланде японцам удалось локализовать производство большого количества автозапчастей;

У Toyota в Таиланде три завода. Все три находятся в пригородах Бангкока: в Самронг (провинция Самутпракан), в Бан Пхо (провинция Чачонгсао), в промзоне Gateway City Industrial Estate (провинция Чачонгсао);

На заводах Toyota в Таиланде трудится 18,5 тысяч сотрудников, а с учетом компаний-партнеров, производящих автозапчасти и комплектующие, общее количество рабочих мест, созданных корпорацией Тойота в тайском королевстве, оценивается в 78 тысяч;

За 2016 год Тойота собрала в Таиланде 333432 пикапов или 64% от всего количества пикапов, произведенных этой японской корпорацией на 13 автозаводах по всему миру;

Toyota является крупнейшим в Таиланде автопроизводителем и экспортером автомобилей. В 2017-м году корпорация планирует отправить на экспорт 291 тысячу произведенных в Таиланде авто в 122 страны мира и 265 тысяч автомобилей продать внутри страны. Пикапы Hilux пользуются большим спросом в других странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Океании;

Важный позитивный фактор для автоиндустрии Таиланда

В рамках дальнейшей региональной интеграции с 1 января 2018 года в 10 странах ASEAN, куда входят все страны Юго-Восточной Азии, обнуляются ввозные пошлины на автомобили, произведенные в других государствах блока. Так исторически сложилось, что автоиндустрия наиболее сильно развита в Таиланде. Да, в Малайзии и Индонезии производят небольшой объем своих автомобилей. Однако, они неконкурентоспособны по качеству. Так, национальный автомобиль Малайзии Proton очень похож по качеству на продукцию АвтоВАЗа. Вообщем, от новых правил сильно выиграет Таиланд, вернее, японские и американские автомобильные корпорации, которые локализовали в королевстве производство автомобилей и автозапчастей.