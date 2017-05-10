Рафик ни в чем не виноват или как в Таиланде за деньги можно сделать всё

Есть в Таиланде свой Рафик, который ни в чем не виноват. Зовут его Ворают Йювидья, по прозвищу «Босс». Так получилось, что парню подфартило родиться внуком основателя бизнес-империи Red Bull. Если читателю непонятно, кто такой Рафик, я настоятельно рекомендую посмотреть этот ролик телевизионного шоу Comedy Club:

Краткая история успеха бизнес-империи Red Bull

Популярность энергетических напитков на Западе — это довольно новое явление, которому всего несколько десятков лет. Тайские энергетики производились в стране задолго до признания энергетических напитков во всем мире. Рождение империи Red Bull было тесно связано с австрийским бизнесменом Дитрихом Матешицем, который в 1982 году прилетел в Таиланд и увидел большой потенциал в местном энергетическом напитке Krating Daeng производства T.C. Pharmaceutical Industries. Дитрих пришел к основателю и владельцу этой компании, этническому китайцу по имени Чалео Йювидья. Два бизнесмена договорились адаптировать вкус тайского энергетика Krating Daeng для европейских потребителей и вложили в партнерство по полмиллиона долларов каждый. Австриец пообещал сделать всё возможное для продвижения нового продукта на мировом рынке. Krating Daeng, кстати, по-тайски значит «Красный бык». То есть бренд Red Bull — это просто перевод тайского названия на английский язык. Так родилась австрийская компания Red Bull GmbH, в которой семье Йювидья принадлежит 51%. Энергетический напиток Red Bull мощно выстрелил на Западе, что принесло баснословные прибыли совместному предприятию европейского и китайского бизнесменов. Феноменальный успех Red Bull превратил клан Йювидья в одну из пяти самых богатых семей Таиланда.

Чалео Йювидья, основатель бизнес-империи, умер в 2012-м году в возрасте 89 лет. Его сын, Чалем Йювидья, управляет активами семьи. Другие дети основателя (всего у Чалео Йювидьи 11 детей) тоже пристроены на должностях в Red Bull. Ворают Йювидья и другие внуки почившего в бозе основателя бизнеса живут в свое удовольствие.

Как Ворают Йювидья убил полицейского и как его пытаются отмазать

3 сентября 2012 года на улице Бангкока 27-летний богатенький отпрыск Ворают Йювидья на своем шикарном Ferrari врезался сзади в сержанта полиции, патрулировавшего город на мотоцикле. А затем, вместо того, чтобы остановиться, водитель Ferrari протащил по улице еще метров 200 и тело полицейского, и его мотоцикл. После чего водитель дал газу и скрылся с места аварии. Полицейский скончался от травм.





Вычислить автомобиль, участвовавший в аварии, труда не составило. По масляному следу текущего двигателя полицейские проследили путь Ferrari до особняка семейства Йювидья в Бангкоке, где и был обнаружен автомобиль. Там уже взялись за дело адвокаты семейства. Наличие алкоголя в крови молодого человека они объяснили тем, что мальчик перенервничал после аварии и лечил нервы крепким алкоголем. Оставил место преступления якобы с целью позвать кого-либо на помощь. Врезался в полицейского сержанта потому, что якобы его подрезал на дороге велосипедист. Одни показания противоречили другим. Семье погибшего полицейского адвокаты Вораюта выплатили около 97 тысяч долларов США, чтобы замять громкий скандал. Вораюту предъявили обвинения в убийстве, но на все 8 заседаний суда мальчик так и не удосужился явиться. А ордер на арест лихого водителя тайские судьи каким-то мистическим образом все эти годы просто отказывались выдавать, объясняя это тем, что мальчик якобы болеет, либо его нет в стране. Тем временем, Вораюта видели за эти годы во многих тусовочных местах от Лазурного побережья Франции и Лондона до Сингапура и Японии. Золотой мальчик живет, как жил, не забивая себе голову мыслями о судах, вине и прочей чепухе.

Роль соц.сетей или почему не получается замять скандал