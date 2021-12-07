Официальное открытие нового люксового пятизвездочного отеля Centara Reserve Samui состоялось 1 декабря 2021 . Отель располагается на восточном побережье острова Самуи, на первой линии возле моря. Centara Reserve Samui обладает выходом на культовый пляж Чавенг, один из лучших пляжей острова Самуи. 260 метров этого пляжа «закреплены» за отелем. Формально в Таиланде по закону не бывает частных пляжей. Но фактически, пляж при отеле может самой природой быть ограничен скальными выступами с обеих сторон таким образом, что чужие люди не имеют возможности попасть туда пешком или вплавь вдоль берега моря. В этом плане пляж Чавенг не дает преимуществ гостям люксового отеля. На их куске пляжа может загорать и купаться в море кто угодно: местные тайские аборигены, туристы-бэкпекеры из дешевого гестхауса неподалеку, пляжные собаки-дворняжки.





Centara Reserve Samui ★★★★★ : преимущества отеля, цены и прочие важные детали

отель находится рядом с аэропортом Самуи;

в отеле доступны для букинга 184 номера;

ценники в высокий сезон начинаются от $175 за номер за ночь;

менеджмент отеля закладывает консервативную стратегию на 2022 год с привлечением, главным образом, местных, тайских обеспеченных туристов. Хотя большинство номеров еще до запуска отеля были забронированы европейскими туристами, но появление нового южноафриканского штамма омикрон COVID-19 потенциально может привести к новой волне закрытия границ между государствами и отмене авиарейсов. Пока неизвестно, насколько опасен этот омикрон-штамм по сравнению с дельта-штаммом. И смогут ли с ним эффективно справляться существующие на текущий момент вакцины от коронавируса? Пока многие иностранные туристы, желавшие отдохнуть по старой привычке в любимом Таиланде, пребывают в нервном ожидании.

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Важная деталь, которая способна радикально поменять планы тайских властей по открытию королевства для иностранных туристов в 2022 году. 6 декабря 2021 в Таиланде был выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.