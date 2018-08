Предрассветная молитва (A Prayer Before Dawn)

Летом 2018-го по всему миру на экраны вышла криминальная драма о тайских тюрьмах A Prayer Before Dawn (Предрассветная молитва). Фильм снят французским режиссером Жан-Стефаном Совером по книге Билли Мура A Prayer Before Dawn: A Nightmare in Thailand, написанной последним на основе реальных событий и собственного опыта. Главную роль ливерпульского боксера-наркомана с криминальным бэкграундом за решеткой в фильме сыграл британский киноактер Джо Коул. Из звезд тайского кино в «Предрассветной молитве» в роли начальника тюрьмы Клонг Прем снялся Витхая Пансрингарм. Фильм получился откровенно жестким, то есть не для просмотра массовым зрителем в кинотеатре с попкорном, кока-колой и 3D-очками. Любителям муай тай и жизни без прикрас можно посмотреть разок. Женщинам и детям может повредить психику. Там присутствуют сцены жестокости, изнасилования, убийства, кровь, наркомания, секс с леди-боями, жестокие бои на ринге.

Книга, по которой снят фильм, стала международным бестселлером. В любом англоязычном разделе книжных магазинов в Таиланде среди многочисленных произведений постоянно живущих в стране экспатов легко можно отыскать книгу «A Prayer Before Dawn» на одной полке вместе с Private Dancer (Личная танцовщица) и Исповедью бангкокского частного детектива новозеландского искателя приключений Уоррена Олсена. Однако, фильм Предрассветная молитва не точно следует за линией повествования книги. В книге Билли побеждает наркозависимость и становится чемпионом муай тай в тюрьмах Таиланда. А в фильме побед не показано, а только суровая действительность, татуированные с лысины до пяток жестокие азиатские уголовники и трансформация главного героя из эмоционального торчка, готового продать мать родную за дозу, в уверенного в своих силах хладнокровного боксера-профессионала. Выбор Джо Кола с ангельским личиком на главную роль боксера-наркушника Билли Мура кажется довольно сомнительным. Для справки: Билли Мур отсидел в общей сложности 15 лет в 22 разных тюрьмах. Книгу свою, ставшую знаменитой, он (не имея никакого образования), написал о трех годах, проведенных им в бангкокской тюрьме Клонг Прем. Впервые Билл получил тюремный срок в 16 лет в родном городе Ливерпуле. Но, по его же словам, британские тюрьмы — это рай по сравнению с тайскими тюрьмами. Трейлер фильма:

В тюрьму в Таиланде Билл попадает по дурости. В наркоманском бреду он дерется на нелегальных боксерских рингах Бангкока. Нагрянувшая в съемную каморку боксера полиция находит в его вещах украденные мобильные телефоны, за кражу которых он получает срок в 3 года и 8 месяцев. Три года он проводит в тайской тюрьме, а затем 8 месяцев досиживает в британской тюрьме (повезло перевестись). Свою нашумевшую книгу ливерпульский гангстер написал для того, чтобы уберечь других людей от нечеловеческих условий содержания в тайских тюрьмах. Жизнь на свободе Билл Мур посвящает помощи другим несчастным, желающим избавиться от наркозависимости. Вот видео-интервью с Билли Муром на YouTube. Разговор ведется на английском языке, но у Билла очень сильный ливерпульский акцент или скауз, тяжелый для восприятия даже самими британцами.

Либо качайте с торрентов, например на RuTracker есть с русской озвучкой. Сделал одноголосую озвучку кто-то из энтузиастов, как это обычно в интернете водится. Либо ждите премьеры фильма «Предрассветная молитва» в России после 20 сентября 2018. На текущий момент рейтинг фильма на IMDB 7 из 10 баллов. Что очень недурно.

