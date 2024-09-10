Есть у меня в наличии оптовая партия оригинального товара под знаменитым немецким брендом Bosch. Это литий-ионные аккумуляторы увеличенной ёмкости Bosch PBA 18V 6Ah для «зелёной» линейки электроинструментов Бош. А это более тридцати видов аккумуляторного электроинструмента Bosch. Некоторые сторонние производители инструментов также используют аккумуляторы системы 18V POWER FOR ALL: Gardena, Husqvarna, GLORIA Haus und Gartengeräte (бытовые и садовые инструменты), Wagner, Rapid, Steinel, Kübler Workwear и PerfectPro.

Ключевые детали о партии аккумуляторов Bosch PBA 18V 6Ah

Артикул: 1600A00DD7;

Товар новый, оригинальный. Заводские наклейки на упаковках не вскрытые!;

Товар произведён на заводе Bosch в Венгрии в апреле 2024 года (смотрите надписи на фото ниже);

Зарядное устройство в комплект не входит, оно должно уже быть в наличии у покупателя. Только аккумулятор и инструкция содержатся в упаковке!;

Аккумуляторы Bosch PBA 18V 6Ah ввезены в Россию по параллельному импорту;

Товар физически находится в городе Воронеж, откуда я отправлю его покупателям в другие города России, включая Москву и Санкт-Петербург, по СДЭК. Трек-номер предоставляю сразу после отправки. Если в вашем населённом пункте есть отделение СДЭК, то проблем с получением заказа не возникнет. Если нет отделения СДЭК, ищите ближайшее в соседнем городе;

В данный момент я — монополист в данной узкой нише. Новых аккумуляторов PBA 18В любой ёмкости нет ни в российских интернет-магазинах, ни у частных продавцов на Авито. Так как Bosch ушёл из России сразу после начала СВО, а затем вообще запретил реэкспорт своих товаров в РФ;

Продаю аккумуляторы BOSCH PBA 18 V Li 6Ah W-B я на Авито . Коммуникации и вопросы лучше там писать в чатике;

. Коммуникации и вопросы лучше там писать в чатике; Предпочтительный способ оплаты: СБП (Система быстрых платежей). Ну, или переводом с вашей карты Сбера на мою карту Сбера.

Скидка для читателей Тайского Портала: в чатике на Авито пишете кодовое слово «ThaiPortal», и получаете от меня скидку в размере 1000 рублей от цены, которая указана в объявлении;

Оптовая скидка: при покупке от 10 штук я предоставлю приятную скидку. Обращайтесь.

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Ещё фоточки данного товара, который был ввезён в РФ из-за границы по параллельному импорту:



