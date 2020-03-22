В целях замедления распространения коронавируса COVID-19, тайский Новый год — Сонгкран в Таиланде отменяется. Толпы празднующих людей, обливающие друг друга ледяной водой, способны обеспечить в королевстве вспышку эпидемии масштаба итальянской. Тайцы будут в Сонгкран (самый главный тайский праздник) сидеть дома, а туристов в Таиланде в апреле 2020-го и так будет мало. Этому способствует паническая истерия в СМИ по всему миру, а также новые требования к прибывающим иностранцам из 15 стран с большим количеством инфицированных коронавирусом. Теперь иностранным туристам из Китая, Гонконга, Макао, Японии, Южной Кореи, Италии, Германии, Испании, Франции, Дании, Норвегии, Нидерландов, Великобритании и США потребуется предъявить перед посадкой на самолет в Таиланд медицинскую справку об отсутствии COVID-19 и туристическую страховку с покрытием на $100 тыс. или более. Официальный пресс-релиз Министерства здравоохранения королевства Таиланд на английском языке доступен по ссылке.





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