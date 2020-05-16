Филиппины: краткий справочник путешественника

Запланированная на март 2020 первая месячная разведочно-ознакомительная поездка автора Тайского Портала на Филиппины была сорвана из-за глобальной пандемии коронавируса. Поэтому я собираю пока тут полезные данные об этой потенциально более интересной, чем Таиланд, для длительной жизни стране Юго-Восточной Азии. Источниками информации служат: справочник Lonely Planet Philippines и англоязычные YouTube-каналы американских экспатов. После моего (надеюсь, скорого) личного визита на чудо-архипелаг я стану методично дополнять, уточнять и актуализировать информацию в данном мини-справочнике.

Филиппины: общая информация

По мнению авторов Lonely Planet, Филиппины — это довольно простая страна для путешествий, если сравнивать с другими туристическими направлениями в Юго-Восточной Азии. Местные жители хорошо говорят по-английски. Повсюду витает атмосфера расслабухи. Кроме некоторых провинций на южном острове Минданао, в целом страна очень безопасна для путешественников.

Филиппины — это островное государство Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части Тихого океана. Территория страны насчитывает около 7641 острова . Все филиппинские острова географически подразделяют на три островных группы: Лусон (Luzon), Висайские острова (Visayas) и Минданао (Mindanao);

. Все филиппинские острова географически подразделяют на три островных группы: Лусон (Luzon), Висайские острова (Visayas) и Минданао (Mindanao); Население: 108,8 млн. человек (данные 2019 года);

Столица: Манила;

Официальные языки: филиппинский и английский;

Национальная валюта: филиппинское песо;

Крупнейшие города: Кесон-Сити, Манила, Давао, Себу.

Остров Боракай и остров Палаван (особенно Эль Нидо) — это наиболее раскрученные туристические направления Филиппин. Поэтому там дорого. Также с каждым годом становится все более популярным филиппинский курортом остров Панглао вблизи более крупного острова Бохоль. На Панглао даже сформировался довольно многочисленный тусняк русских экспатов. Увеличению туристического потока на острова Панглао и Бохоль значительно поспособстовали строительство и запуск в эксплуатацию в ноябре 2018 нового международного аэропорта Bohol–Panglao International Airport. Тем не менее, Манила и Себу — это основные города, чьи аэропорты обслуживают большинство авиарейсов на Филиппины.





Климат и погода на Филиппинах

На Филиппинах тропический морской климат. На архипелаге жарко, высокая влажность в течение всего года, идут частые дожди. Средняя годовая температура на Филиппинах очень комфортная: 26,6 °C. Выделяют два сезона:

Сезон дождей (июнь — ноябрь); Сухой сезон (декабрь — май), который подразделяется на: прохладный сухой сезон (декабрь — февраль);

жаркий сухой сезон (март — май).

Количество осадков зависит от направления муссонов. На климат влияют также частые тайфуны, которые с июля по октябрь вызывают в море опасные шторма. В зависимости от количества выпадающих осадков, на Филиппинах наблюдается 4 типа климата. Территориальное распределение типов климата по стране можно рассмотреть на карте.

Лучшее время для поездки на Филиппины: с января по май. Неудивительно, что это как раз пик туристического сезона. Во время сезона дождей (июнь — ноябрь) и тайфунов погода на Филиппинах может быть непредсказуемой.

Визы на Филиппины

Главным преимуществом Филиппин перед Таиландом является легкость решения визовых вопросов. По туристической визе с продлениями иностранец может проживать на Филиппинах безвыездно до 3 лет. Неудивительно, что после осознания печальных результатов последовательного закручивания гаек в визовой сфере властями Таиланда, проходившего волнами с 2013 года, многие постоянно жившие в Королевстве Улыбок экспаты предпочли переехать жить на Филиппины. Да, и подорожала жизнь в Таиланде за последнее десятилетие. Экономия средств при том же высоком качестве жизни — это дополнительный довод в пользу переезда на Филиппины.

Базовая информация об оформлении различных видов виз для иностранцев для пребывания на Филиппинах хорошо изложена в данном видео-ролике:

Подробный англоязычный обзор о пенсионной визе SRRV, которую могут оформить иностранные граждане от 35 лет и старше, — опубликован в блоге Nomad Capitalist и доступен по ссылке.