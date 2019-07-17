Феликс Черёмных, освободившийся из тюрьмы Бангкванг в 2015 году, написал и издал в 2019-м книгу «Преступление и наказание по-тайски». Я ранее публиковал в блоге Тайский Портал статью под названием «Поездка в тюрьму Бангкванг» о посещении наших соотечественников, ограбивших банк в Паттайе в далеком 2002-м году, в «Большом Тигре» — печально известной тайской тюрьме строго режима Бангкванг. Статья моя вызвала большой отклик, много комментариев, некоторые из читателей навестили наших сидельцев по моим объяснениям, схемам и карте. В статье я довольно подробно (и не совсем точно) описывал детали преступления, но теперь один из главных героев от первого лица коротко освещает в начале книги суть истории, закончившейся для троицы крайне печально: мучительно длительным тюремным сроком в действительно адских условиях. Кстати, история эта очень мутная. «Суровые русские грабители и беспощадные убийцы» оказались крепкими парнями, оказавшимися в Паттайе без денег и поэтому готовыми на самый дерзкий подрыв. Рано или поздно им судьбой было предначертано, пафосно выражаясь, стать героями той или иной криминальной драмы. Стечение обстоятельств способствует появлению тайского дядьки с «бизнес-планом» ограбления, который решает использовать «русских» в качестве пешек в собственной игре-многоходовочке, а потом физически ликвидировать посредством пуль тайской полиции. Но реальная ситуация вышла из под контроля организатора, тайский сержант полиции в банке получил пулю в голову, а троица была поймана и брошена надолго в тюрьму.





Чем примечательно это произведение

Книг о нечеловеческих условиях в учреждениях тайской пенитенциарной системы написанно европейцами и американцами, имевшими несчастье на себе всю эту жесть испытать, — море. По некоторым даже сняты довольно кассовые фильмы, например, Предрассветная молитва — реальная история наркозависимого британского боксера муай-тай в тайской тюрьме.

После прочтения книги Феликса Черёмных у меня сложилось стойкое ощущение, что главной идеей «Преступления и наказания по-тайски» не было желание окунуть читателя в жесть и страдания заключенных тюрьмы Бангкванг. Автор на примере сокамерников и даже собственного друга (в книге он фигурирует под именем Михаил, а в действительности это был Марат Минликеев, освободившийся из тайской тюрьмы раньше всех, но уже умерший в России от рака легких) повествует о том, как «Большой Тигр», как тайцы неофициально называют тюрьму Бангкванг, — легко пожирает даже очень сильных духом людей. Однако, находятся персонажи, которые, несмотря на творящийся вокруг ад, не по зубам «Большому тигру». Книга Феликса о выживании, умении преодолевать негатив и находить свое призвание.

Особенно рекомендую прочесть данное произведение всяческим 20-летним дебилам обоего пола, которые спокойно решаются подзаработать «легкие и быстрые» деньги на доставке в Таиланд 2-3 килограмм героина или кокаина. А потом внезапно получают пожизненное заключение в тюрьме Бангкванг, превращая в руины не только свои жизни, но и жизни родственников. По словам Феликса, около 95% заключенных «Большого Тигра» сидят там за наркотики: наркотрафик или наркоторговлю.

Каково качество книги и где купить?

Твердая обложка и оформление текста очень качественные. Текст написан просто и без зауми. Издание содержит копии тюремных рисунков и фото Феликса.

Тираж у книги маловат — всего 1000 книг выпущено. На Озоне все книги на момент написания статьи уже распроданы. Правда, Феликс Черёмных обещает скоро запустить в продажу электронную версию книги. Ищите тогда на ЛитРес.