Праздники в Таиланде могут быть светскими и религиозными (буддийскими), официальными и неофициальными. Официальные тайские праздники являются нерабочими днями. Прибывающим в Таиланд по делам и ради отдыха соотечественникам будет полезным учитывать в своих планах тайские праздники, особенно Сонгкран (тайский Новый год). В таблице ниже приведены все официальные праздники в Таиланде в 2019 году:

Официальные праздники в Таиланде (2019 год)

Дата (день недели) Праздник 1 января (вторник) Новый год 19 февраля (вторник) Маха Буча (буддийский праздник) 6 апреля (суббота) День династии Чакри (в финансовых учреждениях страны это рабочий субботний день, а праздник сдвигается на понедельник. Для справки: в Таиланде шестидневная рабочая неделя) 8 апреля (понедельник) дополнительный нерабочий день для празднования Дня династии Чакри 13 апреля - 16 апреля (суббота - вторник) Сонгкран (тайский Новый год), также известный как фестиваль воды. Самый весёлый праздник в Таиланде. Будьте готовы к обильным обливаниям водой, выходя на улицу. 1 мая (среда) День труда 6 мая (понедельник) Специальный государственный праздник. В этот день будет проводиться коронация Маха Вачиралонгкорна, нового тайского короля. 18 мая (суббота) Висакха Буча - буддийский праздник в честь рождения, просветления и смерти (ухода в паринирвану) Будды Шакьямуни. В 2019 году Висакха Буча в Таиланде - это обычная рабочая суббота. Все госучреждения и банки страны работают. 20 мая (понедельник) нерабочий день, компенсирующий выпадение праздника Висакха Буча на субботу. 16 июля (вторник) Асалха Буча - буддийский праздник традиции тхеравада. День Дхармы (буддийского учения). 29 июля (понедельник) нерабочий день из-за выпадения дня рождения правящего тайского монарха по имени Маха Вачиралонгкорн на выходной день. У него день рождения 28 июля. 12 августа (понедельник) День рождения королевы Сирикит. Этот день в Таиланде совпадает с праздником Дня матери. 14 октября (понедельник) нерабочий день из-за выпадения учрежденного с 2017 года нового национального праздника - дня памяти смерти короля Пхумипона Адульядета. День смерти монарха - 13 октября, а этот день в 2019-м году приходится на воскресенье, поэтому была произведена перестановка. 23 октября (среда) День памяти короля Чулалонгкорна (Рамы V) 5 декабря (четверг) День отца. Совпадает с днем рождения короля Рамы IX. Пхумипон Адульядет умер 13 октября 2016 года, по поводу чего весь Таиланд погрузился в годовой траур. 10 декабря (вторник) День Конституции 31 декабря (вторник) Канун Нового года

Примечание: В Таиланде используется буддийский календарь. То есть 2019 год по григорианскому календарю соответствует 2562 году по буддийскому календарю.





Неофициальные праздники в Таиланде (2019 год)

День учителя (16 января);

Китайский Новый год (5 февраля, а в Китае отмечают аж 2 недели);

День святого Валентина (14 февраля) — тайская молодежь с большим воодушевлением втянулась в празднование Дня всех влюбленных. Тайские девушки тоже жаждут романтики;

День святого Патрика (17 марта) — весело празднуется европейцами и американцами в Паттайе, на Пхукете и на других тайских курортах;

расширенный Сонгкран (13 — 17 апреля, в отдельных тайских провинциях празднуется дольше);

конец Рамадана (3 июня) — празднуется мусульманами на юге Таиланда;

Лой Кратонг (13 ноября) или фестиваль огней. Во время праздника Лойкратхонг тайцы вечером запускают в воды рек, озер или в море маленькие плотики-кратхонги, обычно сделанные из банановых листьев и украшенные цветами. На каждом плотике есть свечи, которые зажигаются перед отпусканием кратхонга в плавание. Действие символизирует избавление от кармического негатива и оказание почтения по отношению к учению Будды;

Католическое Рождество (25 декабря).

Цветы тайским женщинам дарить, кстати, необязательно. Основная часть цветов, продающихся в Таиланде, предназначена для задабривания духов или сугубо религиозных целей. Тайцы из цветов изготавливают гирлянды, которыми украшают святилища в буддийских храмах и домашние алтари.

Интересные факты о Таиланде

При написании вышеприведенной статьи использовался календарь праздничных и нерабочих дней с сайта Центрального Банка Таиланда (информация на тайском языке). Календарь актуален для тайских банков и госучреждений. По какому графику работает конкретная коммерческая организация, ведущая деятельность в стране, уточняйте напрямую в этой компании. Некоторые тайские бизнесмены работают даже в Сонгкран (Тайский Новый год).