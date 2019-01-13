Навальный с семьей отдыхает в Таиланде

Алексей Навальный вместе с семьей проводит новогодние праздники начала 2019 года в Таиланде. Прекрасный выбор страны. Как-никак Таиланд — это лучшее зимнее направление для туризма у российских граждан. Если учесть, что Навальный в 2018 году провел в общей сложности три месяца за решеткой, отбывая различные административные сроки, то отдохнуть политику самое время. Катание на слонах по джунглям, визит в Королевский дворец в Бангкоке и храм Изумрудного Будды, просто лежание на пляже или дегустация том-яма и других блюд тайской кухни, — всё это пойдет на пользу нервам. А нервы у оппозиционного политика в России должны быть крепкие. Ибо прогнивший путинский режим кто-то должен постоянно тыкать палкой, как ту жабу на трубе.





Главное, чтобы, когда путинский режим рухнет по экономическим причинам и из-за накопившейся огромной массы управленческих и геополитических ошибок, Алексей Навальный был в этот момент в Москве и вовремя успел подхватить упавшую к ногам власть. Если он будет с семьей вялиться на пляже в Таиланде, отдыхать в Канкуне или прогуливаться с женой по очаровательным городкам Франции в этот самый момент, то власть перехватят какие-нибудь упыри. А упырей всевозможных мастей в России ой как много…

Пожелание Навальному

Вообщем, желаю Навальному и его близким хорошо отдохнуть в Тае и увидеть побольше фирменных тайских улыбок. И пусть Прекрасная Россия будущего станет реальностью как можно скорее!

Другие фоточки политика из Таиланда и не только можно посмотреть в его Instagram.