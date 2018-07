Дети из затопленной пещеры в Таиланде спасены

Все 12 подростков и их 25-летний тренер по футболу были спасены из затопленной наводнением пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй на северо-западе Таиланда. Дети и их тренер провели в пещере 17 суток. Для их вызволения была проведена сложнейшая спасательная операция. Даже Илон Маск прилетел из США, чтобы попытаться помочь спасателям. К сожалению, не обошлось без жертв: погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан, который принимал участие в спасательной операции в качестве добровольца. Бывший военный дайвер доставлял детям баллоны с кислородом. Но ему самому не хватило кислорода во время погружения в пещере.

Мини-субмарина, привезенная в Илоном Маском в Таиланд на самолете, не пригодилась спасателям. Из-за узости некоторых проходов в пещере использовать сверхмалые подводные лодки там не представлялось возможным. Вот твит легендарного основателя Tesla и SpaceX из Таиланда по этому поводу:

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.