На продажу: аккумуляторы Bosch PBA 18V 6Ah (1600A00DD7)

фото аккумуляторов Bosch PBA ёмкостью в 6 Ампер*час на дубовом пнеЕсть у меня в наличии оптовая партия оригинального товара под знаменитым немецким брендом Bosch. Это литий-ионные аккумуляторы увеличенной ёмкости Bosch PBA 18V 6Ah для «зелёной» линейки электроинструментов Бош. А это более тридцати видов аккумуляторного электроинструмента Bosch. Некоторые сторонние производители инструментов также используют аккумуляторы системы 18V POWER FOR ALL: Gardena, Husqvarna, GLORIA Haus und Gartengeräte (бытовые и садовые инструменты), Wagner, Rapid, Steinel, Kübler Workwear и PerfectPro.

Ключевые детали о партии аккумуляторов Bosch PBA 18V 6Ah

  • Артикул: 1600A00DD7;
  • Товар новый, оригинальный. Заводские наклейки на упаковках не вскрытые!;
  • Товар произведён на заводе Bosch в Венгрии в апреле 2024 года (смотрите надписи на фото ниже);
  • Зарядное устройство в комплект не входит, оно должно уже быть в наличии у покупателя. Только аккумулятор и инструкция содержатся в упаковке!;
  • Аккумуляторы Bosch PBA 18V 6Ah ввезены в Россию по параллельному импорту;
  • Товар физически находится в городе Воронеж, откуда я отправлю его покупателям в другие города России, включая Москву и Санкт-Петербург, по СДЭК. Трек-номер предоставляю сразу после отправки. Если в вашем населённом пункте есть отделение СДЭК, то проблем с получением заказа не возникнет. Если нет отделения СДЭК, ищите ближайшее в соседнем городе;
  • В данный момент я — монополист в данной узкой нише. Новых аккумуляторов PBA 18В любой ёмкости нет ни в российских интернет-магазинах, ни у частных продавцов на Авито. Так как Bosch ушёл из России сразу после начала СВО, а затем вообще запретил реэкспорт своих товаров в РФ;
  • Продаю аккумуляторы BOSCH PBA 18 V Li 6Ah W-B я на Авито. Коммуникации и вопросы лучше там писать в чатике;
  • Предпочтительный способ оплаты: СБП (Система быстрых платежей). Ну, или переводом с вашей карты Сбера на мою карту Сбера.
  • Скидка для читателей Тайского Портала: в чатике на Авито пишете кодовое слово «ThaiPortal», и получаете от меня скидку в размере 1000 рублей от цены, которая указана в объявлении;
  • Оптовая скидка: при покупке от 10 штук я предоставлю приятную скидку. Обращайтесь.

Ещё фоточки данного товара, который был ввезён в РФ из-за границы по параллельному импорту:

аккумуляторная батарея Bosch PBA 18 V Li 6Ah W-B, вид сверху, где можно прочесть место производства и месяц, - год производства
открытая коробка с аккумуляторами Bosch PBA 18V 6Ah (1600A00DD7) из партии товара на продажу

Разделы: Разное · Теги: , , , , , , , , ,